Откройте для себя величие Сулакского каньона и песчаные просторы бархана Сарыкум — второго по величине в мире! Прогуляйтесь по подвесному мосту и исследуйте пещеру Нохъо, а по пути насладитесь видами Гимринского тоннеля и Ирганайского водохранилища. Вас ждут захватывающие приключения!
Описание тураПогружение в уникальные природные и исторические сокровища Дагестана Встречаемся и сразу поедем смотреть главную визитную карточку республики — Сулакский каньон, а также Бархан «Сарыкум», второй по величине в мире после Бархана в Сахаре! Именно тут снимали фильм «Белое солнце пустыни» В этот день и смотровые на Сулакский каньон, одна из них «Тещин язык», тоненький выступ над пропастью, другая – главная смоторовая в п. Дубки, красивейшее Чиркейское водохранилище, и прогулка по Форелевому хозяйству. Так же посетим пещеру «Нохъо» и подвесной мост. А когда после всей программы вы будете ехать на ночевку в горное село Хунзах, по пути увидите еще две достопримечательности — Гимринский тоннель, самый длинный в России, и Ирганайское водохранилище! День 2: Хунзах и его водопады! Сделаете красивые фотографии на Хунзахском плато, побываете в ущелье Каменная чаша и, если захотите, прокатитесь на зиплайне или прыгнете с веревкой около одного из самых высоких водопадов Северного Кавказа — Тобот, рядом с которым имеется еще два водопада – Итлятляр и Хундерлтляр. Посетите село Матлас, расположенное на одноименном плато Хунзахского района, где сможете увидеть еще пару водопадов, где имеется прекрасная возможность увидеть их рядом с собой. Это еще не все. В этот день вы увидите Сталинскую теснину с ее подземным водопадом! Ночевка в Южном Дагестане День 3: Дербент. Прогулка по восточному городу. Старая часть Дербента — крепость Нарын-кала, магалы, узкие улочки, как из фильма «Бриллиантовая рука», самая старая мечеть в России и странах СНГ. Новая часть — улица Мамедбекова и переулок Казем-бека. Также у вас будет уникальная возможность искупаться на одном из лучших пляжей в Южном Дагестане – пляж Авадан, на берегу которого расположен экраноплан Лунь. Важная информация:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно). Плечи, живот и колени должны быть прикрыты.
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, вода.
- Взять с собой документ удостоверяющий личность.
- Нельзя брать с собой животных.
каждый понедельник по четверг
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Хунзах + Матлас + Каменная чаша + Салтинская теснина
- Дербент
Что включено
- Проезд
- Услуги гида
- Проживание
- Завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Входные билеты: Бархан - 250 руб. /чел, Крепость 200 руб. /чел
- Ужины
- Катер: 5000 руб. (до 10 чел)
- Пещера и подвесной мост: 500-700 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
Завершение: Аэропорт «Уйташ»
Когда и сколько длится?
Когда: каждый понедельник по четверг
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- В поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять: удобная обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства. Взять с собой документ, удостоверяющий личность
- Заберем вас - из г. Дербента (ул. Буйнакского 25,Х. Тагиева 4а), г. Избербаш (при выезде из города Остановка N1, южный выезд) из аэропорта «Уйташ», г. Каспийск (ул. Дахадаева 76, возле школы N3. Автобусная остановка) или из Махачкалы (ул. Амет Хана Султана 35Б/6. Южный пост, кольцо)
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дербента
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