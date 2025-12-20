Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике. Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.

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Описание экскурсии

Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.

Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни. А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство.

Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.

Организационные детали