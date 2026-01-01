Описание тура
Почему всем нравится Дагестан? Потрясающая природа, гостеприимство, вкусная национальная кухня. Поверьте, регион вас впечатлит! Дагестан — это еще и водопады, освежающие травяные чаи с видом на горы, величественные вершины.
За 5 дней вы посетите топовые локации, окунетесь в культуру и традиции многонационального народа, воочию увидите, как дагестанские мастера создают шедевры, известные по всему миру.
Это гарантированный сборный тур. Забронируйте скорее место себе и человеку, с которым захотите провести свои незабываемы1 отпуск и наполнить его яркими эмоциями!
Программа тура по дням
Хунзах
- Завтрак в отеле
- Выезд в Хунзахский район
- Хунзахское плато
- Каменная чаша - природное чудо Дагестана. Это знаменитое ущелье представляет собой лабиринт из стен и пещер.
- Матласскии каньон
- Матласская теснина
- Матласские водопады
- Национальный обед
- Цолотлинскии каньон
- Крепость Арани
- Водопад Тобот
- Водопад Итляртляр
- Посещение местной национальной мельницы, где вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта- урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен начиная с обжарки семян и орешек до полной готовности продукта
- Заселение в гостиницу
- Национальный ужин
- Теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры
Гуниб-Салта
Сытный завтрак в гостинице
Обелиск Белые журавли Белые Журавли — мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 Историко-архитектурный музей
Природный парк Верхний Гуниб Царская поляна исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора.
Беседка имама Шамиля — это не просто архитектурный объект, но и символ исторической и культурной значимости. Расположенная в живописной местности, она олицетворяет легендарную личность имама Шамиля, борца за независимость горских народов Кавказа в 19 веке.
Национальный обед в горах
Салтинский водопад — одно из самых завораживающих природных чудес Дагестана, расположенное в живописной ущелье вблизи села Салта, высота которого достигает 30 метров, омывает скалы кристально чистой водой, образуя удивительный природный бассейн в подножии.
Возвращение в гостиницу
Ужин
Свободный вечер
Унцукуль
Завтрак в гостинице
Выезд в Унцукульский район
Ирганайское водохранилище
Мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий
Вкусный национальный обед
Слияние двух рек Аварского и Андийского койсу, место начала Сулакского каньона
Мемориально-исторический комплекс Ахульго Это то место, которое сыграло одну из ключевых ролей в истории Кавказской войны.
Проездом мы увидим Гимринскую оборонительную башню и послушаем интересную историю от гида.
Самый длинный тоннель в России Гимринский тоннель
Приезд в поселок Дубки
Заселение в отель
Дербент
12.00 встреча в аэропорту Махачкалы
Выезд в Дербент
Экраноплан Лунь
Крепость Нарын-Кала
Магалы старого города
Джума мечеть
Заселение в отель г. Дербент
Приветственный ужин в ресторане, с сопровождением национальных танцев горца и горянки, живой музыки.
Прогулка по набережной
Свободный вечер
Сулакский каньон
Завтрак в отеле
Смотровая площадка Сулакского каньона. Тут откроется невероятный вид на каньон и всю долину
Чиркейское водохранилище
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, овощи)
12.30 трансфер в аэропорт
Завершение тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение экскурсовода - 5 дней
- Транспорт - 5 дней
- Проживание 4 ночи
- Прогулка на катере
- 4 завтрака
- 4 обеда
- 3 ужина
- Входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
- Перелёт
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Брать очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.
Также желательно взять с собой:
- бутылку воды;
- паспорт (обязательно).