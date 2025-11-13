Мои заказы

Дагестанский колорит осенью. Экскурсионный тур

Дагестанский колорит осенью
Величественные горы Кавказа и историко-культурное многообразие региона всего за 5 дней.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана, а первое утро в мы встретим в ауле,
окруженном горами — подобный опыт ни с чем не сравнить.

Мы восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «Лунь» — самого большого в мире, и откроем для себя чудеса местной кухни, насладимся традиционными блюдами и местными деликатесами.

Также посетим идеальное место для создания потрясающих фотографий и полюбуемся бирюзовыми водами реки Сулак.

На четвертый день у нас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям на выбор или выбрать свой вариант досуга: пляжный отдых или прогулки по уютным улочкам Дербента, не входящим в программу.

Дагестанский колорит осенью. Экскурсионный тур
Дагестанский колорит осенью. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дагестанский колорит осенью. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • отель Кэпитал;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала;

В первый же день мы отправимся к реке Сулак, где обязательно заглянем в один из ближайших ресторанов с форелевым хозяйством, которые подают на обед свежевыловленную форель, запеченную на углях (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).

После вкусного обеда мы отправимся в пещеры — в бывшие штольни Миатлинской ГЭС.

Их расширили, чтобы создать развлекательный комплекс с подвесными мостами, тарзанкой, зиплайном, экстрим-дорожкой и др.

Вход в комплекс «Нохъо» (доп. плата).

После развлечений поднимемся к необычному горному поселку Дубки с его многоквартирными домами.

С поселка, расположенного у самого обрыва каньона, открываются удивительные виды на реку Сулак с ее бирюзового цвета водой.

Здесь расположена смотровая «Тещин язык», а также «дикая» и хорошо обустроенная смотровые.

С каждой из них каньон выглядит по-своему завораживающе.

Спустившись ниже, Вас уже будут ждать катера(доп. плата за катание).

Катание пройдет на самом крупном водохранилище на всем Северном Кавказе.

Водитель безопасно прокатит Вас к плотине Чиркейской ГЭС, а также покажет живописные ущелья.

А его стиль езды будет зависеть напрямую от Ваших предпочтений.

Дальше поедем через внушительные перевалы, ущелья, через самый длинный автомобильный тоннель в России и мимо невероятной красоты водохранилища.

И уже вечером заселимся в гостевой дом в горном ауле.

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Аулы Кахиб и Гоор

Утро следующего дня начнется с сытного завтрака, после которого сразу поедем исследовать заброшенные аулы Кахиб и Гоор.

Дорога будет недолгой и будет сопровождаться изумительными видами на горы.

Старое село Гоор расположено у резкого обрыва, где скалы выступают над долиной и образуют так называемые «Языки тролля».

Там буквально на каждом шагу шикарный фон для фотосессий.

Стоящие рядом оборонительные башни, известные с XV века, добавляют этому виду исторический шарм.

Не меньше интереса представляет второй заброшенный аул — Кахиб.

Построенный на скале, он поражает своими архитектурными решениями.

Здесь также сохранились две башни (правда, одну из них не так давно отреставрировали).

Большое количество наскальных рисунков, языческих символов, а также надгробий с крестами встречаются в селе Кахиб.

Для удобства до руин заброшенного аула можно добраться на фуникулере (от 500 руб. /место).

Обед пройдет в доме местного жителя: попробуете национальные блюда горцев (доп. плата).

После чего вернемся в наш гостевой дом, наслаждаться отдыхом в уютных беседках, ведя разговоры о хорошем за чашкой чая из самовара на дровах.

Аулы Кахиб и Гоор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гамсутль, Чохские террасы

Завтрак, новый день и очередное заброшенное селение Гамсутль.

А перед этим мы остановимся у знаменитых Чохских террас — рукотворного чуда, созданного много столетий назад.

Неимоверный труд вкладывали в земледелие жители села Чох, чтобы прокормить свои семьи.

Из-за недостатка возделываемой земли в собственном ауле они своими руками.

Подробнее об удивительном творении расскажет гид.

И он же проведет дальше к чарующим руинам Гамсутля, где до 2015 года долгое время жил лишь 1 человек.

Его дом легко узнать среди других заброшенных жилищ — сам дом в куда лучшем состоянии, а также сохранились предметы быта.

Дойдем до него мы через селение Согратль, куда всех поднимут на горном авто.

В самом Гамсутле можно подняться на самую вершину села, построенного как одна жилая крепость на скале, и сделать идеальные фото для вашего личного блога или семейного фотоальбома.

Можно снять видео у популярных в соцсетях дверей.

Или можно забыть про камеру и насладиться атмосферой заброшенного горного аула, представляя, как же все-таки здесь, на скалах у обрыва, люди раньше жили.

Спустившись с Гамсутля, поедем к селению Салта, где, кстати, в 1847 году выдающийся хирург Николай Пирогов провел первую в истории операцию под эфирным наркозом в полевых условиях.

Однако сегодня Салта известна больше находящимся рядом подземным водопадом.

