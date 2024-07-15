Экскурсии в Чечню из Дербента

Найдено 5 экскурсий в категории «Чечня» в Дербенте, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
На автобусе
На микроавтобусе
14 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Завтра в 06:00
18 июля в 06:00
2 950 за человека
Из Дербента - в Чечню
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
«Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем»
Завтра в 12:30
18 июля в 08:30
23 000 за всё до 6 чел.
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
На автобусе
112 отзывов
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Главные мечети Чеченской республики Мечети — это настоящие архитектурные сокровища Чечни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
18 июля в 06:00
2 950 за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
На автобусе
20 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
«А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни»»
18 июля в 06:00
20 июля в 06:00
3 000 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
«Вы увидите красивейшие мечети Чечни»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    15 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Ехали с Дербента, дорога конечно не близкая,но были остановки и работал кондиционер,так что осилили 14-15 часов. Гид Тамерлан прекрасно все рассказывает с юмором и знанием, предупреждает по времени сколько на локации. Нам очень понравилось.
  • Ю
    Юрий
    14 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Были на данной экскурсии. Всё очень понравилось. Прекрасный гид Азим и водитель Арсен. Давно хотел побывать в Чечне. Красивые города и мечети, но всё новодел. Из минусов отмечу долгую дорогу из Дербента, но это понятно было изначально.
  • Н
    Наталья
    8 июля 2024
    Из Дербента - в Чечню
    Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была дикая жара в Грозном),
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    и то, что в группе были пожилые люди, скорректировала маршрут! Шикарный экскурсовод Башир, обладает широкими знаниями и отличным чувством юмора. Большое спасибо хочется сказать и водителю!

    Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (былаКомфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была
  • Э
    Эльвира
    8 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Экскурсия интересная, спасибо большое гиду Юле за профессионализм, хорошее настроение, внимание к туристам.
  • С
    Светлана
    30 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
    Экскурсия неплохая, но очень много времени проводишь в дороге. Поездка заняла 16,5 часов, из которых только 4 часа заняли экскурсии
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    по городу Грозному и 3-м мечетям. Гид и Водитель - большие молодцы! Гид рассказывал по ходу движения историю Чечни, о культуре, традициях и обычаях чеченского народа, национальной кухне. Прислушивался к просьбам туристов, отвечал на все вопросы, был очень вежлив и внимателен. В общем, Отлично делает свою работу. Одну звезду сняла самой турфирме и «офисным организаторам» за непродуманную логистику доставки туристов до Чечни. На экскурсию собирали народ из всех городов (Слава Богу в горы ни за кем не заехали😁), даже из тех, которые находились не по ходу движения (Каспийск), из-за чего, время в пути увеличилось в 1,5 раза! Экскурсия планировалась в период времени с 6 до 20 часов, а в итоге получилась с 6 до 22.30! Приехали в Дербент все вымотанные, уставшие и уже безо всяких положительных впечатлений о Чечне. На мой взгляд, достаточно 1-2 мечетей. Это же не паломнический тур. В последнюю мечеть многие и заходить не стали, посидели на лавочке в парке. В общем, много непродуманного в этой экскурсии, если доработать - убрать лишние локации и добавить что-то более интересное, продумать доставку туристов, будет Отличная экскурсия. Тогда и туристы будут довольны и туроператор будет в плюсе! Спасибо!

  • В
    Влада
    23 июня 2024
    Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
    Это было очень интересно, душевно и весело. Гид Алим и водитель Гусейн знают свое дело, настоящие профессионалы. Поездка в автобусе
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    до мечетей прошла незаметно. Гид увлекательно рассказывал о Дагестане и Чечне. Организация экскурсии отличная. Было достаточно времени на осмотр каждой из локаций.

  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
    Гид Евгений молодец, подкачала погода
  • К
    Ксения
    21 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
    Спасибо большое гиду Арсену, водителю Кемрану, Исса. Интересная была экскурсия. Было очень интересно слушать гида, водители ехали аккуратно. Всем советую.
  • А
    Анна
    17 июня 2024
    Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
    Огромное спасибо гиду Ольге за интересную экскурсию, водителю за комфортную и весёлую поездку!!! С вами было познавательно, интересно и круто!!!! 🥰🥰🥰
  • С
    София
    16 июня 2024
    Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
    Экскурсия прошла на 5+!! Посетили красивейшие мечети республики Чечни, гид Ольга рассказала о всех традициях чеченского народа и по дороге рассказала
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    много интересного о Дагестане. Слушать её было одно удовольствие 😍 Также понравилась организация тура: вечером оповестили, утром гид был на связи. Всем буду советовать!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чечня»

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  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июле 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Чечня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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