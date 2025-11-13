Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана, а первое утро в мы встретим в ауле,
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо»
Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
В первый же день мы отправимся к реке Сулак, где обязательно заглянем в один из ближайших ресторанов с форелевым хозяйством, которые подают на обед свежевыловленную форель, запеченную на углях (комплексы стоят от 700 руб. /чел.).
После вкусного обеда мы отправимся в пещеры — в бывшие штольни Миатлинской ГЭС.
Их расширили, чтобы создать развлекательный комплекс с подвесными мостами, тарзанкой, зиплайном, экстрим-дорожкой и др.
Вход в комплекс «Нохъо» (доп. плата).
После развлечений поднимемся к необычному горному поселку Дубки с его многоквартирными домами.
С поселка, расположенного у самого обрыва каньона, открываются удивительные виды на реку Сулак с ее бирюзового цвета водой.
Здесь расположена смотровая «Тещин язык», а также «дикая» и хорошо обустроенная смотровые.
С каждой из них каньон выглядит по-своему завораживающе.
Спустившись ниже, Вас уже будут ждать катера(доп. плата за катание).
Катание пройдет на самом крупном водохранилище на всем Северном Кавказе.
Водитель безопасно прокатит Вас к плотине Чиркейской ГЭС, а также покажет живописные ущелья.
А его стиль езды будет зависеть напрямую от Ваших предпочтений.
Дальше поедем через внушительные перевалы, ущелья, через самый длинный автомобильный тоннель в России и мимо невероятной красоты водохранилища.
И уже вечером заселимся в гостевой дом в горном ауле.
Аулы Кахиб и Гоор
Утро следующего дня начнется с сытного завтрака, после которого сразу поедем исследовать заброшенные аулы Кахиб и Гоор.
Дорога будет недолгой и будет сопровождаться изумительными видами на горы.
Старое село Гоор расположено у резкого обрыва, где скалы выступают над долиной и образуют так называемые «Языки тролля».
Там буквально на каждом шагу шикарный фон для фотосессий.
Стоящие рядом оборонительные башни, известные с XV века, добавляют этому виду исторический шарм.
Не меньше интереса представляет второй заброшенный аул — Кахиб.
Построенный на скале, он поражает своими архитектурными решениями.
Здесь также сохранились две башни (правда, одну из них не так давно отреставрировали).
Большое количество наскальных рисунков, языческих символов, а также надгробий с крестами встречаются в селе Кахиб.
Для удобства до руин заброшенного аула можно добраться на фуникулере (от 500 руб. /место).
Обед пройдет в доме местного жителя: попробуете национальные блюда горцев (доп. плата).
После чего вернемся в наш гостевой дом, наслаждаться отдыхом в уютных беседках, ведя разговоры о хорошем за чашкой чая из самовара на дровах.
Гамсутль, Чохские террасы
Завтрак, новый день и очередное заброшенное селение Гамсутль.
А перед этим мы остановимся у знаменитых Чохских террас — рукотворного чуда, созданного много столетий назад.
Неимоверный труд вкладывали в земледелие жители села Чох, чтобы прокормить свои семьи.
Из-за недостатка возделываемой земли в собственном ауле они своими руками.
Подробнее об удивительном творении расскажет гид.
И он же проведет дальше к чарующим руинам Гамсутля, где до 2015 года долгое время жил лишь 1 человек.
Его дом легко узнать среди других заброшенных жилищ — сам дом в куда лучшем состоянии, а также сохранились предметы быта.
Дойдем до него мы через селение Согратль, куда всех поднимут на горном авто.
В самом Гамсутле можно подняться на самую вершину села, построенного как одна жилая крепость на скале, и сделать идеальные фото для вашего личного блога или семейного фотоальбома.
Можно снять видео у популярных в соцсетях дверей.
Или можно забыть про камеру и насладиться атмосферой заброшенного горного аула, представляя, как же все-таки здесь, на скалах у обрыва, люди раньше жили.
Спустившись с Гамсутля, поедем к селению Салта, где, кстати, в 1847 году выдающийся хирург Николай Пирогов провел первую в истории операцию под эфирным наркозом в полевых условиях.
Однако сегодня Салта известна больше находящимся рядом подземным водопадом.
Река Салтинка пробила себе дорогу сквозь скалы, и теперь ее воды падают с высоты почти 20 метров в закрытое ущелье.
Неподалеку есть место, богатое историческими событиями.
Это селение Гуниб, где фактически завершилась дагестанская часть Кавказской войны.
И свое 25-летнее сопротивление прекратил знаменитый имам Дагестана и Чечни Шамиль.
Но посетим мы Гуниб, если будет достаточно свободного времени.
Дорога в отель Дербента.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Распоряжайтесь им по своему усмотрению, но если вдруг Вам хочется провести его активно, взяв одну из дополнительных экскурсий из списка, то мы охотно поможем.
