Вы посетите Чиркейское водохранилище — крупнейший водоём Северного Кавказа, а также Сулакский каньон — по величию
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу. Экскурсия в музей кайтагской вышивки
Прибытие утренними рейсами в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы.
12:30 Групповой трансфер в Дербент.
По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Вы остановитесь на обед (не включён в стоимость тура), чтобы подкрепиться после полёта.
После вкусного и сытного обеда (по-другому в Дагестане не может и быть — будьте готовы) вы заедете в село Маджалис, основанное в 1581 году правителем Кайтагского уцмийства Султаном Ахмад-ханом в качестве новой столицы и собственной резиденции.
Здесь, в музее кайтагской вышивки, местныеженщины, сотрудницы этого музея, познакомят вас с настоящим национальным достоянием республики — древним, практически утраченным искусством.
Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.
В Дербент вы приедете уже к вечеру.
Здесь вы совершите небольшую прогулку по набережной Каспийского моря, после чего разместитесь в гостинице 4* и отдохнете.
Поужинать вы сможете в одном из местных кафе (самостоятельно).
Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
Позавтракав в гостинице («шведский стол»), полные сил и энергии, отправляйтесь на обзорную экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.
Обязательно начнете свое знакомство с городом и историей с его главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
После прогулки по крепости и магалам (древней части города) вам обязательно дадут время на то, чтобы пообедать и попробовать местные национальные блюда (не включено в стоимость тура).
Подкрепившись, отправляйтесь в еще одно интереснейшее место — этнодом «Кубачи», где посмотритесотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), и загляните в музей ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенный в Армяно-Григорианской церкви.
В завершении познавательного дня вас ждет поездка ко всеми известному экраноплану «Лунь» —новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Сделав множество шикарных фото с разных ракурсов, можете возвращаться в отель и отдохнуть.
Ужин (самостоятельно).
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
После завтрака вы освобождаете номера и, не задерживаясь, отправляетесь в путь.
Выезд на экскурсию сегодня ранний, потому что нужно многое успеть.
Ведь сегодня вас ждет в гости сам Сулакский каньон –визитная карточка Дагестана.
Высота его составляет 1920 метров, потому его нередко сравнивают с великим каньоном в Америке — дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, и даже обладает большей глубиной.
Со смотровых площадок вы в полной мере оцените красоту каньона и прочувствуете его впечатляющие размеры.
Сегодняшний обед пройдет в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен) – здесь вы обязательно отведаете местные рыбные блюда.
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, возраст исчисляется сотнями тысяч лет, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Заселение в номера (питание в данной части тура не включено).
Ужин (самостоятельно).
Отдых на Каспийском побережье
Свободный день на Каспийском побережье.
Отдых на Каспийском побережье
Свободный день на Каспийском побережье.
Отдых на Каспийском побережье
Свободный день на Каспийском побережье.
Отдых на Каспийском побережье
Свободный день на Каспийском побережье.
Отъезд
Выселиться из гостиницы необходимо до 12:00.
В связи с отсутствием временных рамок в выборе обратного рейса, до аэропорта вы доберетесь самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. место
Отель «Европа» 4*
Номер стандарт
Отель «Океан» 3* (г. Избербаш)
Номер стандарт (без завтрака)
|68 700
|99 500
|-
Отель «Европа» 4*
Номер полулюкс
Отель «Океан» 3* (г. Избербаш)
Номер комфорт (без завтрака)
|81 400
|-
|48 000
Возможно изменение гостиницы на равноценную.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка — 5%.
Варианты проживания
Европа
Гостиничный комплекс «Европа» располагается в Дербенте, в шаговой доступности от Каспийского моря.
Постояльцы могут расположиться в комфортабельных номерах. В каждом предусмотрена необходимая мебель и техника.
Для Вашего удобства, на территории комплекса работает ресторан, где организовано питание по системе шведский стол.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 99,6 км, а до железнодорожного вокзала 122 км езды.
Океан
Гостиница «Океан» расположилась в Избербаше на берегу Каспийского моря.
Звукоизоляционные номера представлены в классическом стиле, с балкона открываются красивые виды на горы и море. В каждом установлен кондиционер, Wi-Fi, плазменный телевизор, гостиный уголок, ванная комната и сейф.
Питание предоставляется в столовой. Имеется уютный обеденный зал.
Для разнообразия досуга можно посетить тренажерный зал, компьютерный зал, детский игровой клуб. Летом — сходить в аквапарк, позагорать на оборудованном пляже, искупаться в море, бассейне. Недалеко расположен сероводородный источник, который славится оздоровительными свойствами. Туристы могут записаться на туры по горному Кавказу или посетить поблизости Даргинский драматический театр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное размещение в гостиницах 3-4
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал - Махачкала - отель в Дербенте - отель в Избербаше»
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание, указанное в программе (завтраки в отеле Дербента, обед в день 3)
- Вода 0,5 л/чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Трансфер Избербаш - аэропорт или ж/д вокзал
- Доплата за 1-местное размещение
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины, завтраки в отеле «Океан»)
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча: встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента». Рекомендованные рейсы — авиакомпании Победа с прилетом в 12:00. Групповой трансфер в 12:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 12:00. Контакты по встрече сообщим накануне заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель Дербента» — от 5 000 руб. /машина.
Проводы:в день выезда — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкалы в любое удобное время.
Есть ли в туре скидки?
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.