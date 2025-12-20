Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.
Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни. А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство.
Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
В стоимость включены трансфер, услуги гида
Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию, билеты на смотровую площадку
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2950 ₽
Дети до 12 лет
2750 ₽
Пенсионеры
2850 ₽
дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 6 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 15913 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алексей
Дата посещения: 20 дек 2025
Как бы не была прекрасной экскурсия, главное не это, главное люди, которые организуют такое, особенно огромное спасибо Тарлану! Вам есть чем гордиться!
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Елена
19 июня 2024 с сыном ездили на экскурсию в Чеченскую республику. Дорога неблизкая, с остановкой на завтрак в придорожном кафе. Благодаря гиду Азиму, его интересным рассказам о Дагестане и соседней читать дальшеуменьшить
Чеченской республике очень много нового услышали о традициях, исторических моментов и конечно увидели великолепные мечети. Можно долго описывать увиденное, но лучше взять экскурсию. Не пожалеете. Зульфикару, нашему водителю - отдельное спасибо за аккуратное вождение, внимание к пассажирам. Ребята - вы большие молодцы Без вашего позитива, чувства юмора, доброжелательности поездка не была такой запоминающейся. Спасибо!!!
+2
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С
Станислав
Доброго дня. Хочу сказать спасибо за экскурсию. Ездил с ними, почти целую неделю, по однодневным экскурсиям из Дербента. На этих экскурсиях мы становились как семья (получилось что каждый день из читать дальшеуменьшить
отдыхающих на экскурсиях почти одни и те же лица). Очень рекомендую данного туроператора, оставил только положительные эмоции. На этой экскурсии у нас был гидом Роман. Ехали туда в составе 5 человек. Роман вел машину и одновременно экскурсию, рассказывал про Дагестан и Чечню. Мечети и сам Грозный в целом понравились. Увидеть бы это все еще в подсветке, ведь, ночной Грозный по своему прекрасен.
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Екатерина
Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно парням), вы должны всегда работать в паре. Посетили 3 мечети читать дальшеуменьшить
(Сердце Чечни, Сердце Матери, Гордость Мусульман). Моё сердечко осталось в Шали (мечеть "Гордость Мусульман"). В Грозном поднялись на высотку, посмотрели на город, погуляли по цветочному парку,обед. Были в Аргуне, мечеть Сердце Матери. Считаю, что лучше выбрать одну мечеть и добавить больше местных достопримечательностей. Так же появились новые знакомства и уже договорились в июле приехать снова) Вы сближаете людей😁
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М
Максим
Экскурсия прошла на 5+! Ездили с гидом Радиком. Веселый мужик👍 вся экскурсия прошла Мега позитивно. По мимо самой экскурсии Радик рассказал о традициях и обычаях Дагестана. Грозный очень красивый город👍 Обязательно вернемся еще и будем советовать.
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Маргарита
Ехали с Дербента, дорога конечно не близкая,но были остановки и работал кондиционер,так что осилили 14-15 часов. Гид Тамерлан прекрасно все рассказывает с юмором и знанием, предупреждает по времени сколько на локации. Нам очень понравилось.
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