Индивидуальная
до 5 чел.
Водопады Восточного Дагомыса. Таинственными местами Сочи
Начало: Ж/д вокзал «Дагомыс», ул. Летняя, 15
Расписание: Все дни с 9.00-17.00
23 мар в 09:00
25 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Погрузитесь в историю русского чая, посетите Чайные домики и насладитесь природными красотами Дагомыса. Индивидуальная экскурсия на Land Cruiser
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
28 мар в 10:00
29 мар в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные терема в Дагомысе
Индивидуальная экскурсия по чайным теремам в Дагомысе: от выращивания чайных листьев до дегустации ароматного напитка с пирогами и медом
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 11:00
23 мар в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Необычные»
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