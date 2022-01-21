Коронавирус в Чувашской Республике

Статистика и новости коронавируса «Covid-19» в Чувашской Республике на сегодня

🇷🇺 Чувашская Республика — сводка

23 янв22 янвЗа всё время
Заразилось 19014248 183
Умерло 224 173
Выздоровело 8941441 936
Болеют сейчас 99-2742 074
Заражения за последние 7 дней
23 янв
+190
22 янв
+142
21 янв
+0
* по данным на 23.01.2022 11:47
* В России показатели на указанный день говорят о произошедшем за предыдущий
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В Чувашской Республике находится 0.43%, 48 183 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 173 умерло, 41 936 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 2 074 человека

По данным 23 января 2022, всего в мире заразились 350 139 772 человека, выздоровело 278 582 721, умерло 5 611 179, болеющих 65 945 872 человека

В России 11 108 191 случаев, умерло 326 112, выздоровело 10 023 622

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чувашской Республике от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Какими вакцинами прививают в Чувашской Республике

  1. ЭпиВакКорона
  2. Спутник V
в 3 разав Чувашской Республике летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
87 человекв среднем умирает в Чувашской Республике на 1000 зараженных.
В других регионах России, 29 человек

Сколько вакцинировано людей в России от коронавируса (Covid-19)

Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в России. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country".

Карта распространения в Чувашской Республике и мире

На данный момент летальность во всём мире составляет 1.6%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.

Волны заболеваний коронавирусом в Чувашской Республике

График показывает количество людей который считались больными кодвид-ом в Чувашской Республике на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом вакцинированием населения и локдаунами, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят потом ограничения. Ещё можете внизу выбрать общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как сумма (зараженные – выздоровевшие – умершие).

Заражения и смерти от COVID-19 в Чувашской Республике по месяцам

Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.

Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашской Республики по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
23 янв 202248 183+1904 173+241 936+892 074+99
22 янв 202247 993+1424 171+241 847+4141 975-274
21 янв 202247 8514 16941 4332 249

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика смертей от коронавируса в Чувашской Республике по дням

Чувашская Республика и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Что делать, чтобы не заболеть — рекомендации ВОЗ

  • Мыть и обрабатывать руки;
  • Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый локоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
  • Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
  • Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все граждане обязаны были носить маски;
  • Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекомендуем соблюдать дистанцию больше;
  • Не пользоваться общественных транспортом;
  • Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
  • Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а также делать влажную уборку дезинфицирующими средствами.
  • Подробнее почитайте на сайте ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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