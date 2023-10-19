От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
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Описание
Что вас ожидает
Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.
Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни.
Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты на смотровую площадку
- Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00, во вторник в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00, во вторник в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.