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Сердце Дагестана Сулакский каньон

Встреча в аэропорту Махачкалы Уйташ и на ж/д вокзале. Мы гарантируем комфортный трансфер. Рекомендуем прибывать до 12:00, чтобы не пропустить самое интересное!

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 700).

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на его самые эффектные изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплексе пещер Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.) Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

Переезд в гостевой дом для заселения. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.

Размещение: Комфортное проживание в гостевом доме.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086