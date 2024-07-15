1 чел.
По популярности
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Завтра в 06:00
18 июля в 06:00
2 950₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
«Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем»
Завтра в 12:30
18 июля в 08:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Главные мечети Чеченской республики Мечети — это настоящие архитектурные сокровища Чечни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
18 июля в 06:00
2 950₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
«А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни»»
18 июля в 06:00
20 июля в 06:00
3 000₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
«Вы увидите красивейшие мечети Чечни»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
18 июля в 07:00
21 июля в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита15 июля 2024Ехали с Дербента, дорога конечно не близкая,но были остановки и работал кондиционер,так что осилили 14-15 часов. Гид Тамерлан прекрасно все рассказывает с юмором и знанием, предупреждает по времени сколько на локации. Нам очень понравилось.
- ЮЮрий14 июля 2024Были на данной экскурсии. Всё очень понравилось. Прекрасный гид Азим и водитель Арсен. Давно хотел побывать в Чечне. Красивые города и мечети, но всё новодел. Из минусов отмечу долгую дорогу из Дербента, но это понятно было изначально.
- ННаталья8 июля 2024Комфортная и познавательная экскурсия! Порадовал индивидуальный подход со стороны организатора, Александра учла и погодные условия (была дикая жара в Грозном),
- ЭЭльвира8 июля 2024Экскурсия интересная, спасибо большое гиду Юле за профессионализм, хорошее настроение, внимание к туристам.
- ССветлана30 июня 2024Экскурсия неплохая, но очень много времени проводишь в дороге. Поездка заняла 16,5 часов, из которых только 4 часа заняли экскурсии
- ВВлада23 июня 2024Это было очень интересно, душевно и весело. Гид Алим и водитель Гусейн знают свое дело, настоящие профессионалы. Поездка в автобусе
- ААнна23 июня 2024Гид Евгений молодец, подкачала погода
- ККсения21 июня 2024Спасибо большое гиду Арсену, водителю Кемрану, Исса. Интересная была экскурсия. Было очень интересно слушать гида, водители ехали аккуратно. Всем советую.
- ААнна17 июня 2024Огромное спасибо гиду Ольге за интересную экскурсию, водителю за комфортную и весёлую поездку!!! С вами было познавательно, интересно и круто!!!! 🥰🥰🥰
- ССофия16 июня 2024Экскурсия прошла на 5+!! Посетили красивейшие мечети республики Чечни, гид Ольга рассказала о всех традициях чеченского народа и по дороге рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Чечня»
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