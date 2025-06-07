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Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун индивидуально

Индивидуальная обзорная экскурсия по Чеченской Республике: Грозный, Шали, Аргун
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики. Так же посетите города Грозный, Шали и Аргун, с самыми различными мечетями. Увидите живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое.
4.4
5 отзывов
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун индивидуально
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун индивидуально
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун индивидуально

Описание экскурсии

Об экскурсии Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики. Так же посетите города Грозный, Шали и Аргун, с самыми различными мечетями. Увидите живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Важная информация Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно в 6:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Шали
  • Мечеть «гордость мусульман»
  • Город Грозный
  • Цветочный парк
  • Грозный-сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплексный Обед
  • Город Аргун
  • Мечеть Аймани Кадыровой
Что включено
  • Проезд
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Обед (600р-800р//чел.)
  • Входные билеты (200р//чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Завершение: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (В 2гис Приморская 16/5)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
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Т
Экскурсии как таковой и не было,просто свозили посмотреть на 3 мечети,кроме как о высоте минаретов и куполов ничего рассказано не было,далее- поднялись на смотровую площадку опять же сами походили и
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спустились,делее просто прошлись по цветочному парку,обед и домой… водитель,он же и экскурсовод вроде как,ничего на вопросы о Чеченской республике ответить не мог,индивидуальная экскурсия все таки подразумевает экскурсию,а не просто поездку на машине туда и обратно

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