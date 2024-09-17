Познавательные экскурсии на природе в Дагомыс

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Дагомыс, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Удивительный Дагомыс
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
«Вы проникнитесь красотой сочинской природы, познакомитесь с историей этих мест и услышите любопытные легенды»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джиппинг
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Начало: Сбор от ближайшей остановки к вам
«Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000 за человека
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
16 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Прекрасная получилась поездка с великолепным гидом Владимиром. Экскурсия проходит с учетом ваших пожеланий на комфортабельном автомобиле. В начале заехали на
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    выставку ретро автомобилей с дегустацией местного чая. Пофотографировались с интересными экспонатами на колесах и зарядившись энергией краснодарского чая выдвинулись в сторону Дагомыских корыт. Купаться не стали, так как до поездки немного простудились. Дальше был зиплайн и усадьба Кошмана. И венцом поездки был национальный парк. Особенно впечатлила экстримальная поезка на бронетранспортере. Для детей много разных локаций, таких как веревочный парк, подушка,стрельба из лука. Поднялись на воздушном шаре. Совсем не страшно. При подъеме открываются великолепные виды на горы. День пролетел незаметно. Интересная экскурсия,особенно если вы поедете с детьми.

  • М
    Михаил
    5 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Нам понравилось. Отличный гид, отличный маршрут, развлечения и еда. Купались в большой каменной чаше вымытой горной рекой. Прозрачная леденая вода, сначало холодно, поплавыешь и разогреваешься. Катались на зиплайне и поднимались на воздушном шаре. Прекрасно! Спасибо!
  • А
    Анна
    14 августа 2024
    Удивительный Дагомыс
    Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он
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    сохраняет холоднокровие и уверенно ведёт свой внедорожник. Туристические маршруты разработаны таким образом, что они интересны и увлекательны как для взрослых, так и для детей. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и классные фотки, всем рекомендуем!

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Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в сентябре 2024
Сейчас в Дагомыс в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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