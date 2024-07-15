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по городу Грозному и 3-м мечетям. Гид и Водитель - большие молодцы! Гид рассказывал по ходу движения историю Чечни, о культуре, традициях и обычаях чеченского народа, национальной кухне. Прислушивался к просьбам туристов, отвечал на все вопросы, был очень вежлив и внимателен. В общем, Отлично делает свою работу. Одну звезду сняла самой турфирме и «офисным организаторам» за непродуманную логистику доставки туристов до Чечни. На экскурсию собирали народ из всех городов (Слава Богу в горы ни за кем не заехали😁), даже из тех, которые находились не по ходу движения (Каспийск), из-за чего, время в пути увеличилось в 1,5 раза! Экскурсия планировалась в период времени с 6 до 20 часов, а в итоге получилась с 6 до 22.30! Приехали в Дербент все вымотанные, уставшие и уже безо всяких положительных впечатлений о Чечне. На мой взгляд, достаточно 1-2 мечетей. Это же не паломнический тур. В последнюю мечеть многие и заходить не стали, посидели на лавочке в парке. В общем, много непродуманного в этой экскурсии, если доработать - убрать лишние локации и добавить что-то более интересное, продумать доставку туристов, будет Отличная экскурсия. Тогда и туристы будут довольны и туроператор будет в плюсе! Спасибо!