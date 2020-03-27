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Последние новости коронавируса в Дагестане на сегодня со статистикой

  • Заразилось 2888+116
  • Умерло 23+3
  • Выздоровело 1008+40
  • Болеют сейчас 1857+73
  • Летальность 0.8%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Дагестане, включая Махачкалу, находится 1.24%, 2888 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 23 умерло, 1008 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1857 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Махачкале и Дагестане

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Дагестане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.14 разав Дагестане летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
8 человекв среднем умирает в Дагестане на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Дагестане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Махачкале и Дагестане от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Дагестана по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20202888+116+4%23+3+15%1008+40+4%1857+73
11 мая 20202772+119+4%20+2+11%968+196+25%1784-79
10 мая 20202653+93+4%18772+93+14%1863
9 мая 20202560+92+4%18+1+6%679+171+34%1863-80
8 мая 20202468+96+4%17+1+6%508+117+30%1943-22
7 мая 20202372+105+5%16+1+7%391+35+10%1965+69
6 мая 20202267+181+9%15+1+7%356+31+10%1896+149
5 мая 20202086+128+7%14+1+8%325+99+44%1747+28
4 мая 20201958+160+9%13226+43+23%1719+117
3 мая 20201798+136+8%13+1+8%183+13+8%1602+122
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Дагестане по дням

Дагестан и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Дагестане

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу
Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу
lenta.ru
11.05.2020 22:18
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики Владимир Васильев. При этом, по его словам, ситуация в регионе сложная, поскольку наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией. Глава региона также отметил, что Дагестан добился улучшения показателей по самоизоляции.
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
lenta.ru
08.05.2020 13:12
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — сказал он. В республике подтверждено 2468 случаев коронавируса.
В Дагестане разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом
В Дагестане разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом
lenta.ru
07.05.2020 20:17
Старейшины села Махалатли Цунтинского района (Дагестан) перекрыли въезд и разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом. Старосты приняли это решение в связи с эпидемиологической обстановкой. Дагестан находится в числе лидеров по числу заболевших COVID-19 (было зарегистрировано 2372 случая на 7 мая).
Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса
Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса
lenta.ru
04.05.2020 20:18
Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него. Отмечается, что запрет действует с 3 мая. Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
В Дагестане из-за коронавируса закрыли въезд в Хасавюрт
В Дагестане из-за коронавируса закрыли въезд в Хасавюрт
РБК
04.05.2020 19:43
Власти запретили въезд и выезд на территорию города, а также перемещения внутри него. Перемещаться смогут только машины экстренных служб. До какого срока действуют ограничения, власти не уточнили
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Мэр города в Дагестане заразился коронавирусом
Мэр города в Дагестане заразился коронавирусом
lenta.ru
01.05.2020 10:20
Мэр Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам политик рассказал в Instagram. Он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей, временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Нургудаева Шамиль Исаев.
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
lenta.ru
28.04.2020 11:49
Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Роспотребнадзоре Северной Осетии связали рост числа инфицированных с прошедшим 20 апреля митингом.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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