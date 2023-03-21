в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:30, 05:45 и 06:00

Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику

Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности

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Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 20 человек. Посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.

Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».

Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:30, 05:45 и 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:30, 05:45 и 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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