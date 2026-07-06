Программа тура по дням
Прибытие. Дербент. Экраноплан «Лунь», цитадель Нарын-Кала, магалы и парк с мультимедийным фонтаном
Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкалы «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем с ж/д вокзала.
Если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане, возможен сбор в других местах и городах (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) по договоренности.
Сразу после сбора группы мчим на всех парах в один из древнейших городов мира, которому больше 2000 лет – Дербент!
И перед изучением богатого исторического наследия обязательно пообедаем – настакнакормят сытными национальными блюдами, что жизнь заиграет новыми красками!
Дальше мы ненадолго покинем город и посмотрим вблизи на чудо советской инженерной мысли – на экраноплан «Лунь». Монструозного размера полусамолет-полукорабль долгое время был скрыт от наших глаз.
Но сегодня он, восстановленный, находится в центре экспозиции военной техники в парке «Патриот» чуть южнее Дербента. И у каждого есть возможность рассмотреть памятник ушедшей эпохи.
Следующий объект обязателен к посещению – цитадель Нарын-Кала, которая построена персами около 1500 лет назад. Большая территория цитадели, окруженная мощными стенами высотой до 25 метров, дает простор для огромного количество шикарных фотографий.
Лучшие снимки с видом на город получаются здесь!
Под крепостью раскинулись магалы – древняя часть Дербента, которая своими запутанными и узкими улочками напоминает старинный лабиринт. Атмосферное и уютное место, где множество знаковых и исторических объектов.
В центре 9 магалов расположена самая древняя мечеть на территории СНГ – Джума-мечеть VIII века!
Там же рядом расположился крупнейший в Дагестане сувенирный магазин, где можно найти буквально все.
Здесь помогут подобрать подарочные изделия на любой вкус и кошелек: от брелоков и магнитиков на холодильник до ковров, изделий из серебра от знаменитых кубачинских ювелиров, а также оружия кизлярских мастеров.
Обязательно вкусно поужинаем, попробуем блюда южно-дагестанской кухни.
Вечером посетим знаменитый дербентский парк с крупнейшим мультимедийным фонтаном в России. Увидим уникальное шоу с игрой света, музыки и водных струй высотой до 30 метров.
Невероятное представление длится больше часа, так что успеем насладиться зрелищем, сделать много красочных фото и прогуляться по парку.
Отдохнем после насыщенного дня в домиках у моря в новом коттеджном комплексе, либо в гостинице в центре города, где проведем одну ночь перед дорогой в горы.
Хунзахское плато, Матлас, Каменная чаша, водопады
Освободим номера, позавтракаем и отправимся в горные районы Дагестана – в красивейшие места республики, где живет гостеприимный аварский народ.
Дорога не близкая, но она пройдет мимо завораживающих горных видов с долинами рек, отвесными скалами, мимо двух ГЭС: Гергебельской (старейшей в регионе) и Гоцатлинской.
Мы поднимемся на живописное Хунзахское плато, расположенное на высоте свыше 1800 метров над уровнем моря. Виды здесь головокружительные – всюду зелень, вокруг горные вершины, водопады, каньоны, атмосферные аулы.
Вы услышите очень много интересных рассказов.
Дальше поедем в Матлас, где пройдем под водопадом, увидим двойной памятник, ущелья и, конечно, окунемся в развлечения. Здесь имеются зиплайн над ущельем, а еще устраивают конные прогулки. Вам стоит только захотеть, и гид их оперативно организует (за доп. плату).
Там же, рядом, расположен уникальный природный объект – Каменная чаша. Это знаковая достопримечательность, которая позволит ощутить непередаваемый спектр эмоций.
Только представьте: вы подходите к неприступным скалам, гордо возвышающимся над вами, и замечаете небольшую пещеру.
У входа в нее вы чувствуете живительную прохладу и в тот момент даже не подозреваете, к какому чуду ведет этот узенький проход. И на выходе вы замираете от увиденного, поскольку оказываетесь в чашеобразной впадине невероятной красоты.
Поднимая голову, вы видите лишь узенький кусочек неба. И тут вы понимаете, что оказались в сладостном плену дагестанской природы!
Далее проедем к смотровым площадкам Хунзаха, где с одной стороны расположилась старинная крепость «Арани», а с другой – Цолотлинский каньон. Главное – это шикарный вид на два водопада, падающих с плато в ущелье.
Тобот – известный водопад Дагестана с высотой свободного падения воды около 80 м. На фоне Тобота можно прыгнуть с тарзанки (за доп. плату).
Другой водопад, известный как Итлятляр, высотой почти 100 метров также несет воды в Цолотлинский каньон.
Активный отдых можно продолжить рафтингом по реке Аварское Койсу, которая протекает неподалеку (за доп. плату).
Заселимся в горную базу отдыха, где домики уютно разместились меж гор и ручейков с видом на старинную часть села. Именно там пройдет самый увлекательный вечер в приятной компании.
