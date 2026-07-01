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Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня

Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане
Незабываемый драйвовый осенний тур с потрясающими локациями, вкуснейшими блюдами, активными развлечениями, позитивными гидами — в нем есть все для полноценного отдыха и качественной перезагрузки! В программе красивейшие места Дагестана: древний
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Дербент с огромным экранопланом и цитаделью, Хунзахское плато на высоте более 1800 метров над уровнем моря, пещеры, водопады, ущелья, а также Сулакский каньон — самый глубокий в Европе — и многое, многое другое! Мы прокатимся на экстремальных катерах, отдохнем у костра в горах, отведаем национальных блюд, шашлыка, запеченной на углях форели. А по желанию сможем оседлать лошадей, прыгнуть с тарзанки и пройти экстрим-тропу. Яркие эмоции гарантированы!

Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкалы «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем с ж/д вокзала.

Если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане, возможен сбор в других местах и городах (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) по договоренности.

Сразу после сбора группы мчим на всех парах в один из древнейших городов мира, которому больше 2000 лет – Дербент!

И перед изучением богатого исторического наследия обязательно пообедаем – настакнакормят сытными национальными блюдами, что жизнь заиграет новыми красками!

Дальше мы ненадолго покинем город и посмотрим вблизи на чудо советской инженерной мысли – на экраноплан «Лунь». Монструозного размера полусамолет-полукорабль долгое время был скрыт от наших глаз.

Но сегодня он, восстановленный, находится в центре экспозиции военной техники в парке «Патриот» чуть южнее Дербента. И у каждого есть возможность рассмотреть памятник ушедшей эпохи.

Следующий объект обязателен к посещению – цитадель Нарын-Кала, которая построена персами около 1500 лет назад. Большая территория цитадели, окруженная мощными стенами высотой до 25 метров, дает простор для огромного количество шикарных фотографий.

Лучшие снимки с видом на город получаются здесь!

Под крепостью раскинулись магалы – древняя часть Дербента, которая своими запутанными и узкими улочками напоминает старинный лабиринт. Атмосферное и уютное место, где множество знаковых и исторических объектов.

В центре 9 магалов расположена самая древняя мечеть на территории СНГ – Джума-мечеть VIII века!

Там же рядом расположился крупнейший в Дагестане сувенирный магазин, где можно найти буквально все.

Здесь помогут подобрать подарочные изделия на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков на холодильник до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.

Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни.

Вечером посетим знаменитый дербентский парк с крупнейшим мультимедийным фонтаном в России. Увидим уникальное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров.

Невероятное представление длится больше часа, так что успеем насладиться зрелищем, сделать много красочных фото и прогуляться по парку.

Отдохнем после насыщенного дня в домиках у моря в новом коттеджном комплексе, либо в гостинице в центре города, где проведем одну ночь перед дорогой в горы.

Прибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаномПрибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады

Освободим номера, позавтракаем и отправимся в горные районы Дагестана – в красивейшие места республики, где живет гостеприимный аварский народ.

Дорога не близкая, но она пройдет мимо завораживающих горных видов с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.

Мы поднимемся на живописное Хунзахское плато, расположенное на высоте свыше 1800 метров над уровнем моря. Виды здесь головокружительные – всюду зелень, вокруг горные вершины, водопады, каньоны, атмосферные аулы.

Вы услышите очень много интересных рассказов.

Дальше поедем в Матлас, где пройдем под водопадом, увидим двойной памятник, ущелья и, конечно, окунемся в развлечения. Здесь имеются зиплайн над ущельем, а еще устраивают конные прогулки. Вам стоит только захотеть, и гид их оперативно организует (за доп. плату).

Там же, рядом, расположен уникальный природный объект – Каменная чаша. Это знаковая достопримечательность, которая позволит ощутить непередаваемый спектр эмоций.

Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру.

У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот узенький проход. И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты.

Поднимая голову, вы видите лишь узенький кусочек неба. И тут вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!

Далее проедем к смотровым площадкам Хунзаха, где с одной стороны расположилась старинная крепость «Арани», а с другой – Цолотлинский каньон. Главное – это шикарный вид на два водопада, падающих с плато в ущелье.

