Тайны древнего Дербента и очарование Каспия

Почувствуйте былую мощь Каспийских ворот и насладитесь неразрешимой тайной бархана Сарыкум (самого высокого в мире).

Вы посетите Чиркейское водохранилище — крупнейший водоём Северного Кавказа, а также Сулакский каньон — по величию
с ним может сравниться разве что Гранд-Каньон в Америке.

На берегу Каспийского моря вы увидите образцы традиционного декоративно-прикладного искусства и, конечно, продегустируете блюда национальной кухни.

А закончится ваше путешествие в небольшом городке Избербаш, где вы проведете несколько дней на берегу Каспийского моря.

Ближайшие даты:
11
июн17
июл14
авг4
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу. Экскурсия в музей кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы.

12:30 Групповой трансфер в Дербент.

По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Вы остановитесь на обед (не включён в стоимость тура), чтобы подкрепиться после полёта.

После вкусного и сытного обеда (по-другому в Дагестане не может и быть — будьте готовы) вы заедете в село Маджалис, основанное в 1581 году правителем Кайтагского уцмийства Султаном Ахмад-ханом в качестве новой столицы и собственной резиденции.

Здесь, в музее кайтагской вышивки, местныеженщины, сотрудницы этого музея, познакомят вас с настоящим национальным достоянием республики — древним, практически утраченным искусством.

Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.

В Дербент вы приедете уже к вечеру.

Здесь вы совершите небольшую прогулку по набережной Каспийского моря, после чего разместитесь в гостинице 4* и отдохнете.

Поужинать вы сможете в одном из местных кафе (самостоятельно).

2 день

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Позавтракав в гостинице («шведский стол»), полные сил и энергии, отправляйтесь на обзорную экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.

Обязательно начнете свое знакомство с городом и историей с его главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

После прогулки по крепости и магалам (древней части города) вам обязательно дадут время на то, чтобы пообедать и попробовать местные национальные блюда (не включено в стоимость тура).

Подкрепившись, отправляйтесь в еще одно интереснейшее место — этнодом «Кубачи», где посмотритесотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), и загляните в музей ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенный в Армяно-Григорианской церкви.

В завершении познавательного дня вас ждет поездка ко всеми известному экраноплану «Лунь» —новой достопримечательности в пригороде Дербента.

Сделав множество шикарных фото с разных ракурсов, можете возвращаться в отель и отдохнуть.

Ужин (самостоятельно).

3 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

После завтрака вы освобождаете номера и, не задерживаясь, отправляетесь в путь.

Выезд на экскурсию сегодня ранний, потому что нужно многое успеть.

Ведь сегодня вас ждет в гости сам Сулакский каньон –визитная карточка Дагестана.

Высота его составляет 1920 метров, потому его нередко сравнивают с великим каньоном в Америке — дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, и даже обладает большей глубиной.

Со смотровых площадок вы в полной мере оцените красоту каньона и прочувствуете его впечатляющие размеры.

Сегодняшний обед пройдет в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен) – здесь вы обязательно отведаете местные рыбные блюда.

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, возраст исчисляется сотнями тысяч лет, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Заселение в номера (питание в данной части тура не включено).

Ужин (самостоятельно).

4 день

Отдых на Каспийском побережье

Свободный день на Каспийском побережье.

5 день

Отдых на Каспийском побережье

Свободный день на Каспийском побережье.

6 день

Отдых на Каспийском побережье

Свободный день на Каспийском побережье.

7 день

Отдых на Каспийском побережье

Свободный день на Каспийском побережье.

8 день

Отъезд

Выселиться из гостиницы необходимо до 12:00.

В связи с отсутствием временных рамок в выборе обратного рейса, до аэропорта вы доберетесь самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное размещение1-местное размещениеДоп. место

Отель «Европа» 4*

Номер стандарт

Отель «Океан» 3* (г. Избербаш)

Номер стандарт (без завтрака)

68 70099 500-

Отель «Европа» 4*

Номер полулюкс

Отель «Океан» 3* (г. Избербаш)

Номер комфорт (без завтрака)

81 400-48 000

Возможно изменение гостиницы на равноценную.

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка — 5%.

Варианты проживания

Европа

2 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» располагается в Дербенте, в шаговой доступности от Каспийского моря.

Постояльцы могут расположиться в комфортабельных номерах. В каждом предусмотрена необходимая мебель и техника.

Для Вашего удобства, на территории комплекса работает ресторан, где организовано питание по системе шведский стол.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 99,6 км, а до железнодорожного вокзала 122 км езды.

Океан

5 ночей

Гостиница «Океан» расположилась в Избербаше на берегу Каспийского моря.

Звукоизоляционные номера представлены в классическом стиле, с балкона открываются красивые виды на горы и море. В каждом установлен кондиционер, Wi-Fi, плазменный телевизор, гостиный уголок, ванная комната и сейф.

Питание предоставляется в столовой. Имеется уютный обеденный зал.

Для разнообразия досуга можно посетить тренажерный зал, компьютерный зал, детский игровой клуб. Летом — сходить в аквапарк, позагорать на оборудованном пляже, искупаться в море, бассейне. Недалеко расположен сероводородный источник, который славится оздоровительными свойствами. Туристы могут записаться на туры по горному Кавказу или посетить поблизости Даргинский драматический театр.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в гостиницах 3-4
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал - Махачкала - отель в Дербенте - отель в Избербаше»
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отеле Дербента, обед в день 3)
  • Вода 0,5 л/чел. /день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Трансфер Избербаш - аэропорт или ж/д вокзал
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Питание, не включенное в программу (обеды и ужины, завтраки в отеле «Океан»)
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.

Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча: встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента». Рекомендованные рейсы — авиакомпании Победа с прилетом в 12:00. Групповой трансфер в 12:30.

Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 12:00. Контакты по встрече сообщим накануне заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель Дербента» — от 5 000 руб. /машина.

Проводы:в день выезда — самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкалы в любое удобное время.

Время групповых трансферов основывается на времени рейсов участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Рекомендованное время рейсов прилета/вылета указано в программе тура.
Обратите внимание, что время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных ВСЕХ участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который гости предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Есть ли в туре скидки?

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

