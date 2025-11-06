Дербент — город с 5000-летней историей, где каждый камень хранит отпечаток древности. На прогулке вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, пройдёте через знаменитые крепостные ворота 6 века и откроете для себя старейшую мечеть России. А также увидите женскую и девичью бани, исследуете извилистые улочки магалов и в полной мере ощутите колорит Дербента!

Описание экскурсии

Окунёмся в мир магалов — колоритных кварталов из узких лабиринтов улиц, в которых сохранилось дыхание древности.

Рассмотрим ворота Орта-капы, главный парадный въезд в Южной крепостной стене, через который в своё время входили караваны Великого шёлкового пути. А также увидим Джарчи-капы и другие ворота 6 века. Познакомимся с историей одних из самых старых и длинных в мире оборонительных стен.

Заглянем в Джума-мечеть — старейшую в России. Осмотрим и другие мечети и минарет 8 века. Я расскажу вам историю и легенды, связанные с родниками и водохранилищами старинного города.

Покажу девичью и женскую бани, где вы услышите об интригующей идее разделения незамужних и замужних. Увидим мужскую баню 8 века, примыкающую к площади Старого средневекового рынка. В наше время о караванах из далёких стран напоминает «устроившийся» здесь верблюд.

Завершим экскурсию в цитадели Нарын-Кала, где в старину располагались дворцовые комплексы правителей, и приобщимся к истории и роскоши крепости.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в цитадель: взрослые — 300 ₽, школьники — 100 ₽, дошкольники и ветераны боевых действий — бесплатно.