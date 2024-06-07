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Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Главрыба – Чиркейское водохранилище – джипинг – катание на катерах – смотровые площадки»
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«От Главрыбы спустимся на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с»
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Отправляйтесь вместе с нами в наш пятидневный джип-тур»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Будем передвигаться на комфортных внедорожниках, отведаем блюда местной кухни, сделаем красочные фото на «Языке тролля», погуляем по пескам бархана Сары-кум и проникнемся самобытной культурой многонациональной республики»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«А ещё будут прогулки на катере, джиппинг, традиционные обеды и мастер-классы»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Дагестан навсегда. Тур espresso
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вместе мы отправимся в путешествие на джипах, чтобы увидеть аутентичные аулы и крепости, рокочущие водопады, величественные горные хребты, бирюзовые водохранилища и волны Каспия седого»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
54 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена7 июня 2024Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
- ММария5 июня 2024Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ООльга21 мая 2024Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
- ННаталья21 мая 2024Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
- РРимма9 мая 2024Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
- ООльга19 августа 2023Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
- ООльга19 августа 2023До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
- ООлеся11 августа 2023Огромное спасибо нашим гидам Магомеду и Мурату за прекрасные впечатления, за внимание. Вы сделали наш отдых. Уезжаем со слезами на глазах. Спасибо Вам за прекрасное знакомство с Дагестаном.
- ЛЛилия20 июля 2023Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джиппинг»
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