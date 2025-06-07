Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики. Так же посетите города Грозный, Шали и Аргун, с самыми различными мечетями. Увидите живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. 4.4 5 отзывов

АЯ-Тур Ваш гид в Дербенте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 5 отзывов более 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики. Так же посетите города Грозный, Шали и Аргун, с самыми различными мечетями. Увидите живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Важная информация Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 6:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Шали

Мечеть «гордость мусульман»

Город Грозный

Цветочный парк

Грозный-сити

Мечеть «Сердце Чечни»

Комплексный Обед

Город Аргун

Мечеть Аймани Кадыровой Что включено Проезд

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Обед (600р-800р//чел.)

Входные билеты (200р//чел.) Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки Завершение: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 6:00 Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.