1 чел.
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скидка
25%
Групповая
3 часа
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Вечером Дербент особенно романтичен»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«Через ворота северной стены Кыхляр-капы мы выйдем из старой части города и окажемся в современном Дербенте, где нас ждёт мозаика вечерних огней»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
«Перед вами предстанет тысячелетняя крепость Нарын-Кала, огоньки вечернего Дербента, пляж и набережная и, конечно, бескрайнее море»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
«Вечером наш путь уведёт нас обратно в Дербент»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
- ААндрей18 мая 2024Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
- ЛЛилия10 мая 2024Выражаем огромную благодарность за экскурсию! Очень интересно, содержательно и душевно! Гид Зулейха выше всяких похвал!
- ЕЕкатерина9 мая 2024Амрах провел нам замечательную экскурсию по вечернему Дербенту. Утром мы посещали крепость и магалы с другой экскурсией и гидом, но
- DDmitriy3 мая 2024Экскурсия обзорная по Дербенту очень понравилась. Прошлись по самым знаковым местам. Отдельно хочется сказать спасибо гиду Али. Всё интересно рассказывал, видно, что человек на своём месте и работает с душой. Хотелось бы видеть таких профессионалов от Трипстер ещё больше 👍🏻
- ИИнесса3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень увлекательно, хорошая организация, замечательный гид. Нам очень понравилось!
- ЛЛидия28 марта 2024Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
- ДДен30 ноября 2023Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по ДербентуСпасибо большое Кавказ тур. Солтан ты лучший. Экскурсия на уровне
- ААлександр13 ноября 2023Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по ДербентуCпасибо вам за познавательную экскурсию! Процветания вам!
- ААнастасия8 ноября 2023Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Вечерние»
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