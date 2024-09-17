Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Погрузитесь в атмосферу Дагомыса: водопады, каменные купальни, самшитовый лес и музей чая. Взбодритесь купанием и насладитесь дегустацией северного чая
«Каскад водопадов Фагуа, окружённый реликтовым лесом, впечатлит своим цветом»
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Водопады Восточного Дагомыса. Таинственными местами Сочи
Начало: Ж/д вокзал «Дагомыс», ул. Летняя, 15
Расписание: Все дни с 9.00-17.00
23 мар в 09:00
25 мар в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Дм Дм Бон и Ведьмина гора
Окунитесь в мир приключений с джип-туром по Солохаулу: водопад Дм Дм Бон, зиплайн над рекой Шахе, Ведьмина гора и южная кухня ждут вас
Начало: Остановка Дагомыс - Центр
«Что Вас ждет Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон»
Расписание: Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр
Завтра в 12:00
23 мар в 12:00
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений17 сентября 2024Прекрасная получилась поездка с великолепным гидом Владимиром. Экскурсия проходит с учетом ваших пожеланий на комфортабельном автомобиле. В начале заехали на
- ММихаил5 сентября 2024Нам понравилось. Отличный гид, отличный маршрут, развлечения и еда. Купались в большой каменной чаше вымытой горной рекой. Прозрачная леденая вода, сначало холодно, поплавыешь и разогреваешься. Катались на зиплайне и поднимались на воздушном шаре. Прекрасно! Спасибо!
- ААнна14 августа 2024Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он
Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дагомыс
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в марте 2025
Сейчас в Дагомыс в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дагомыс на 2025 год по теме «Водопады», 9 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май