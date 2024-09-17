Экскурсии на водопады из Дагомыс

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Дагомыс, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Удивительный Дагомыс
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Погрузитесь в атмосферу Дагомыса: водопады, каменные купальни, самшитовый лес и музей чая. Взбодритесь купанием и насладитесь дегустацией северного чая
«Каскад водопадов Фагуа, окружённый реликтовым лесом, впечатлит своим цветом»
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водопады Восточного Дагомыса. Таинственными местами Сочи
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопады Восточного Дагомыса. Таинственными местами Сочи
Начало: Ж/д вокзал «Дагомыс», ул. Летняя, 15
Расписание: Все дни с 9.00-17.00
23 мар в 09:00
25 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джиппинг
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Дм Дм Бон и Ведьмина гора
Окунитесь в мир приключений с джип-туром по Солохаулу: водопад Дм Дм Бон, зиплайн над рекой Шахе, Ведьмина гора и южная кухня ждут вас
Начало: Остановка Дагомыс - Центр
«Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон»
Расписание: Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр
Завтра в 12:00
23 мар в 12:00
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    17 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Прекрасная получилась поездка с великолепным гидом Владимиром. Экскурсия проходит с учетом ваших пожеланий на комфортабельном автомобиле. В начале заехали на
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    выставку ретро автомобилей с дегустацией местного чая. Пофотографировались с интересными экспонатами на колесах и зарядившись энергией краснодарского чая выдвинулись в сторону Дагомыских корыт. Купаться не стали, так как до поездки немного простудились. Дальше был зиплайн и усадьба Кошмана. И венцом поездки был национальный парк. Особенно впечатлила экстримальная поезка на бронетранспортере. Для детей много разных локаций, таких как веревочный парк, подушка,стрельба из лука. Поднялись на воздушном шаре. Совсем не страшно. При подъеме открываются великолепные виды на горы. День пролетел незаметно. Интересная экскурсия,особенно если вы поедете с детьми.

  • М
    Михаил
    5 сентября 2024
    Удивительный Дагомыс
    Нам понравилось. Отличный гид, отличный маршрут, развлечения и еда. Купались в большой каменной чаше вымытой горной рекой. Прозрачная леденая вода, сначало холодно, поплавыешь и разогреваешься. Катались на зиплайне и поднимались на воздушном шаре. Прекрасно! Спасибо!
  • А
    Анна
    14 августа 2024
    Удивительный Дагомыс
    Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он
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    сохраняет холоднокровие и уверенно ведёт свой внедорожник. Туристические маршруты разработаны таким образом, что они интересны и увлекательны как для взрослых, так и для детей. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и классные фотки, всем рекомендуем!

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Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в марте 2025
Сейчас в Дагомыс в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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