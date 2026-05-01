2 день

Знакомство с историей и водопадами

Локации: Краеведческий музей, Царская поляна, беседка Шамиля, Гунибская крепость, водопад Тобот и каньон Цолотль с роупджампингом, плато и Каменная чаша Матлас, экстрим-парк с зиплайном, мельница по производству урбеча.

Встреча: начинаем мы свой день, как и все последующие, с завтрака в 8 утра и выезда на маршрут в 9 (время ориентировочное). В летних турах возможно катание на сапах (если время и погода позволят, будет желание группы)

Подробное описание

Стартом программы станет очень вкусный завтрак, после которого мы отправимся в краеведческий музей, где с помощью местного экскурсовода Вы познакомитесь с бытом горцев и историей Кавказской войны, а также сможете примерить национальные наряды и сделать фото в сакле горца. Далее мы посетим свидетелей описанных ранее событий: Царскую поляну и беседку Шамиля, поднимемся на Гунибскую крепость, с которой открываются прекрасные виды на окрестности. Продолжим путешествие прогулкой у водопада Тобот и Цолотльского каньона. Любители экстрима смогут здесь испытать на себе роупджампинг (так называемый прыжок с верёвкой, если аттракцион будет работать). Далее нас ждёт очень сытный обед в гостях у местных жителей. Здесь будет не просто первое, второе и компот, а богатый стол из нескольких блюд, венчать который будет знаменитая абрикосовая каша с урбечем, чаем и конфетами. Нужно очень постараться, чтобы всё осилить! Затем нас ждёт Каменная чаша - теснина с несколькими сводчатыми скалистыми залами, соединёнными пещерами и узкими проходами. Вас обязательно заинтригуют узкие проходы между залами и прекрасная акустика. А команда обязательно подскажет лучшие ракурсы для съёмки. Следующая точка на нашем маршруте - экстрим-парк на плато Матлас, где мы насладимся видом на водопад (и даже пройдём под ним), а все желающие смогут прокатиться на зиплайне (если аттракцион будет работать). Бонус: если не потратим много времени на аттракционах, перед ужином заедем на мельницу, где из поколения в поколение делают знаменитую дагестанскую пасту из семян и орехов - урбеч. Примечательно, что здесь ещё используют каменные жернова, работу которых Вы и увидите. А потом ещё и попробуете несколько видов Дагестанской Нутеллы, которую сможете приобрести и увезти с собой. Бонус: по желанию группы возможен мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора в очень интересном месте. Вы запомните его надолго и обязательно ещё не раз захотите станцевать этот зажигательный танец, поверьте! В завершении дня мы возвращаемся в Гуниб, где ужинаем и проводим время в приятной компании. Для отличного вечера у нашей команды есть всё: местные напитки 18+, гитары, уютные места.

