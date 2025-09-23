Мои заказы

Ущелье Ведьм. Водопады Мецкет. Водопад Любви - Место Силы

Групповые пешеходные экскурсии в Сочи: поход через урочище Медвежьи Ворота
Интереснейший однодневный поход по Причерноморскому Кавказу.

Увидим красивые горные пейзажи, побываем у водопадов, посетим Места Силы и получим заряд положительной энергии!
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ждет: Путешествие в места, полные загадок и тайн. Экскурсионный маршрут будет проходить с обзорами на близлежащие горы и лес."Ущелье Ведьм" - место, овеянное Легендой и увековеченное Временем. Там протекает "Водопад Любви" с чистой бирюзовой купелью: говорят, что влюблённые, искупавшись в нём - останутся вместе навсегда!"Камень Желаний" возле этого водопада подарит Вам возможность загадать самое сокровенное …, и оно исполнится, т. к."Водопад Любви" в "Ущелье Ведьм" - это Место Силы! История любви княжны Альзуты и простого юноши Мацкета проходила в этих местах, а "Водопад Любви" был тайным местом ихних встреч. И пусть судьба распорядилась иначе, но аура их сильной Любви и Дух их сердец до сих пор присутствуют в этих замечательных уголках Кавказа! В ущелье Ведьм" протекает также красивый "Водопад Радужный". На этом путешествие не заканчивается, а имеет продолжение далее по заповедной части Сочинского Национального парка. Мы будет проходить "долиной реки Мецкет" с удивительной красоты водопадами, такими как: -"Водопад "Бурый"; -"Водопад "Ступеньки"; -"Водопад "Мецкет"; -"Водопад Красотка" / он же "Водопад Альзута" /; Также в этих местах растут краснокнижные растения. Ещё мы будем проходит по "Мосту Желаний", где каждый сможет повязать "свою ленточку" и загадать …. Мечту! Которая обязательно сбудется. Места Силы ждут Вас! Красоты природы манят …! Желания, загаданные в этих местах - СБУДУТСЯ! Важная информация:
  • Трансфер — входит в стоимость экскурсии;
  • Продолжительность экскурсии: 3-4 часа;
  • С собой взять лёгкую еду (сухофрукты, печенье, бутерброды, батончики) и обязательно питьевую воду;
  • Форма одежды — спортивная • Также возьмите головной убор и треккинговые палки;
  • Рекомендуется брать небольшой рюкзачок;
  • Расстояние — 4 км. или 6 км. / смотря каким путём идти обратно /;

Согласно расписанию в календаре

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • «Ущелье Ведьм»: Место силы
  • Водопад Радужный
  • Легендарный "Водопад Любви" и "Камень Желаний"
  • «Мост Удачи». Место Загадывания Мечты
  • Краснокнижная зелёная долина с водопадами:
  • Водопад"Бурый
  • Водопад"Ступеньки
  • Водопад"Мецкет
  • "Водопад Красотка" / он же "Водопад Альзута" /
  • Также «обзорные площадки» на пути следования
Что включено
  • Услуга гида-экскурсовода
  • Возможность фотографирования на фотокамеру - 108 МП и съёмки на видеокамеру - 4К или 8К
  • Интересные рассказы о выживании в диких условиях.
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Треккинговые палки
  • Одежда и Обувь
Место начала и завершения?
Курорт Лоо, ул. Азовская, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Трансфер - входит в стоимость экскурсии
  • Продолжительность экскурсии: 3-4 часа
  • С собой взять лёгкую еду (сухофрукты, печенье, бутерброды, батончики) и обязательно питьевую воду
  • Форма одежды - спортивная
  • Также возьмите головной убор и треккинговые палки
  • Рекомендуется брать небольшой рюкзачок
  • Расстояние - 4 км или 6 км / смотря каким путём идти обратно /
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

