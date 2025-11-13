1 день

Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»

Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

отель Кэпитал;

ж/д вокзал, г. Махачкала;

В первый же день мы отправимся к реке Сулак, где обязательно заглянем в один из ближайших ресторанов с форелевым хозяйством, которые подают на обед свежевыловленную форель, запеченную на углях (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).

После вкусного обеда мы отправимся в пещеры — в бывшие штольни Миатлинской ГЭС.

Их расширили, чтобы создать развлекательный комплекс с подвесными мостами, тарзанкой, зиплайном, экстрим-дорожкой и др.

Вход в комплекс «Нохъо» (доп. плата).

После развлечений поднимемся к необычному горному поселку Дубки с его многоквартирными домами.

С поселка, расположенного у самого обрыва каньона, открываются удивительные виды на реку Сулак с ее бирюзового цвета водой.

Здесь расположена смотровая «Тещин язык», а также «дикая» и хорошо обустроенная смотровые.

С каждой из них каньон выглядит по-своему завораживающе.

Спустившись ниже, Вас уже будут ждать катера(доп. плата за катание).

Катание пройдет на самом крупном водохранилище на всем Северном Кавказе.

Водитель безопасно прокатит Вас к плотине Чиркейской ГЭС, а также покажет живописные ущелья.

А его стиль езды будет зависеть напрямую от Ваших предпочтений.

Дальше поедем через внушительные перевалы, ущелья, через самый длинный автомобильный тоннель в России и мимо невероятной красоты водохранилища.

И уже вечером заселимся в гостевой дом в горном ауле.

