Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия для всех
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, которая станет настоящим открытием для каждого участника. Это не просто прогулка, а возможность насладиться красотой природы и узнать много нового.
Преимущества экскурсии
Наша экскурсия предлагает не только визуальное наслаждение, но и оздоровительный эффект. Вы сможете:
- Погрузиться в атмосферу живописных мест;
- Улучшить свое самочувствие благодаря активному отдыху;
- Узнать интересные факты о природе и культуре региона;
- Провести время с близкими и друзьями, создавая незабываемые воспоминания.
Для кого предназначена экскурсия
Эта экскурсия подходит для людей всех возрастов. Мы рады видеть как детей, так и взрослых. Каждый найдет для себя что-то интересное и полезное.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность стать частью этого удивительного приключения. Убедитесь сами, как прекрасна наша природа и как много она может предложить!
Все дни с 9.00-17.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Прокат треккинговых палок
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал «Дагомыс», ул. Летняя, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 9.00-17.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Расстояние:
- Время прохождения часов перепад высот
- Проезд к месту отбытия на маршрут - на любом транспорте
- Снаряжение - треккинговые палки можно взять у гида
- Адеса встречи перед экскурсией:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дагомыс
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Погрузитесь в атмосферу Дагомыса: водопады, каменные купальни, самшитовый лес и музей чая. Взбодритесь купанием и насладитесь дегустацией северного чая
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конный маршрут к Чайным домикам
Путешествие верхом через горы и леса к Чайным домикам в Дагомысе. Восхитительные виды и дегустация чая с медом и выпечкой ждут вас
Начало: Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Расписание: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,"9:30","13:00"
Завтра в 09:30
23 мар в 09:30
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Дм Дм Бон и Ведьмина гора
Окунитесь в мир приключений с джип-туром по Солохаулу: водопад Дм Дм Бон, зиплайн над рекой Шахе, Ведьмина гора и южная кухня ждут вас
Начало: Остановка Дагомыс - Центр
Расписание: Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр
Завтра в 12:00
23 мар в 12:00
2700 ₽ за человека