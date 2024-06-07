Покататься на джипах в Дербенте

Найдено 13 туров в категории «Джиппинг» в Дербенте, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Главрыба – Чиркейское водохранилище – джипинг – катание на катерах – смотровые площадки»
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Рассвет в Дагестане. Все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«От Главрыбы спустимся на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с»
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Отправляйтесь вместе с нами в наш пятидневный джип-тур»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Будем передвигаться на комфортных внедорожниках, отведаем блюда местной кухни, сделаем красочные фото на «Языке тролля», погуляем по пескам бархана Сары-кум и проникнемся самобытной культурой многонациональной республики»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
34 500 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
от 43 000 за человека
5 чудес Дагестана. Все включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«А ещё будут прогулки на катере, джиппинг, традиционные обеды и мастер-классы»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
39 500 за человека
Дагестан навсегда. Тур espresso
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
9 дней
Дагестан навсегда. Тур espresso
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вместе мы отправимся в путешествие на джипах, чтобы увидеть аутентичные аулы и крепости, рокочущие водопады, величественные горные хребты, бирюзовые водохранилища и волны Каспия седого»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
54 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Я долго выбирала тур в Дагестан и вот остановилась на этом - Дагестан на максимум и не пожалела ни минуты.
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    Тур оказался восхитительным во всех отношениях: от великолепно подобранных локаций до бытовых мелочей. Дагестан это край, где от красоты и величия гор зашкаливают эмоции!!! А водопады, теснины, каньоны…!! Это все надо видеть и ощутить, т. к. фото в интернете не могут передать всех тех эмоций, которые испытываешь стоя на краю «Языка Тролля» или глядя с высоты на безумно красивые водопады и каньоны… И все это мы увидели и ощутили благодаря нашим замечательным гидам: Курбану и Алтухану!!! Это удивительные, воспитанные, очень эрудированные, с прекрасным чувством юмора молодые парни! Несмотря на свою молодость, они оказались настоящими профессионалами своего дела. Это они показали нам красоту Дагестана, от которой дух захватывает, познакомили с историей, культурой, народами своего края, научили танцевать лезгинку и были просто чуткими и внимательными друзьями на протяжении всего тура! Огромные им спасибо!!! Всем советую, если Дагестан, то обязательно с Курбаном и Алтуханом - не пожалеете!!!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам. Дагестан на максимум! Тур просто бомба! За 5 дней моя
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    семья получила самые офигительные ощущения. Побывали в самых волшебных, красивых, умопомрачительных местах Дагестана. Дети в восторге. Еда очень вкусная, разнообразная. После всех приемов пищи мы не выходили, а "выкатывались" из столовых, потому что всегда подавали огромное количество вкусных блюд, от которых невозможно отказаться! Несмотря на то что дети кушают не все- мои ребята были в егда сыты, потому что с персоналом можно было договориться на отдельные блюда и все благодаря нашему Гиду Рустаму. Рустам самый обалденный гид. Историю Дагестана знает как свои 5 пальцев. Очень много интересных историй. Общительный, отзывчивый, весёлый джигит. Всегда придёт на помощь, ответит на любые вопросы интересующие тебя. Детям было очень жалко расставаться с ним. Наша группа была из 7 человек и это большой плюс, машина комфортабельная, чистая. Вообщем: ребята Дагестан на максимум с Рустамом это просто 🔥! Отпуск получился волшебным! Спасибо большое за все! Рустаму отдельный респект!!!!!!!!!!

    Наш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид РустамНаш тур с 1 июня по 5 июня 2024 года. Гид Рустам
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
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    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
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    Дербента в пяти минутах ходьбы от набережной. Некоторые коррективы внесла погода (холодно и непрекращающийся дождь), но все равно все прошло отлично.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
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    с помощью данного тура. Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁). К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики. В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!

    Тур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отлично
  • Р
    Римма
    9 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорченоНетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
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    Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан) Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!

  • О
    Олеся
    11 августа 2023
    Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
    Огромное спасибо нашим гидам Магомеду и Мурату за прекрасные впечатления, за внимание. Вы сделали наш отдых. Уезжаем со слезами на глазах. Спасибо Вам за прекрасное знакомство с Дагестаном.
  • Л
    Лилия
    20 июля 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
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    можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌 Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам. Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джиппинг»

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Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
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