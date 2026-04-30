1 день

Дербент - прикосновение к истори

День 1. Древний Дербент — путешествие сквозь века

Встречаем гостей в аэропорту Махачкалы и отправляемся в Дербент — самый древний город России, история которого насчитывает более 2000 лет.

Наше знакомство начнётся с легендарной крепости Нарын-Кала, веками охранявшей Великий шёлковый путь. Затем мы прогуляемся по узким улочкам старого города — древним магалам, сохранившим особую атмосферу Востока, посетим Джума-мечеть — одну из старейших мечетей России, и прикоснёмся к богатой истории и культуре Дербента.

После насыщенной экскурсионной программы нас ждёт вкусный ужин с блюдами национальной кухни, где вы сможете познакомиться с настоящими гастрономическими традициями Дагестана. Завершится первый день комфортным размещением и отдыхом перед новым путешествием.

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