Описание экскурсии Дербент — это город, сотканный из времени. Солнечные камни его древних стен хранят историю веков, шепчут истории о множестве народов, оставивших свой след на его узких улочках где запах восточных сладостей витает в воздухе, смешиваясь с морским бризом, доносящимся с Каспийского моря, которое нежно омывает городские границы. Белоснежные дома, тесно прижавшись друг к другу, взбираются по склонам гор, создавая неповторимый вид, в котором переплетаются персидские, арабские, русские и другие мотивы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость «Нарын-Кала»

Ханские бани

Магалы

Остатки ханского дворца

Мужские бани

Джума мечеть

Дом Бестужева-Марлинского

Женская баня

Девичья баня Что включено Услуга гида

Входные билеты в крепость Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры

Где начинаем и завершаем? Начало: Ворота Кала-Капы, крепость «Нарын-кала» Завершение: Ворота Кырхляр-Капы Когда и сколько длится? Когда: Точная дата и время согласуются с гидом Экскурсия длится около 2 часов