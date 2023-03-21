в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:30, 05:45 и 06:00

Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 20 человек. Посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.

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Описание

Что вас ожидает

Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.

Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».

Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.

Организационные детали