Описание тура
Хотите получить яркие эмоции, проведя отпуск в приятной компании и увидев главные достопримечательности Дагестана? Планируете насладиться видами самостоятельно либо с близкими? Вам точно ко мне!
В моём туре Вас ждут самые известные места Дагестана, мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора, свежесваренный в турке кофе прямо на остановках с потрясающими видами, душевная мини-компания до 16 человек, очень сытная и разнообразная еда, приготовленная с особой любовью, комфортное жильё со всеми удобствами в номерах, местные напитки, джипы и минивэны зарубежного производства (Mercedes Gl, Toyota Landcruiser, Toyota Alphard и др.) и горцы-гиды, которые обещают сделать Ваш отдых незабываемым. Все расходы включены в стоимость!
В т. ч. подарки именинникам и помощь в организации предложения руки и сердца в самых красивых местах. Компаниям от 4-х человек (семьям, друзьям и не только) и детям до 10 лет предусмотрены скидки. Для уточнения размера и брони со скидкой пишите в личные сообщения. Автоматически скидка не применяется и обе эти скидки не суммируются. Также возможен индивидуальный тур в любые даты и на любое количество человек. Уточняйте условия в чате.
На 2026 год действует раннее бронирование, с марта планируется повышение стоимости.
Дополнительно возможны (при наличии возможности, желания группы и погоды):
-в летних турах возможен рафтинг и сапы, квадроциклы
-в зимних возможны коньки, квадроциклы на замерзшем озере Мочох.
Кроме этого, мы с командой готовы:
подстроиться под Ваши ограничения в питании (аллергии, вегетарианство и пр.),
предоставить жильё другого формата за доп оплату (глемпинг, люкс-номер, отдельный домик и не только),
предложить одноместное размещение за доп оплату,
организовать экскурсии в другие направления до/после тура (Грозный, юж Даг и т. д.),
помочь с жильём до/после тура в любом месте,
организовать индивидуальный тур как по этой программе, так и переделав её под Ваши пожелания,
помочь добраться до любого другого города после тура (в Дербент для отдыха, Грозный для вылета и не только).
И это не всё! Давайте обсудим в личных сообщениях всё что Вам нужно)
Программа тура по дням
Цитадель и экраноплан
Локации: цитадель Нарын-Кала (Дербент), Каспийский монстр - ракетный корабль-экраноплан Лунь, фруктовый рынок, возможность собственноручно испечь хлеб в тандыре.
Встреча: самостоятельно позавтракав, встречаемся в 8:00 в центре Махачкалы. Адрес, как и другая важная информация, высылаются после бронирования. В памятке также будут рекомендации по жилью до/после туров, чек-лист для облегчения сборов и пр.
Подробное описание
Первая точка нашего путешествия - объект из Списка всемирного наследия Юнеско: доарабская цитадель Нарын-Кала. Здесь местный экскурсовод познакомит Вас с историей фортеции, покажет Даг-капу, зиндан, подземные водохранилища, баню, крестово-купольную церковь и другие древние сооружения, после чего у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по стенам крепости. После насыщенной экскурсии мы отправимся на сытный обед. Также все желающие смогут зайти в магазин для приобретение алкогольных напитков (в т. ч. местного вина, коньяка и др.). Далее поедем знакомиться с Каспийским монстром - советским ударным экранопланом-ракетоносцем проекта 903 Лунь, который стоит прямо на берегу Каспийского моря. Здесь у каждого будет свободное время, чтобы сделать фото и с Монстром, и с морем. В тёплую погоду можно будет окунуть в море ноги и, если останется время, позволит погода и обстановка, можно будет даже искупаться! После всех достопримечательностей нас ждёт немного длительная дорога в горы. По дороге мы заедем на небольшой рынок, где каждый сможет приобрести себе местные сезонные фрукты и овощи. Бонус: если будем успевать, по дороге остановимся в местной семейной пекарне, где у каждого будет возможность самостоятельно испечь хлеб в тандыре и купить его в дорогу. Только представьте: горячая лепёшка, мягкий сыр, помидоры… ммм…. Завершим первый день мы сытным ужином и заселением. Проживание одно на весь тур - апартаменты/номера со всеми удобствами в горах, в знаменитом селении Гуниб и его окрестностях.
Знакомство с историей и водопадами
Локации: Краеведческий музей, Царская поляна, беседка Шамиля, Гунибская крепость, водопад Тобот и каньон Цолотль с роупджампингом, плато и Каменная чаша Матлас, экстрим-парк с зиплайном, мельница по производству урбеча.
