🇷🇺 Чувашская Республика — сводка
|23 янв
|22 янв
|За всё время
|Заразилось
|190
|142
|48 183
|Умерло
|2
|2
|4 173
|Выздоровело
|89
|414
|41 936
|Болеют сейчас
|99
|-274
|2 074
В Чувашской Республике находится 0.43%, 48 183 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 173 умерло, 41 936 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 2 074 человека
По данным 23 января 2022, всего в мире заразились 350 139 772 человека, выздоровело 278 582 721, умерло 5 611 179, болеющих 65 945 872 человека
В России 11 108 191 случаев, умерло 326 112, выздоровело 10 023 622
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Чувашской Республике от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Какими вакцинами прививают в Чувашской Республике
В других регионах России, 29 человек
Сколько вакцинировано людей в России от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в России. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country".
Карта распространения в Чувашской Республике и мире
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.6%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Чувашской Республике
График показывает количество людей который считались больными кодвид-ом в Чувашской Республике на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом вакцинированием населения и локдаунами, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят потом ограничения. Ещё можете внизу выбрать общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как сумма (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в Чувашской Республике по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Чувашской Республики по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|23 янв 2022
|48 183+190
|4 173+2
|41 936+89
|▲2 074+99
|22 янв 2022
|47 993+142
|4 171+2
|41 847+414
|▼1 975-274
|21 янв 2022
|47 851
|4 169
|41 433
|—2 249
* "0" или "—", могут означать, что данных нет