Тобот – известный водопад Дагестана с высотой свободного падения воды около 80 м. На фоне Тобота можно прыгнуть с тарзанки (за доп. плату).

Другой водопад, известный как Итлятляр, высотой почти 100 метров также несет воды в Цолотлинский каньон.

Активный отдых можно продолжить рафтингом по реке Аварское Койсу, которая протекает неподалеку (за доп. плату).

Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании.

Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.

Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопадыХунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд

Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к главной природной достопримечательности Дагестана – к Сулакскому каньону.

Дорога пройдет по самому живописному горному маршруту, который вы когда-либо видели вживую. По пути увидите:

  • Ирганайское водохранилище – потрясающее место, где бесконечно долго можно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале кристально чистой воды;
  • Гимринское ущелье – серпантин ведет через перевал, где чувствуешь настоящее величие гор, также это место очень важной битвы времен Кавказской войны;
  • Гимринский тоннель – самый длинный автомобильный тоннель в стране, его протяженность составляет 4.3 км!

Перед каньоном расположено другое водохранилище, образованное плотиной (второй по высоте арочной плотиной в России) Чиркейской ГЭС.

Именно там, с отличными видами на ущелья и ГЭС, мы с ветерком прокатимся на катерах. Водитель катера выжмет из каждого максимум эмоций!

Дальше поднимемся в поселок Дубки, где заедем на обустроенную смотровую площадку с лучшим видом на каньон с высоты около 1000 метров! Там же, кстати, находятся качели у обрыва. Так что это идеальная точка для фотографий.

Следующие развлечения ждут в пещерах Нохъо – бывшие штольни Миатлинской ГЭС, пробитые через скалы с выходом к каньону. Здесь раскинулись подвесные мосты на высоте от 60 метров.

Есть возможность пройти экстрим-тропу, покататься на зиплайне и прыгнуть с тарзанки прямо над каньоном!

После всего великолепия нас ждет обед в форелевом хозяйстве с видом на бирюзовую воду реки Сулак. Главное блюдо – запеченная на углях форель, приготовленная с максимальной любовью и нежностью.

Если останется свободное время (!), посетим еще знаменитый бархан Сарыкум. Это кусочек пустыни посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фото для своих соцсетей.

Увы, но лучший отдых имеет тенденцию заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту. Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00!

Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.

Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. ОтъездСулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в Дербенте, в гостинице «Айва» или в «Жемчужине Юга» (1 ночь), а также на базе отдыха «Сафари» в с. Чалде (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека29 500 рублей.

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Варианты проживания

Гостиница «Айва»

1 ночь

Расположена в центре Дербента. Уютные номера, есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере своя ванная комната. Горячая, холодная вода без перебоев.

Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»Гостиница «Айва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «Жемчужина юга»

1 ночь

Располагается в Приморском микрорайоне Дербента. До Каспийского моря — 0,2 км.

В каждом доме присутствует небольшая кухонная зона с чайным набором.

Недалеко расположен отличный пляж, набережная и «Дом Петра Первого». Расстояние до железнодорожного вокзала — 3,1 км, до аэропорта Махачкалы — 97,5 км.

База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»База отдыха «Жемчужина юга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Туристическая база «Сафари Чалда»

1 ночь

Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.

На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.

Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.

Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»Туристическая база «Сафари Чалда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
  • Опытные и веселые гиды и водители
  • Полное питание: завтраки, обеды и ужины
  • Проживание: первая ночь в домиках на берегу моря или в гостинице в центре города Дербента, вторая ночь - в домиках горной базы отдыха
  • Катание на катерах по водохранилищу с купанием
  • Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
  • Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
  • Входные билеты в пещеры «Нохъо»
  • Увлекательные активности и игры
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал, а также от других точек сбора по договоренности
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Некоторые развлечения на локациях: тарзанки, зиплайн, рафтинг и конные прогулки
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть места сбора в первый день?

Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.

Можно ли в тур детям?

К сожалению, нет. На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять программу тура, в случае возникновения не зависящих от него обстоятельств (как правило, плохих погодных условий). На качество отдыха это никак не повлияет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Дербента

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