У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:
- Ахты: термальные источники, богатый экспонатами музей, легенды и история;
- Хучни: красота «альпийских» гор, знаменитый водопад, старинная крепость;
- Агул: зеленые луга Южного Дагестана, древняя мечеть, горный мед, уникальный аул Рича.
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент. Отъезд
В пятый и последний день мы поближе познакомимся с одним из древнейших городов — с Дербентом, которому официально свыше 2000 лет.
Сразу после завтрака поедем к настоящему чуду советской инженерной мысли — к экраноплану «Лунь».
Это не корабль и не самолет, это что-то уникальное с конструкторской точки зрения и очень грозное, судя по огромным ракетным шахтам.
Правда, применение ему так и не нашли, поэтому он долгое время находился на консервации в одном из ангаров завода Дагдизель.
Вокруг, прямо на побережье, вырос парк «Патриот» с другой военной техникой.
А теперь снова Дербент, и традиционно начнем с укреплений времен древних персов — с цитадели «Нарын-Кала».
Масштаб этой твердыни, построенной еще в V-VI веках, непременно впечатлит Вас.
Толстые и высокие стены защищают немалую территорию с водохранилищами, подземной тюрьмой, дворцом (не сохранившимся), с ханскими банями и прочими постройками.
В крепости точно не соскучишься, тем более с местными опытными гидами, которые специализируются именно на рассказах о «Нарын-Кале».
Выйдя из крепости и спустившись ниже, нас встретят витиеватые улочки старинного города — 9 кварталов, именуемых «магалами».
Они погрузят Вас в аутентичную атмосферу Дербента и откроют уникальные места, имеющие высокую историческую значимость.
Одним из таких мест является мечеть 733 года постройки, которая функционирует по сей день!
Чтобы у Вас остались не только приятные воспоминания, но и частичка Дагестана, посетим сувенирную лавку с обширной коллекцией различных предметов: от рахат-лукума и магнитиков на холодильник до ювелирных изделий знаменитых кубачинских мастеров и даже ковров!
Завершим наш тур очень вкусной трапезой в этнодоме Дербента, где отведаете национальные блюда южных народов республики (комплексы от 700 руб.).
После обеда трансфер в аэропорт и ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и гостевом доме: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|При 2-, 3-местном размещении
|30 000
|При 1-местном размещении
|42 000
|Детям до 12 лет
|27 000
- Доп. ночь в отеле при 2-местном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 1-местном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при 3-местном размещении — 7 000 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Волна
Гостиница «Волна» расположена в самом сердце исторического города Дербент, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого фонтана и пешеходной улицы «Счастливых людей».
Хадиджа
Гостевой дом «Хадиджа» расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль.
В гостевом доме имеются 16 комнат на 36 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте
- Питание: завтраки в отеле
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Катание на катере по реке Сулак - от 700 руб
- Обед в один из ресторанов с форелевым хозяйством - от 700 руб
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- По желанию: услуги фуникулера - от 500 руб. /место
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу. Туроператор оставляет за собой право выбора итоговой программы 4-го дня.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Бронирование экскурсий возможно как при оформлении тура, так и в самой поездке.
|№
|Экскурсия
|Стоимость
|Включено в стоимость
|Не включено в стоимость
|Программа
|1
|Сулакский каньон
Взрослый – 2900
Детский – 2600
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты пещера Нохъо
Стоимость катания на катерах
Чиркейское водохранилище
Смотровая в поселке Дубки с лучшим видом на Сулакский каньон
Пещера Нохъо и подвесные мосты
Туркомплекс ГлавРыба с парком и ресторанами
|2
|Ахты
Взрослый – 2800
Детский – 2500
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Ахтынский краеведческий музей
Прогулка по селу Ахты
Заброшенное село Филя
Термальные источники
|3
|Вечерний Дербент
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Не включено:
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Посещение экраноплана «Лунь»
Экскурсия по крепости Нарын-кала
Старый город
Джума-мечеть
Обед
Прогулка по Набережной
|4
|Дербент + Лунь
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Посещение локации
Экраноплан Лунь
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала
Прогулка по магалам (Старый город)
Посещение Джума Мечети
Прогулка вдоль северной крепостной стены, через парк с самым большим фонтаном в России
Прогулка по улице «Счастливых людей»
Обед в этнодоме
|5
|Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|6
|Вечерний Грозный
Взрослый – 2600
Детский – 2300
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Шали
Грозный
Аргун
|7
|Хучни + Лунь
Взрослый – 2500
Детский – 2200
Транспортное обслуживание по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Сувениры
Личные расходы
Обед
Входные билеты
Экраноплан «Лунь»
Посещение крепости «Семи братьев и одной сестры»
Посещение «Ханагского водопада»
Обед с мастер классом по ковроткачеству и приготовлению чуду