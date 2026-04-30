Описание тура
Приглашаем вас в авторский 4-дневный джип-тур по Дагестану! За четыре насыщенных дня вы увидите главные достопримечательности республики: древний Дербент, Гуниб, Карадахскую теснину, Гоор и Язык тролля, водопады Тобот и Салтинский, природные комплексы Матлас и Каменная чаша, а также величественный Сулакский каньон. Вас ждут комфортное размещение, блюда национальной кухни, прогулка на катере, авторские бонусные локации и незабываемые виды Горного Дагестана.
- Приглашаем вас в авторский 4-дневный джип-тур по Дагестану, где за одну поездку вы увидите самые известные и впечатляющие достопримечательности республики — от древнего Дербента до величественного Сулакского каньона.
- За четыре насыщенных дня мы посетим древний Дербент с легендарной крепостью Нарын-Кала, прогуляемся по старинным магалам и увидим знаменитый экраноплан «Лунь». Затем отправимся в сердце Горного Дагестана, где нас ждут Гуниб, аул призрак Гамстуль, уникальный Салтинский подземный водопад, живописные Кудалинские и Чохские террасы, старинный аул Чох и знаменитая Точка Айвазовского.
- Мы посетим легендарную Страну башен — Гоор, сделаем фотографии на знаменитом Языке тролля, увидим величественный водопад Тобот, прогуляемся по природному парку Матлас и уникальному комплексу Каменная чаша, а также побываем в одной из самых красивых природных достопримечательностей Дагестана — Карадахской теснине.
- Финальной точкой путешествия станет жемчужина республики — Сулакский каньон. Вас ждут лучшие смотровые площадки, прогулка на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу, авторские бонусные локации, атмосферный кофе-тайм в горах, блюда национальной кухни и комфортное проживание в уютных гостевых домах.
- Этот маршрут создан для тех, кто хочет всего за четыре дня увидеть всё самое красивое, чем славится Дагестан, познакомиться с его историей, традициями и настоящим кавказским гостеприимством.
Программа тура по дням
Дербент - прикосновение к истори
День 1. Древний Дербент — путешествие сквозь века
Встречаем гостей в аэропорту Махачкалы и отправляемся в Дербент — самый древний город России, история которого насчитывает более 2000 лет.
Наше знакомство начнётся с легендарной крепости Нарын-Кала, веками охранявшей Великий шёлковый путь. Затем мы прогуляемся по узким улочкам старого города — древним магалам, сохранившим особую атмосферу Востока, посетим Джума-мечеть — одну из старейших мечетей России, и прикоснёмся к богатой истории и культуре Дербента.
После насыщенной экскурсионной программы нас ждёт вкусный ужин с блюдами национальной кухни, где вы сможете познакомиться с настоящими гастрономическими традициями Дагестана. Завершится первый день комфортным размещением и отдыхом перед новым путешествием.
Сердце Горного Дагестана Гуниб
День 2. Сердце Горного Дагестана
После завтрака мы отправимся в Гунибский район — место, где величественные горы, древняя история и невероятные пейзажи сливаются воедино.
По пути нас ждут остановки на самых живописных смотровых площадках, откуда открываются захватывающие панорамы Кавказских гор. Мы посетим знаменитую Точку Айвазовского, полюбуемся древними Чохскими террасами, созданными руками человека много веков назад, и прогуляемся по старинному селу Чох, сохранившему атмосферу настоящего горного Дагестана.
Затем нас ждёт восхождение к легендарному аулу-призраку Гамсутль — одному из самых загадочных и впечатляющих мест Кавказа, который называют «дагестанским Мачу-Пикчу». Финальной точкой маршрута станет уникальный Салтинский подземный водопад — единственный подземный водопад в Дагестане, скрытый внутри живописного каменного ущелья.
В завершение насыщенного дня нас ждут национальный ужин, уютная атмосфера и отдых среди величественных гор.