Река Салтинка пробила себе дорогу сквозь скалы, и теперь ее воды падают с высоты почти 20 метров в закрытое ущелье.

Неподалеку есть место, богатое историческими событиями.

Это селение Гуниб, где фактически завершилась дагестанская часть Кавказской войны.

И свое 25-летнее сопротивление прекратил знаменитый имам Дагестана и Чечни Шамиль.

Но посетим мы Гуниб, если будет достаточно свободного времени.

Дорога в отель Дербента.

Гамсутль, Чохские террасы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Распоряжайтесь им по своему усмотрению, но если вдруг Вам хочется провести его активно, взяв одну из дополнительных экскурсий из списка, то мы охотно поможем.

У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:

  • Ахты: термальные источники, богатый экспонатами музей, легенды и история;
  • Хучни: красота «альпийских» гор, знаменитый водопад, старинная крепость;
  • Агул: зеленые луга Южного Дагестана, древняя мечеть, горный мед, уникальный аул Рича.

Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

Свободный день. Экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Отъезд

В пятый и последний день мы поближе познакомимся с одним из древнейших городов — с Дербентом, которому официально свыше 2000 лет.

Сразу после завтрака поедем к настоящему чуду советской инженерной мысли — к экраноплану «Лунь».

Это не корабль и не самолет, это что-то уникальное с конструкторской точки зрения и очень грозное, судя по огромным ракетным шахтам.

Правда, применение ему так и не нашли, поэтому он долгое время находился на консервации в одном из ангаров завода Дагдизель.

Вокруг, прямо на побережье, вырос парк «Патриот» с другой военной техникой.

А теперь снова Дербент, и традиционно начнем с укреплений времен древних персов — с цитадели «Нарын-Кала».

Масштаб этой твердыни, построенной еще в V-VI веках, непременно впечатлит Вас.

Толстые и высокие стены защищают немалую территорию с водохранилищами, подземной тюрьмой, дворцом (не сохранившимся), с ханскими банями и прочими постройками.

В крепости точно не соскучишься, тем более с местными опытными гидами, которые специализируются именно на рассказах о «Нарын-Кале».

Выйдя из крепости и спустившись ниже, нас встретят витиеватые улочки старинного города — 9 кварталов, именуемых «магалами».

Они погрузят Вас в аутентичную атмосферу Дербента и откроют уникальные места, имеющие высокую историческую значимость.

Одним из таких мест является мечеть 733 года постройки, которая функционирует по сей день!

Чтобы у Вас остались не только приятные воспоминания, но и частичка Дагестана, посетим сувенирную лавку с обширной коллекцией различных предметов: от рахат-лукума и магнитиков на холодильник до ювелирных изделий знаменитых кубачинских мастеров и даже ковров!

Завершим наш тур очень вкусной трапезой в этнодоме Дербента, где отведаете национальные блюда южных народов республики (комплексы от 700 руб.).

После обеда трансфер в аэропорт и ж/д вокзал.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
При 2-, 3-местном размещении30 000
При 1-местном размещении42 000
Детям до 12 лет27 000
  • Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
  • Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Волна

2 ночи

Гостиница «Волна» расположена в самом сердце исторического города Дербент, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого фонтана и пешеходной улицы «Счастливых людей».

Волна
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Хадиджа

2 ночи

Гостевой дом «Хадиджа» расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль.

В гостевом доме имеются 16 комнат на 36 человек.

Хадиджа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
  • Питание: завтраки в отеле
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Катание на катере по реке Сулак - от 700 руб
  • Обед в один из ресторанов с форелевым хозяйством - от 700 руб
  • Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
  • По желанию: услуги фуникулера - от 500 руб. /место
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу. Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы 4-го дня.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.

ЭкскурсияСтоимостьВключено в стоимостьНе включено в стоимостьПрограмма
1Сулакский каньон

Взрослый – 2900

Детский – 2600

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты пещера Нохъо

Стоимость катания на катерах

Чиркейское водохранилище

Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон

Пещера Нохъо и подвесные мосты

Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами

2Ахты

Взрослый – 2800

Детский – 2500

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Ахтынский краеведческий музей

Прогулка по селу Ахты

Заброшенное село Филя

Термальные источники

3Вечерний Дербент

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Не включено:

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Посещение экраноплана «Лунь»

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Старый город

Джума-мечеть

Обед

Прогулка по Набережной

4Дербент + Лунь

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Посещение локации

Экраноплан Лунь

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала

Прогулка по магалам (Старый город)

Посещение Джума Мечети

Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России

Прогулка по улице «Счастливых людей»

Обед в этнодоме

5Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

6Вечерний Грозный

Взрослый – 2600

Детский – 2300

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Шали

Грозный

Аргун

7Хучни + Лунь

Взрослый – 2500

Детский – 2200

Транспортное обслуживание по программе

Экскурсионное обслуживание по программе

Сувениры

Личные расходы

Обед

Входные билеты

Экраноплан «Лунь»

Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»

Посещение «Ханагского водопада»

Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Дербента