Встреча: начинаем мы свой день, как и все последующие, с завтрака в 8 утра и выезда на маршрут в 9 (время ориентировочное). В летних турах возможно катание на сапах (если время и погода позволят, будет желание группы)
Подробное описание
Стартом программы станет очень вкусный завтрак, после которого мы отправимся в краеведческий музей, где с помощью местного экскурсовода Вы познакомитесь с бытом горцев и историей Кавказской войны, а также сможете примерить национальные наряды и сделать фото в сакле горца. Далее мы посетим свидетелей описанных ранее событий: Царскую поляну и беседку Шамиля, поднимемся на Гунибскую крепость, с которой открываются прекрасные виды на окрестности. Продолжим путешествие прогулкой у водопада Тобот и Цолотльского каньона. Любители экстрима смогут здесь испытать на себе роупджампинг (так называемый прыжок с верёвкой, если аттракцион будет работать). Далее нас ждёт очень сытный обед в гостях у местных жителей. Здесь будет не просто первое, второе и компот, а богатый стол из нескольких блюд, венчать который будет знаменитая абрикосовая каша с урбечем, чаем и конфетами. Нужно очень постараться, чтобы всё осилить! Затем нас ждёт Каменная чаша - теснина с несколькими сводчатыми скалистыми залами, соединёнными пещерами и узкими проходами. Вас обязательно заинтригуют узкие проходы между залами и прекрасная акустика. А команда обязательно подскажет лучшие ракурсы для съёмки. Следующая точка на нашем маршруте - экстрим-парк на плато Матлас, где мы насладимся видом на водопад (и даже пройдём под ним), а все желающие смогут прокатиться на зиплайне (если аттракцион будет работать). Бонус: если не потратим много времени на аттракционах, перед ужином заедем на мельницу, где из поколения в поколение делают знаменитую дагестанскую пасту из семян и орехов - урбеч. Примечательно, что здесь ещё используют каменные жернова, работу которых Вы и увидите. А потом ещё и попробуете несколько видов Дагестанской Нутеллы, которую сможете приобрести и увезти с собой. Бонус: по желанию группы возможен мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в очень интересном месте. Вы запомните его надолго и обязательно ещё не раз захотите станцевать этот зажигательный танец, поверьте! В завершении дня мы возвращаемся в Гуниб, где ужинаем и проводим время в приятной компании. Для отличного вечера у нашей команды есть всё: местные напитки 18+, гитары, уютные места.
Ворота чудес и Язык тролля
Локации: плотина Гунибской Гэс, башня Андалал, Карадахская теснина, смотровая Дарада-Мурада, аул Старый Гоор с развалинами домов и башен, Языки троллей они же Языки шайтанов, Датунский храм. В летних турах возможен рафтинг (если время и погода позволят, будет желание группы)
Подробная программа
После завтрака мы направляемся к Гунибской Гэс, где Вы сможете прогуляться по плотине, насладиться видами и подняться на башню Андалал, названную в честь одноимённого вольного общества. Это важный мемориал, представляющий собой родовую башню, родник и извилистый путь к нему, который раньше горянки преодолевали каждый день вместе с тяжёлыми кувшинами. Далее наш путь лежит в Карадахскую теснину, которую также называют Воротами чудес. Это уникальный природный памятник, образовавшийся благодаря некогда активной реке. Рельефы теснины никого не оставляют равнодушным. Проверьте и Вы! Прогулка по теснине занятие довольно утомительное, поэтому сразу после неё мы направляемся в гости к местным жителям на обед. По всем обычаям горского гостеприимства стол тут также очень щедрый: Вас ждёт несколько блюд и чай с вареньем. Стараемся не заснуть после такого плотного обеда и двигаемся дальше к аулу Старый Гоор. Здесь сохранились развалины домов и башен, которые часто изображают в рекламе Дагестана. Также рядом с башнями находятся знаменитые Языки троллей/шайтанов - каменные выступы, сфотографироваться на которых смогут только самые отважные гости (при страховке наших гидов, конечно). Виды здесь просто восхитительные: горные хребты, высокогорные аулы, Аварское койсу - сердце здесь просто замирает. Далее Датунский храм: грузинская церковь в ущелье на берегу безымянной речки. Кстати, Вы знали, что эти земли были когда-то частью грузинского государства? А что здесь находится одна из могил знаменитой царицы Тамары? Вместе прогуляемся к храму и послушаем интересные истории. Бонус: смотровая Дарада-Мурада с привалом на фоне очень захватывающего вида. Насладившись красотами и вдоволь нафотографировавшись, направляемся в сторону Гуниба, ужинаем и снова проводим время в приятной компании.
