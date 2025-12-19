Анастасия — Организатор в Дербенте

Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!