Шашлыки, танцы, игры и другие активности вызовут столько бурных эмоций, что вам захочется еще не раз вернуться в Дагестан.
Сулакский каньон, водохранилища, катание на катере, пещеры Нохъо. Отъезд
Оставляем нашу веселую базу отдыха позади и едем к главной природной достопримечательности Дагестана – к Сулакскому каньону.
Дорога пройдет по самому живописному горному маршруту, который вы когда-либо видели вживую. По пути увидите:
- Ирганайское водохранилище – потрясающее место, где бесконечно долго можно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале кристально чистой воды;
- Гимринское ущелье – серпантин ведет через перевал, где чувствуешь настоящее величие гор, также это место очень важной битвы времен Кавказской войны;
- Гимринский тоннель – самый длинный автомобильный тоннель в стране, его протяженность составляет 4.3 км!
Перед каньоном расположено другое водохранилище, образованное плотиной (второй по высоте арочной плотиной в России) Чиркейской ГЭС. Именно там, с отличными видами на ущелья и ГЭС, мы с ветерком прокатимся на катерах.
Водитель катера выжмет из каждого максимум эмоций! Кроме того, он даст время на купание в чистейшей воде Чиркейского водохранилища.
Дальше поднимемся в поселок Дубки, где заедем на обустроенную смотровую площадку с лучшим видом на каньон с высоты около 1000 метров! Там же, кстати, находятся качели у обрыва. Так что это идеальная точка для фотографий.
Следующие развлечения ждут в пещерах Нохъо – бывшие штольни Миатлинской ГЭС, пробитые через скалы с выходом к каньону. Здесь раскинулись подвесные мосты на высоте от 60 метров.
Есть возможность пройти экстрим-тропу, покататься на зиплайне и прыгнуть с тарзанки прямо над каньоном!
После всего великолепия нас ждет обед в форелевом хозяйстве с видом на бирюзовую воду реки Сулак. Главное блюдо – запеченная на углях форель, приготовленная с максимальной любовью и нежностью.
Если останется свободное время (!), посетим еще знаменитый бархан Сарыкум. Это кусочек пустыни посреди гор и зеленых полей, где можно сделать кучу фото для своих соцсетей.
Увы, но лучший отдых имеет тенденцию заканчиваться. И последний наш путь ведет к аэропорту. Рекомендуем брать билеты на рейсы с вылетом не ранее 18:00!
Если же вы готовы добраться до аэропорта отдельно от группы, то можете бронировать рейсы пораньше.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Дербенте, в гостинице «Айва» или в «Жемчужине Юга» (1 ночь), а также на базе отдыха «Сафари» в с. Чалде (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека — 29 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Айва»
Расположена в центре Дербента. Уютные номера, есть все необходимое для комфортного проживания. В каждом номере своя ванная комната. Горячая, холодная вода без перебоев.
База отдыха «Жемчужина юга»
Располагается в Приморском микрорайоне Дербента. До Каспийского моря — 0,2 км.
В каждом доме присутствует небольшая кухонная зона с чайным набором.
Недалеко расположен отличный пляж, набережная и «Дом Петра Первого». Расстояние до железнодорожного вокзала — 3,1 км, до аэропорта Махачкалы — 97,5 км.
Туристическая база «Сафари Чалда»
Туристическая база находится среди горного массива на берегу реки. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
На территории базы есть кафе, где готовят блюда местной кухни. В саду растут абрикосы и персики, и в сезон гости могут угощаться фруктами прямо с дерева.
Во дворе гостиницы можно отдохнуть, наслаждаясь видами прекрасных гор и зелени, полежать на гамаке и расслабиться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный и безопасный транспорт: минивены и микроавтобусы
- Опытные и веселые гиды и водители
- Полное питание: завтраки, обеды и ужины
- Проживание: первая ночь в домиках на берегу моря или в гостинице в центре города Дербента, вторая ночь - в домиках горной базы отдыха
- Катание на катерах по водохранилищу с купанием
- Организация полноценного отдыха: экскурсии, развлечения на локациях и вечернее веселье
- Входные билеты в крепость «Нарын-Кала»
- Входные билеты в пещеры «Нохъо»
- Увлекательные активности и игры
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал, а также от других точек сбора по договоренности
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Некоторые развлечения на локациях: тарзанки, зиплайн, рафтинг и конные прогулки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть места сбора в первый день?
Основная точка сбора в аэропорту г. Махачкала «Уйташ». Время прилета – до 12:00. Также забираем из городов (Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент) и из разных точек сбора (по договоренности), если вы к началу тура уже находитесь в Дагестане.
Можно ли в тур детям?
К сожалению, нет. На наших турах установлено возрастное ограничение – строго от 18 лет!
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять программу тура, в случае возникновения не зависящих от него обстоятельств (как правило, плохих погодных условий). На качество отдыха это никак не повлияет.