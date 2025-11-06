Мои заказы

Миры старинного Дербента

Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Дербент — город с 5000-летней историей, где каждый камень хранит отпечаток древности.

На прогулке вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, пройдёте через знаменитые крепостные ворота 6 века и откроете для себя старейшую мечеть России.

А также увидите женскую и девичью бани, исследуете извилистые улочки магалов и в полной мере ощутите колорит Дербента!
Время начала: 10:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Окунёмся в мир магалов — колоритных кварталов из узких лабиринтов улиц, в которых сохранилось дыхание древности.

Рассмотрим ворота Орта-капы, главный парадный въезд в Южной крепостной стене, через который в своё время входили караваны Великого шёлкового пути. А также увидим Джарчи-капы и другие ворота 6 века. Познакомимся с историей одних из самых старых и длинных в мире оборонительных стен.

Заглянем в Джума-мечеть — старейшую в России. Осмотрим и другие мечети и минарет 8 века. Я расскажу вам историю и легенды, связанные с родниками и водохранилищами старинного города.

Покажу девичью и женскую бани, где вы услышите об интригующей идее разделения незамужних и замужних. Увидим мужскую баню 8 века, примыкающую к площади Старого средневекового рынка. В наше время о караванах из далёких стран напоминает «устроившийся» здесь верблюд.

Завершим экскурсию в цитадели Нарын-Кала, где в старину располагались дворцовые комплексы правителей, и приобщимся к истории и роскоши крепости.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель: взрослые — 300 ₽, школьники — 100 ₽, дошкольники и ветераны боевых действий — бесплатно.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:30, в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Орта-капы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:30, в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваш гид в Дербенте
Провела экскурсии для 529 туристов
Я внутренне всегда была уверена, что не существует места удивительнее Дербента. Со временем, изучая мой город и открывая для себя разные временны́е пласты его жизни, лишь утверждаюсь в своём мнении. Хочу делиться своей любовью к родному Дербенту, отворять вместе с путешественниками бесчисленные ворота в его потрясающие миры. И открывать врата в уникальный литературный портал древнего города.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
1
3
2
1

О
Ольга
6 ноя 2025
Гид позвонила заранее и любезно предложила забрать меня по пути до крепости и довезти на машине, заботилась обо всех туристах. Очень хорошо знает город, историю не только крепости, но и
Дагестана, России. По крепости нас водила другой гид - штатный, тоже была интересная прогулка. По окончании экскурсии по магалам бонусом мы зашли в дом-музей Бестужева-Марлинского, где нам тоже провели экскурсию. Гида все знают, здороваются, улыбаются. Прекрасная женщина и гид! Есть только одна претензия: нужно уметь останавливаться, заканчивать рассказ и соблюдать хронометраж тура (в группе были опоздавшие туристы, но остальные, по моему мнению, не должны были подстраиваться под непунктуальных людей). Не все гости оставались в городе, многие, как и я, приехали на один день и должны были успеть на поезд. Всем рекомендую однозначно приехать в Дербент и попасть на экскурсию к Эльмире.

Айгуль
Айгуль
4 ноя 2025
Спасибо большое Эльмире, она замечательный рассказчик, знающий и любящий свою работу.
Было очень интересно и познавательно.
Еще раз спасибо 🙏
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо большое Эльмире за интересные рассказы о Дербенте.
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Эльвира-профессионал! Узнали много интересного погрузились в историю древнего города, прониклись атмосферой! Рекомендую?
М
Марина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Очень понравился рассказ, много узнали об истории Дербента, важные даты, события. Спасибо! Эльмира-очень чуткий, внимательный и тактильный человек! Хочется сходить в Цитадель ещё.
А
Анна
2 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, старый Дербент впечатляет! Знающий свое дело, очень доброжелательный экскурсовод!
С
Сергей
2 ноя 2025
Все прошло отлично. Положительно что начали со старого города, в Нарын-Кала больше времени пробыли и насладились красотами вечернего Дербента. Спасибо Эльмира большое.
Елена
Елена
2 ноя 2025
Огромное спасибо Эльмире за экскурсию по Старому городу и крепости Нарын-Кала. Никакие путеводители не заменят гида, который расскажет с любовью о родном городе. Наш гид- Эльмира, не только обладает глубокими знаниями по истории, но ещё и прекрасный литературовед! Огромное спасибо!
Е
Елена
2 ноя 2025
Гид- очень приятная, искренне любящая свою профессию. Познавательно, интересно, доступно. Сложилось очень приятное впечатление от экскурсии. Рекомендуем для первого знакомства с городом.
Н
Наталья
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо огромное Эльмире! Экскурсия включала в себя 2 части - около часа была экскурсия по крепости, с экскурсоводом от крепости. А вторую часть рассказывала Эльмира. Начали на
высоте, далее спускались в старый город, пройдя по всем основным точкам. Также Эльмира дала информацию про локации, которые стоит посетить в Дербенте, включая театры и музеи. Таким образом, за 2,5 часа мной была получена исчерпывающая информация про этот чудесный город. Данную экскурсию я однозначно рекомендую всем!

Маргарита
Маргарита
29 окт 2025
Чудесная экскурсия, чудесный, приятный, образованный экскурсовод, передала все тепло города и рассказала увлекательную историю о Дербенте, нам очень понравилось❤️
О
Ольга
25 окт 2025
Очень экскурсия видно, что Эльмира знает материал и любит историю своего города.
Хочется отметить, что экскурсия прошла на одном дыхании, затронули разные темы истории города, интересна судьба Дербента в течении многих веков.
Татьяна
Татьяна
23 окт 2025
Нашим гидом была прекрасная Эльмира. Очень образованный, улыбчивый, увлеченный мастер своего дела. Экскурсия прошла на одном дыхании, теперь мы однозначно знаем о Дербенте больше! Благодарим Эльмиру, желаем ей хороших туристов, успехов в своих научных изысканиях и всего наилучшего! Однозначно рекомендуем!
Л
Лариса
21 окт 2025
Посетили экскурсию миры старинного Дербента с Эльмирой. Чудесный экскурсовод. Был дождь, перенесла нашу экскурсию на другое время. Очень душевный человек, хороший рассказчик. Все показала и рассказала. Очень познавательная экскурсия получилась. Рекомендую.
В
Виктория
20 окт 2025
Эльмира настоящий знаток истории и культуры Дагестана и Дербента. Она рассказывала так увлекательно и с таким энтузиазмом, что время пролетело незаметно. Мы побывали в цитадели Нарын-Кала, прошлись по магалам старого
города, узнали о строительстве крепости и жизни города в разные исторические периоды, а также много интересных фактах о народах, культуре и истории Дагестана. Также хочу отметить, что Эльмира филолог и автор прекрасных стихов, которые пише на свое родном языке. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Дербенте!

