Заразилось 2888 +116

Умерло 23 +3

Выздоровело 1008 +40

Болеют сейчас 1857 +73

Летальность 0.8% около 8 чел. на 1000 заболевших

В Дагестане, включая Махачкалу, находится 1.24%, 2888 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 23 умерло, 1008 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1857 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Махачкале и Дагестане График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Дагестане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.14 раза в Дагестане летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 8 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Дагестане

Карта распространения коронавируса в Дагестане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Махачкале и Дагестане от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Дагестана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 2888 +116+4% 23 +3+15% 1008 +40+4% ▲ 1857+73 11 мая 2020 2772 +119+4% 20 +2+11% 968 +196+25% ▼ 1784-79 10 мая 2020 2653 +93+4% 18 772 +93+14% — 1863 9 мая 2020 2560 +92+4% 18 +1+6% 679 +171+34% ▼ 1863-80 8 мая 2020 2468 +96+4% 17 +1+6% 508 +117+30% ▼ 1943-22 7 мая 2020 2372 +105+5% 16 +1+7% 391 +35+10% ▲ 1965+69 6 мая 2020 2267 +181+9% 15 +1+7% 356 +31+10% ▲ 1896+149 5 мая 2020 2086 +128+7% 14 +1+8% 325 +99+44% ▲ 1747+28 4 мая 2020 1958 +160+9% 13 226 +43+23% ▲ 1719+117 3 мая 2020 1798 +136+8% 13 +1+8% 183 +13+8% ▲ 1602+122 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Дагестане по дням