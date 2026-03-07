Описание тура
Добро пожаловать в путешествие, где каждый день открытие, а Кавказ раскрывает свои самые сокровенные тайны! Мы приглашаем вас в тур, который позволит не просто увидеть, но и почувствовать Дагестан: его величие, его историю, его неповторимую культуру и, конечно, его гастрономическое богатство. Этот тур продуман до мелочей, чтобы вы получили максимум впечатлений и увезли с собой не просто фотографии, а настоящие истории, которыми захочется поделиться с близкими.
Программа тура по дням
Сердце Дагестана Сулакский каньон
Встреча в аэропорту Махачкалы Уйташ и на ж/д вокзале. Мы гарантируем комфортный трансфер. Рекомендуем прибывать до 12:00, чтобы не пропустить самое интересное!
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Размещение: Комфортное проживание в гостевом доме.
Нагорный Дагестан Земля Героев и Гор
Завтрак в уютном гостевом доме. Начнем день с традиционной кавказской гостеприимности.
По следам Хаджи-Мурата: Мы отправляемся в Хунзахский район сердце нагорного Дагестана, место, вдохновившее Льва Толстого. Здесь, на живописном плато Матлас (высота 1700 м), установлен памятник герою.
Вид, от которого мурашки по коже: Смотровая площадка Матлас это панорама, от которой захватывает дух. Бесконечная долина, усыпанная крошечными горными аулами, где жизнь идет своим неспешным чередом, а барашки мирно пасутся на изумрудных склонах. Это идеальное место для ваших лучших фотографий и глубоких размышлений.
Вкусы Аварии: Обед в местном кафе, где вас ждет настоящее гастрономическое знакомство с традиционной аварской кухней. Попробуйте блюда, приготовленные по старинным рецептам, это будет вкусно и познавательно!
Хунзахское Плато высота духа: Самое обширное высокогорное плато Дагестана, родина великих воинов и поэтов. Здесь воздух чист, а просторы завораживают.
Цолотлинский Каньон мощь стихии: У подножия крепости 19 века вас ждет впечатляющий каньон. Прогулка по его краю, под шум срывающихся вниз рек Тобот и Итлятляр, подарит ощущение силы и величия природы.
Возвращаемся в гостевой дом.
Путешествие во времени Гамсутль и Гуниб
Завтракаем и выдвигаемся с чемоданами!
Дагестанский Мачу-Пикчу: Мы отправляемся в Гамсутль заброшенный аул, расположенный на головокружительной высоте 1500 метров. Этот призрак прошлого, полный легенд и небылиц, поражает своей атмосферой. Среди опустевших домов, под аккомпанемент ветра, вы почувствуете, как время здесь остановилось. Гуляя по узким улочкам, рассматривая рукотворные террасы и традиции народной архитектуры, вы погрузитесь в уклад жизни горцев прошлых столетий.
Село Согратль центр истории: Мы будем спускаться к Гамсутлю из села Согратль старинного поселения, известного как центр Андалалского вольного общества. С вершины открываются захватывающие виды на горы хребта Нукатль и долину реки Цамтичай. Вы увидите знаменитые горы Седло и Маяк!
Гастрономический праздник: Обед, где вы снова насладитесь любимыми аварскими блюдами: нежнейший хинкал (не пропустите возможность узнать, сколько в нем теста и мяса!), ароматный ботишал (традиционная лепешка с начинкой) и уникальная абрикосовая каша.
Гуниб крепость истории: Посетим село Гуниб, неразрывно связанное с фигурой Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит вас с богатой историей этого места.
Погружение в культуру: В музее вам представится уникальная возможность примерить традиционные костюмы народов Дагестана из музейной коллекции! Фотографии получатся просто невероятные!
На Юг России: Переезд в Дербент самый южный и древний город России.
Размещение: Комфорт в гостинице Дербента.
От инженерного чуда до крепостных тайн
Завтрак в отеле.
Советский шедевр Экраноплан Лунь: Первая остановка гениальное творение советской инженерной мысли, гигантский экраноплан Лунь. Увидеть этот уникальный объект, законсервированный на побережье Каспийского моря, это прикоснуться к истории и инженерному гению.
Хучни Сердце Табасаранов: Переезд в Хучни, административный центр Табасаранского района.
Крепость Семи Братьев И Одной Сестры: Возвышается над селом, символ стойкости и героического прошлого народа. Мы расскажем легенду ее основания.
Ханагский Водопад: Небольшой, но живописный водопад, где можно насладиться красотой природы и освежиться.
Этно-Комплекс: вкус и мастерство: Вас ждет обед и незабываемый мастер-класс!
Готовим Чуду: Научитесь делать настоящее дагестанское чуду тонкое тесто с сочной начинкой (мясной, сырной, тыквенной). Это не только вкусно, но и очень увлекательно!
Искусство Ковроткачества: Попробуйте свои силы в традиционном ковроткачестве. Прикоснитесь к древнему ремеслу!
Дербент Вечность на Юге
Завтрак в отеле, освобождение номеров.
Дербент самый Древний город России: Последний день тура мы проводим в городе, который видел тысячелетия.
Цитадель Нарын-Кала: Масштабная крепость, внесенная в список Всемирного наследия Юнеско. Она тысячелетиями защищала город от набегов кочевников и до сих пор является символом мужества и непобедимости. Мы пройдем по древним стенам, заглянем в цистерны для воды и узнаем историю ее строительства.
Улицы старого города и Джума-мечеть: Прогулка по узким улочкам, где сохранился восточный колорит. Посещение Джума-мечети (733 год постройки) одной из старейших в России. По чувствуете атмосферу южных народов Дагестана.
Подарки на память: Магазин сувениров, где вы найдете лучшие образцы дагестанских ремесел: ковры, керамику, серебро, а также ароматные чаи и вкусные сладости.
Финальный праздник вкуса: Завершаем наше путешествие в этнодоме за щедрым застольем с блюдами южно-дагестанской кухни:
Долма: Сочные мясные или овощные начинки, завернутые в виноградные листья.
Плов: Ароматный рассыпчатый плов с восточными специями.
Чуду: Снова насладимся этим кулинарным шедевром.
Чаепитие: Согревающее завершение трапезы.
Трансфер к отъезду: Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы. Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Двухразовое питание: завтраки и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере по каньону (от 700)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500р)
- Авиа - и ж/д билеты
- Ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Пожелания к путешественнику
Документы
Возьмите собой любой документ удостоверяющий личность
Удобная обувь
Обратите внимание, что без удобной обуви вам будет не комфортно на экскурсии
Наличные деньги
В горах в некоторых местах отсутствует интернет, берите собой наличные деньги
Зонтик/Дождевик
В случае дождя, возьмите собой зонтик, или дождевик