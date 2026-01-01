Яркое погружение в Дагестан: лезгинка, кухня, горы - пятидневный тур

Почему всем нравится Дагестан?
Описание тура

Почему всем нравится Дагестан? Потрясающая природа, гостеприимство, вкусная национальная кухня. Поверьте, регион вас впечатлит! Дагестан — это еще и водопады, освежающие травяные чаи с видом на горы, величественные вершины.

За 5 дней вы посетите топовые локации, окунетесь в культуру и традиции многонационального народа, воочию увидите, как дагестанские мастера создают шедевры, известные по всему миру.
Это гарантированный сборный тур. Забронируйте скорее место себе и человеку, с которым захотите провести свои незабываемы1 отпуск и наполнить его яркими эмоциями!

Программа тура по дням

1 день

Хунзах

  • Завтрак в отеле
  • Выезд в Хунзахский район
  • Хунзахское плато
  • Каменная чаша - природное чудо Дагестана. Это знаменитое ущелье представляет собой лабиринт из стен и пещер.
  • Матласскии каньон
  • Матласская теснина
  • Матласские водопады
  • Национальный обед
  • Цолотлинскии каньон
  • Крепость Арани
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итляртляр
  • Посещение местной национальной мельницы, где вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта- урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен начиная с обжарки семян и орешек до полной готовности продукта
  • Заселение в гостиницу
  • Национальный ужин
  • Теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры
2 день

Гуниб-Салта

  • Сытный завтрак в гостинице

  • Обелиск Белые журавли Белые Журавли — мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 Историко-архитектурный музей

  • Природный парк Верхний Гуниб Царская поляна исторический мемориал времен Кавказской войны. 11 сентября 1871 года здесь был дан завтрак для офицеров в честь визита императора.

  • Беседка имама Шамиля — это не просто архитектурный объект, но и символ исторической и культурной значимости. Расположенная в живописной местности, она олицетворяет легендарную личность имама Шамиля, борца за независимость горских народов Кавказа в 19 веке.

  • Национальный обед в горах

  • Салтинский водопад — одно из самых завораживающих природных чудес Дагестана, расположенное в живописной ущелье вблизи села Салта, высота которого достигает 30 метров, омывает скалы кристально чистой водой, образуя удивительный природный бассейн в подножии.

  • Возвращение в гостиницу

  • Ужин

  • Свободный вечер

3 день

Унцукуль

  • Завтрак в гостинице

  • Выезд в Унцукульский район

  • Ирганайское водохранилище

  • Мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий

  • Вкусный национальный обед

  • Слияние двух рек Аварского и Андийского койсу, место начала Сулакского каньона

  • Мемориально-исторический комплекс Ахульго Это то место, которое сыграло одну из ключевых ролей в истории Кавказской войны.

  • Проездом мы увидим Гимринскую оборонительную башню и послушаем интересную историю от гида.

  • Самый длинный тоннель в России Гимринский тоннель

  • Приезд в поселок Дубки

  • Заселение в отель

4 день

Дербент

  • 12.00 встреча в аэропорту Махачкалы

  • Выезд в Дербент

  • Экраноплан Лунь

  • Крепость Нарын-Кала

  • Магалы старого города

  • Джума мечеть

  • Заселение в отель г. Дербент

  • Приветственный ужин в ресторане, с сопровождением национальных танцев горца и горянки, живой музыки.

  • Прогулка по набережной

  • Свободный вечер

5 день

Сулакский каньон

  • Завтрак в отеле

  • Смотровая площадка Сулакского каньона. Тут откроется невероятный вид на каньон и всю долину

  • Чиркейское водохранилище

  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу

  • Обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, овощи)

  • 12.30 трансфер в аэропорт

  • Завершение тура

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение экскурсовода - 5 дней
  • Транспорт - 5 дней
  • Проживание 4 ночи
  • Прогулка на катере
  • 4 завтрака
  • 4 обеда
  • 3 ужина
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Брать очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.
Также желательно взять с собой:

  • бутылку воды;
  • паспорт (обязательно).
Визы
Визы не требуется
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Задай
Задай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В туризме более 9 лет. На моем счету более 8000 экскурсий, включая однодневные и многодневные туры по всему Кавказу.

