Описание экскурсииДербент — это город, сотканный из времени. Солнечные камни его древних стен хранят историю веков, шепчут истории о множестве народов, оставивших свой след на его узких улочках где запах восточных сладостей витает в воздухе, смешиваясь с морским бризом, доносящимся с Каспийского моря, которое нежно омывает городские границы. Белоснежные дома, тесно прижавшись друг к другу, взбираются по склонам гор, создавая неповторимый вид, в котором переплетаются персидские, арабские, русские и другие мотивы.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Нарын-Кала»
- Ханские бани
- Магалы
- Остатки ханского дворца
- Мужские бани
- Джума мечеть
- Дом Бестужева-Марлинского
- Женская баня
- Девичья баня
Что включено
- Услуга гида
- Входные билеты в крепость
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Кала-Капы, крепость «Нарын-кала»
Завершение: Ворота Кырхляр-Капы
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Е
Елена
23 июл 2025
Очень понравилось, гид выше всех похвал, красивая, умная, интересный рассказчик
Т
Татьяна
21 июл 2025
Доброго всём дня! Экскурсия очень понравилась, экскурсовод с волшебным именем Солмаз, замечательная, видно было что любит и уважает свой город, традиции и историю своих предков. Погружение полное, на все дополнительные вопросы отвечала с удовольствием и со знанием дела. Очень советую!
