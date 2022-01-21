Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашской Республики по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 23 янв 2022 48 183 +190 4 173 +2 41 936 +89 ▲ 2 074+99 22 янв 2022 47 993 +142 4 171 +2 41 847 +414 ▼ 1 975-274 21 янв 2022 47 851 4 169 41 433 — 2 249

* "0" или "—", могут означать, что данных нет