Две жемчужины горного Дагестана, Гоор - Хунзах
День 3. Карадахская теснина, Страна башен и Хунзахское плато
Утро начнём с посещения Карадахской теснины — одного из самых необычных природных памятников Дагестана. Мы прогуляемся по узкому каменному коридору, окружённому высокими отвесными скалами, и почувствуем особую атмосферу этого удивительного места.
Затем отправимся в легендарный Гоор — знаменитую Страну башен, где среди горных вершин сохранились древние оборонительные сооружения, хранящие многовековую историю Дагестана.
Здесь мы посетим знаменитые смотровые площадки Язык тролля и Тёщин язык, откуда открываются захватывающие виды на Кавказские горы. Именно здесь получаются самые эффектные фотографии, которые навсегда останутся одним из лучших воспоминаний о путешествии.
После этого нас ждёт Хунзахское плато — край впечатляющих природных ландшафтов. Мы увидим величественный водопад Тобот, посетим уникальный природный комплекс Каменная чаша и полюбуемся панорамами живописного плато Матлас.
Завершится день потрясающими видами Кавказских гор, чистым горным воздухом и атмосферой настоящего Дагестана.
Визитная карточка Дагестан, Сулакский каньон
День 4. Жемчужина Дагестана — Сулакский каньон
Финальный день нашего путешествия мы посвятим одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей России — Сулакскому каньону. Нас ждут захватывающие панорамные виды с лучших смотровых площадок, откуда во всей красе открывается величие самого глубокого каньона Европы.
Затем отправимся на прогулку на скоростном катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища. Высокие скалы, кристально чистая вода и невероятные пейзажи сделают это приключение одним из самых ярких моментов путешествия.
После насыщенной программы нас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни, а затем мы посетим несколько авторских бонусных локаций, известных только местным гидам.
На этом наше путешествие подойдёт к концу. Наполненные яркими впечатлениями, красивыми фотографиями и любовью к Дагестану, мы отвезём вас в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость тура входит: Встреча и проводы в Махачкале или Каспийске (аэропорт, ж/д или автовокзал)
- Трёхразовое питание: сытные завтраки, обеды и ужины с блюдами национальной кухни
- Комфортное размещение в уютных гостевых домах (2-3-местные номера со всеми удобствами)
- Все переезды по маршруту на комфортабельных автомобилях и внедорожниках (Toyota, Lexus и аналогичного класса)
- Сопровождение опытного гида-водителя на протяжении всего путешествия
- Все входные билеты в локации, предусмотренные программой
- Прогулка на катере по живописному Чиркейскому водохранилищу
- Посещение традиционной урбечовой мельницы в Хунзахе (по желанию)
- Подъём на внедорожниках к Гамсутлю и в Страну башен - Гоор
- Фото - и видеосъёмка памятных моментов путешествия
- Авторские бонусные локации, известные только организатору тура
- Атмосферный кофе-тайм в горах с ароматным кофе, чаем и угощениями
- Забота, внимание и помощь организатора на протяжении всего путешествия
Что не входит в цену
- В стоимость тура не входит: Авиа - и железнодорожные билеты до места начала тура
- Завтрак в первый день и ужин в последний день путешествия
- Личные расходы и сувениры
- Одноместное размещение (по желанию) - доплата 10 000 ₽
- Проживание в глэмпинге (по желанию) - доплата 15 000 ₽
- Катание на сап-борде - 800 ₽/час
- Посещение пещеры Нохъо - 700 ₽
- Прыжок над Сулакским каньоном - от 5 000 до 7 000
- Роупджампинг в Хунзахе - 10 000 ₽
- Полёт на зиплайне - около 2 000 ₽
- Катание на квадроциклах - от 3 500 до 4 500 ₽
- Прокат национального платья для фотосессии в Гооре - 500 ₽
- Все дополнительные активности являются добровольными и оплачиваются по желанию
О чём нужно знать до поездки
До скорой встречи в горах Дагестана
Пожелания к путешественнику
Приезжайте с хорошим настроением остальное мы все организуем