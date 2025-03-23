Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Дагомыс, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Водопады Восточного Дагомыса. Таинственными местами Сочи Начало: Ж/д вокзал «Дагомыс», ул. Летняя, 15 Расписание: Все дни с 9.00-17.00 12 000 ₽ за всё до 5 чел. 7 часов Индивидуальная до 5 чел. Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви Погрузитесь в историю русского чая, посетите Чайные домики и насладитесь природными красотами Дагомыса. Индивидуальная экскурсия на Land Cruiser Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00 16 000 ₽ за всё до 5 чел. 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Чайные терема в Дагомысе Индивидуальная экскурсия по чайным теремам в Дагомысе: от выращивания чайных листьев до дегустации ароматного напитка с пирогами и медом Начало: Центральный район Сочи Расписание: Ежедневно по договоренности 5000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дагомыс

Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Необычные»

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