Аул-призрак и лучший вид Дагестана
Локации: вид на село Чох и его террасы, дагестанский Мачу-Пикчу, точка Айвазовского и лучший вид Дагестана, Салтинское ущелье и подземный водопад.
Подробное описание
Позавтракав, продолжаем наше путешествие и останавливаемся у Чохских террас. Одни говорят, что они рукотворные, другие же утверждают, что человек такое создать точно не в состоянии. Интересно, что скажете Вы? Как бы то ни было, вид здесь великолепен, а от яркой зелени не знаешь куда отвести взгляд. Далее нас ждёт знаменитый аул-призрак Гамсутль, который также называют дагестанским Мачу-Пикчу. Последний житель покинул этот мир в 2015-м году и теперь здесь больше никто не живёт. Однако в одном из домов и сегодня можно увидеть некоторые домашние вещи и, даже, встретить коров, а на горных склонах - коз и баранов. Важно: к самому аулу доехать на машине нельзя, есть несколько вариантов подъёма: пешком (4 км), на Уазиках и пешком (по 2 км), верхом на лошади. Обратно же вернуться можно только пешком, но уже по другим тропам, где расстояние и время будут меньше. Гид заранее расскажет Вам подробнее обо всех вариантах и поможет подобрать оптимальный для группы. Вдоволь насладившись видами, впечатлениями и пешей прогулкой едем на обед. Он снова очень разнообразный и плотный. После обеда едем смотреть на Салтинское ущелье, в самом начале которого расположен подземный водопад. Однако чтобы увидеть водопад, нужно преодолеть интересный путь: в резиновых сапогах (можно взять в аренду) идём по мелкой речке, наслаждаясь сводами ущелья. Следом отправляемся получать удовольствие от вида с точки Айвазовского: с неё открывается лучший в Дагестане вид - обласканное лучами заходящего солнца село Гуниб, самое известное в Дагестане, ведь именно здесь когда-то была закончена Кавказская война. И именно об этом месте, говорят, Расул Гамзатов (автор знаменитого стиха Журавли, памятники и поэту, и произведению мы будем неоднократно проезжать во время тура) сказал: Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане. Во время отдыха на поляне угостим Вас свежесваренным кофе и сладостями, споём известные песни и станцуем зажигательную лезгинку. Вдохновлённые возвращаемся на базу, ужинаем и проводим вечер в приятной компании, продолжая танцевать и веселиться.
Каньон, пустыня, реки и водохранилища
Локации: Аварское койсу, Ирганайское водохранилище, Гимринский тоннель - самый длинный в России, Чиркейское водохранилище и прогулка с ветерком на катере, Сулакский каньон, бархан Сарыкум - крупнейшая песчаная дюна Евразии.
Подробное описание
Начинаем день мы с завтрака и выселения из номеров, после чего, наслаждаясь горными видами, едем к Ирганайскому водохранилищу, которое образовано прямо посреди Аварского койсу в результате строительства Гэс. Делаем красивые снимки и направляемся дальше, проезжая по Гимринскому тоннелю. Вторая точка заключительного дня нашего путешествия - Чиркейское водохранилище, бирюзовой водой которого мы будем наслаждаться с борта катера. По Вашему желанию наш катер будет идти с элементами экстрима либо в спокойном темпе. Катер обязательно побывает в узких частях каньона. Зарядившись новыми эмоциями, направляемся смотреть на знаменитый Сулакский каньон свысока. Даже Большой каньон в Сша не такой глубокий как наш. Кроме каньона на смотровой площадке можно увидеть орлов, парящих совсем близко к гостям. Проголодавшись, едем обедать. На Ваш выбор будут форель и мясо. Далее нас ждёт заключительная достопримечательность тура - бархан Сарыкум, крупнейший песчаный бархан, признанный вторым по величине в мире (больше только в Сахаре). Гуляя по бархану складывается ощущение, что побывал на другой планете: так удивительны здесь пейзажи и климат. Именно на этом бархане проходили съёмки Белого солнца пустыни. На этом наше совместное приключение подходит к концу и мы искренне прощаемся с каждым нашим гостем, приглашая Вас к нам за новыми впечатлениями в этот и новые туры. Поэтому говорим Вам не До свидания, а До новой встречи! . Проводы: завершится наше путешествие около 18-19 часов, после чего мы завезём всех гостей куда им будет необходимо - в аэропорт либо к местам размещения в Махачкале/Каспийске. Если нужно, я помогу подобрать гостиницу для отдыха после тура. Авиабилеты рекомендую брать начиная с рейса в 20:20.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные иномарки (джипы и минивэны)
