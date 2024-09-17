читать дальше

выставку ретро автомобилей с дегустацией местного чая. Пофотографировались с интересными экспонатами на колесах и зарядившись энергией краснодарского чая выдвинулись в сторону Дагомыских корыт. Купаться не стали, так как до поездки немного простудились. Дальше был зиплайн и усадьба Кошмана. И венцом поездки был национальный парк. Особенно впечатлила экстримальная поезка на бронетранспортере. Для детей много разных локаций, таких как веревочный парк, подушка,стрельба из лука. Поднялись на воздушном шаре. Совсем не страшно. При подъеме открываются великолепные виды на горы. День пролетел незаметно. Интересная экскурсия,особенно если вы поедете с детьми.