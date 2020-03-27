Последние новости коронавируса в Дагестане на сегодня со статистикой
Заразилось 2888+116
Умерло 23+3
Выздоровело 1008+40
Болеют сейчас 1857+73
Летальность 0.8%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Дагестане, включая Махачкалу, находится 1.24%, 2888 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 23 умерло, 1008 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1857 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Махачкале и Дагестане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Дагестане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Дагестане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Махачкале и Дагестане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Дагестана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
2888+116+4%
23+3+15%
1008+40+4%
▲1857+73
11 мая 2020
2772+119+4%
20+2+11%
968+196+25%
▼1784-79
10 мая 2020
2653+93+4%
18
772+93+14%
—1863
9 мая 2020
2560+92+4%
18+1+6%
679+171+34%
▼1863-80
8 мая 2020
2468+96+4%
17+1+6%
508+117+30%
▼1943-22
7 мая 2020
2372+105+5%
16+1+7%
391+35+10%
▲1965+69
6 мая 2020
2267+181+9%
15+1+7%
356+31+10%
▲1896+149
5 мая 2020
2086+128+7%
14+1+8%
325+99+44%
▲1747+28
4 мая 2020
1958+160+9%
13
226+43+23%
▲1719+117
3 мая 2020
1798+136+8%
13+1+8%
183+13+8%
▲1602+122
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Дагестане по дням
Дагестан и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Дагестане
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики Владимир Васильев. При этом, по его словам, ситуация в регионе сложная, поскольку наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией. Глава региона также отметил, что Дагестан добился улучшения показателей по самоизоляции.
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — сказал он. В республике подтверждено 2468 случаев коронавируса.
Старейшины села Махалатли Цунтинского района (Дагестан) перекрыли въезд и разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом. Старосты приняли это решение в связи с эпидемиологической обстановкой. Дагестан находится в числе лидеров по числу заболевших COVID-19 (было зарегистрировано 2372 случая на 7 мая).
Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него. Отмечается, что запрет действует с 3 мая. Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Мэр Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам политик рассказал в Instagram. Он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей, временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Нургудаева Шамиль Исаев.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Роспотребнадзоре Северной Осетии связали рост числа инфицированных с прошедшим 20 апреля митингом.
Еще новости Дагестана
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.