- Работа классных гидов-водителей
- Сопровождение на всех локациях, помощь в получении классных снимков и роликов
- Все входные билеты
- Уазики при подъёме в Гоор и Гамсутль
- Все экскурсии по программе
- Советы по приобретении сувениров по приятным ценам самого лучшего качества
- Вкусное, разнообразное и очень сытное питание - завтраки, обеды и ужины. Если у Вас специфическое/ограниченное питание - свяжитесь со мной, обсудим как Вас накормить
- Кофе и чай, сваренные прямо на привалах + сладости к ним
- Угощение местным коньяком и вином
- Проживание в номерах/квартирах по 2/3/4 человека со всеми удобствами, также возможно одноместное за доп оплату (см. доп услуги)
- Помощь в подборе проживания до/после тура и билетов до/из Махачкалы
- Национальные костюмы для фото
- Моя поддержка на всех этапах начиная с выбора тура, ответ на любые вопросы и в любое время. Мы с командой чувствуем ответственность за Вас всё время Вашего нахождения в Дагестане, не только на время тура
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день до начала тура и ужин в крайний день после его окончания
- Лошади при подъёме в Гоор и Гамсутль - по желанию, от 1000 р/чел
- Личные траты (сувениры, алкоголь и пр.) - по желанию
- Прогулка на катере - по желанию, от 1000 р/чел
- Сапоги в Салтинском водопаде - можно взять на месте в аренду при необходимости, ориентировочно 150 р
- Зиплайн (ориентировочно 1500 р.), роупджампинг (9000 р.) и другие подобные развлечения (в Т.Ч. рафтинг, сапы - от 1500 и 500 р. соответственно) - по желанию
- Билеты до/из Махачкалы и проживание до/после тура
- Одноместное размещение при необходимости
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в местном Доме культуры - по желанию
О чём нужно знать до поездки
По объективным и независящим от организатора причинам (рекомендации Мчс, погодные и дорожные условия, угроза жизни и здоровью, технические работы и т. д.) список посещаемых локаций и их очерёдность, также как и очерёдность дней между собой, могут быть скорректированы координатором (в т. ч. заменены на аналогичные или отменены вообще). Также эти пункты могут быть скорректированы в связи с туристической нагрузкой на локациях из программы и с внезапным изменением графика работы туристических объектов.
Порядок дней, локаций и пр. между собой может быть изменён по усмотрению организатора без дополнительного предупреждения. Если для Вас очень важно знать какую-либо связанную с этим информацию - пожалуйста, уточните заранее.
В связи с частичной мобилизацией, объявленной на территории Рф, клиент обязан самостоятельно удостовериться в наличии у него права на выезд за пределы места прописки, в т. ч. в Республику Дагестан. В случае отмены тура по этой причине действуют общие правила отмены тура.
Скидка для компаний от 4-х человек не суммируется со скидкой по промокоду или для детей младше 10 лет. При этом любая из этих дополнительных скидок суммируется с основной скидкой на тур. Скидки не применяются автоматически. Пишите в личные сообщения - создам спец предложение.
Соблюдение дресс-кода - обязательное требование к гостям республики любого пола и возраста. Рекомендуем всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных, обтягивающих и прозрачных нарядов. Если планируете водный отдых в горах возьмите с собой запасной комплект одежды, т. к. в купальнике находиться в этих местах нельзя. Если планируете водный отдых на пляже до/после тураможно брать с собой купальник.
Пожелания к путешественнику
- Уважение к культуре и народам Дагестана, организаторам и другим гостям тура, окружающим.
- Соблюдение дресс-кода. Обязательно всем прикрыть колени, плечи и зону декольте, воздержаться от откровенных и прозрачных нарядов. На места купания у моря это не распространяется.
- Связь со мной по всем вопросам, замечаниям и предложениям для своевременной координации отдыха.
- Своевременное уведомление о плохом самочувствии для возможности оказать медицинскую помощь.
- Следование указанием сопровождающих на локациях, соблюдение техники безопасности.
- Умеренность в алкоголе и других пристрастиях.
- Связь с организаторами и группой в Вотсапе.