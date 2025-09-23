Интереснейший однодневный поход по Причерноморскому Кавказу.
Увидим красивые горные пейзажи, побываем у водопадов, посетим Места Силы и получим заряд положительной энергии!
Описание экскурсииЧто вас ждет: Путешествие в места, полные загадок и тайн. Экскурсионный маршрут будет проходить с обзорами на близлежащие горы и лес."Ущелье Ведьм" - место, овеянное Легендой и увековеченное Временем. Там протекает "Водопад Любви" с чистой бирюзовой купелью: говорят, что влюблённые, искупавшись в нём - останутся вместе навсегда!"Камень Желаний" возле этого водопада подарит Вам возможность загадать самое сокровенное …, и оно исполнится, т. к."Водопад Любви" в "Ущелье Ведьм" - это Место Силы! История любви княжны Альзуты и простого юноши Мацкета проходила в этих местах, а "Водопад Любви" был тайным местом ихних встреч. И пусть судьба распорядилась иначе, но аура их сильной Любви и Дух их сердец до сих пор присутствуют в этих замечательных уголках Кавказа! В ущелье Ведьм" протекает также красивый "Водопад Радужный". На этом путешествие не заканчивается, а имеет продолжение далее по заповедной части Сочинского Национального парка. Мы будет проходить "долиной реки Мецкет" с удивительной красоты водопадами, такими как: -"Водопад "Бурый"; -"Водопад "Ступеньки"; -"Водопад "Мецкет"; -"Водопад Красотка" / он же "Водопад Альзута" /; Также в этих местах растут краснокнижные растения. Ещё мы будем проходит по "Мосту Желаний", где каждый сможет повязать "свою ленточку" и загадать …. Мечту! Которая обязательно сбудется. Места Силы ждут Вас! Красоты природы манят …! Желания, загаданные в этих местах - СБУДУТСЯ! Важная информация:
- Трансфер — входит в стоимость экскурсии;
- Продолжительность экскурсии: 3-4 часа;
- С собой взять лёгкую еду (сухофрукты, печенье, бутерброды, батончики) и обязательно питьевую воду;
- Форма одежды — спортивная • Также возьмите головной убор и треккинговые палки;
- Рекомендуется брать небольшой рюкзачок;
- Расстояние — 4 км. или 6 км. / смотря каким путём идти обратно /;
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Ущелье Ведьм»: Место силы
- Водопад Радужный
- Легендарный "Водопад Любви" и "Камень Желаний"
- «Мост Удачи». Место Загадывания Мечты
- Краснокнижная зелёная долина с водопадами:
- Водопад"Бурый
- Водопад"Ступеньки
- Водопад"Мецкет
- "Водопад Красотка" / он же "Водопад Альзута" /
- Также «обзорные площадки» на пути следования
Что включено
- Услуга гида-экскурсовода
- Возможность фотографирования на фотокамеру - 108 МП и съёмки на видеокамеру - 4К или 8К
- Интересные рассказы о выживании в диких условиях.
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Треккинговые палки
- Одежда и Обувь
Место начала и завершения?
Курорт Лоо, ул. Азовская, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
