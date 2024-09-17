Индивидуальные экскурсии в Дагомыс с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Дагомыс, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Удивительный Дагомыс
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
16 000 за всё до 5 чел.
Чайные терема в Дагомысе
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные терема в Дагомысе
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 11:00
2 окт в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Прекрасная получилась поездка с великолепным гидом Владимиром. Экскурсия проходит с учетом ваших пожеланий на комфортабельном автомобиле. В начале заехали на
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    выставку ретро автомобилей с дегустацией местного чая. Пофотографировались с интересными экспонатами на колесах и зарядившись энергией краснодарского чая выдвинулись в сторону Дагомыских корыт. Купаться не стали, так как до поездки немного простудились. Дальше был зиплайн и усадьба Кошмана. И венцом поездки был национальный парк. Особенно впечатлила экстримальная поезка на бронетранспортере. Для детей много разных локаций, таких как веревочный парк, подушка,стрельба из лука. Поднялись на воздушном шаре. Совсем не страшно. При подъеме открываются великолепные виды на горы. День пролетел незаметно. Интересная экскурсия,особенно если вы поедете с детьми.

  • М
    Михаил
    5 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Нам понравилось. Отличный гид, отличный маршрут, развлечения и еда. Купались в большой каменной чаше вымытой горной рекой. Прозрачная леденая вода, сначало холодно, поплавыешь и разогреваешься. Катались на зиплайне и поднимались на воздушном шаре. Прекрасно! Спасибо!
  • А
    Анна
    14 августа 2024
    Удивительный Дагомыс
    Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он
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    сохраняет холоднокровие и уверенно ведёт свой внедорожник. Туристические маршруты разработаны таким образом, что они интересны и увлекательны как для взрослых, так и для детей. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и классные фотки, всем рекомендуем!

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Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в сентябре 2024
Сейчас в Дагомыс в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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