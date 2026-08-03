в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:30, 05:45 и 06:00

Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.
Дорога из Дербента в Чеченскую республику займёт около 4,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: поделится историей республики и её традициями. А также расскажет о селениях, которые вы увидите из окна: Избербаше, Хасавюрте и других. В основной программе экскурсии:
Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.
Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».
Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.
Организационные детали
Время в пути в одну сторону — 4,5 часа
В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
В Грозном запланирована остановка на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
На экскурсию не допускаются животные
С вами будет гид из нашей команды
во вторник и субботу в 06:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
3
–
2
–
1
–
Наталья
После данного посещения остались только положительные эмоции. Благодарю всю команду за проффессионализм и позитив
Вам был полезен этот отзыв?
Егор
Ездили в Чечню на экскурсию. Всё понравилось 👍🏻 Большую часть занимает дорога (4-5 часов в одну сторону)! Гид Беслан шикарный. Водитель тоже отличный. В каждом из трех городов смотрели мечети. В Грозном посмотрели несколько локаций и пообедали. На мой взгляд, мне бы хотелось больше по достопримечательностям поездить чем по мечетям. Но к этому туру претензий нет. Всё чётко 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
А
Аида
Однозначно буду рекомендовать друзьям и близким. Начиная с менеджеров, которые грамотно и доходчиво разъяснили мне нюансы путешествия, ответили на все даже каверзные и возможно глуповатые вопросы, но которые мне как читать дальшеуменьшить
человеку побывавшему здесь в первые раз были важны. Было много вопросов по внешнему виду и поведению. Спасибо, что ответили и успокоили все переживания. Сбор группы и выезд вовремя, без задержек. гид Саид умничка, очень интересно и увлекательно рассказывал, теперь мне кажется, что о Чечне я знаю больше чем кто либо. Дорога была долгая, но совсем не утомительная. С обеда никто не торопил. На местах никто не придирался. Мечети Грозного, Шали и Аргуна, просто великолепные, особенно в такой месяц. Виды со смотровой потрясающие. Довольна. Ни разу не пожалела. Обязательно вернусь посмотреть еще и озеро Казеной и аулы
Вам был полезен этот отзыв?
Влада
Это было очень интересно, душевно и весело. Гид Алим и водитель Гусейн знают свое дело, настоящие профессионалы. Поездка в автобусе до мечетей прошла незаметно. Гид увлекательно рассказывал о Дагестане и Чечне. Организация экскурсии отличная. Было достаточно времени на осмотр каждой из локаций.
Вам был полезен этот отзыв?
Диана
Если вам нравится преподнесение информации от человека любящего свое дело, умеющего тонко шутить, обладающего богатой речью и знаниями то вам точно нужен гид - Алим. Женской компанией, при этом между собой не знакомые, мы поехали в Чеченскую республику. Маршрут был запланирован комфортно в плане остановок, достопримечательностей. Благодаря Алиму, прекрасному водителю нашего транспорта экскурсия прошла легко, памятно и весело.
Советую от всей души 😇
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алена
Прекрасные маршрут. Севиль очень замечательная, терпеливая девушка познакомила с традициями, рассказала исторические моменты все доступно.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику»