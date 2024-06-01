Вечерние экскурсии Дербента

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Дербенте, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
52 отзыва
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Вечером Дербент особенно романтичен»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20001 500 за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
«Через ворота северной стены Кыхляр-капы мы выйдем из старой части города и окажемся в современном Дербенте, где нас ждёт мозаика вечерних огней»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 500 за человека
Дербент с высоты: полет на параплане
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
«Перед вами предстанет тысячелетняя крепость Нарын-Кала, огоньки вечернего Дербента, пляж и набережная и, конечно, бескрайнее море»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Из Дербента - в Чечню
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
«Вечером наш путь уведёт нас обратно в Дербент»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой подсветкой, послушали интересные рассказы Амраха, попили ароматный чай с пахловой…. Вообщем, время пролетело не заметно. Спасибо большое 🌸
    Вечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивойВечерний Дербент замечательный! Посмотрели на него свысока, прогулялись по узким старым улочкам, по современным, с красивой
  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
    Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!Отличный экскурсовод, хорошо знает историю Дербента, места представляющие историческую ценность, хороший собеседник!
  • Л
    Лилия
    10 мая 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Выражаем огромную благодарность за экскурсию! Очень интересно, содержательно и душевно! Гид Зулейха выше всяких похвал!
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Прогулка по вечернему Дербенту
    Амрах провел нам замечательную экскурсию по вечернему Дербенту. Утром мы посещали крепость и магалы с другой экскурсией и гидом, но
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    не хватило духа и настроения, поэтому решили обратиться к Амраху. В этой экскурсии прекрасно и продумано все: красивая правильная речь, выстроенный и структурированный рассказ, отличные знания истории, культуры, за время нашей прогулки мы пропитались настроением и духом города, пили чай под хурмой, ели вкуснейшую пахлаву, наслаждались видами и историями. Никто никого не торопил, Амрах внимательно отвечал на все вопросы, погружал в историю и культуру. С нами были подростки и ребенок, спросила их вечером: как вам? Все в один голос сказали, что потрясающе! Амрах, спасибо за такой запоминающийся вечер! Очень рекомендую

  • D
    Dmitriy
    3 мая 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Экскурсия обзорная по Дербенту очень понравилась. Прошлись по самым знаковым местам. Отдельно хочется сказать спасибо гиду Али. Всё интересно рассказывал, видно, что человек на своём месте и работает с душой. Хотелось бы видеть таких профессионалов от Трипстер ещё больше 👍🏻
    Экскурсия обзорная по Дербенту очень понравилась. Прошлись по самым знаковым местам. Отдельно хочется сказать спасибо гиду
  • И
    Инесса
    3 мая 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень увлекательно, хорошая организация, замечательный гид. Нам очень понравилось!
  • Л
    Лидия
    28 марта 2024
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
  • Д
    Ден
    30 ноября 2023
    Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
    Спасибо большое Кавказ тур. Солтан ты лучший. Экскурсия на уровне
  • А
    Александр
    13 ноября 2023
    Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
    Cпасибо вам за познавательную экскурсию! Процветания вам!
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
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  3. Дербент с высоты: полет на параплане
  4. Из Дербента - в Чечню
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 23 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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