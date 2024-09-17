8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
«Вы проникнитесь красотой сочинской природы, познакомитесь с историей этих мест и услышите любопытные легенды»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Начало: Сбор от ближайшей остановки к вам
«Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Из путевого рассказа вы узнаете об истории края, его природе, жизни до и после Олимпиады»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений17 сентября 2024Прекрасная получилась поездка с великолепным гидом Владимиром. Экскурсия проходит с учетом ваших пожеланий на комфортабельном автомобиле. В начале заехали на
- ММихаил5 сентября 2024Нам понравилось. Отличный гид, отличный маршрут, развлечения и еда. Купались в большой каменной чаше вымытой горной рекой. Прозрачная леденая вода, сначало холодно, поплавыешь и разогреваешься. Катались на зиплайне и поднимались на воздушном шаре. Прекрасно! Спасибо!
- ААнна14 августа 2024Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Природа и пейзажи»
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