3 часа
Групповая
до 19 чел.
Дербент - город тысячи легенд
Начало: Смотровая площадка перед крепостью
Расписание: Ежедневно, точное время экскурсии согласуется с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
999₽ за человека
3 часа
Групповая
Экскурсия по древнему городу и крепости Нарын-Кала
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Начало: Крепость Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дом-музей А. А. Бестужева»
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