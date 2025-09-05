Серафимовские леса хранят память о первом женском ските царской России. Я расскажу, как была связана жизнь трёх знаменитых монастырей — Саровского, Дивеевского и Понетаевского. На понятном языке объясню монастырские уставы и уклады. Вы услышите о местном народе и его истории, о монашеской жизни и быте, об интересных людях и их свершениях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Богородичная аллея . Её высадили монахини, принявшие постриг в этом скиту. Если постриг приняла крестьянка — сажается сосна, если особа дворянской и царской крови — ель. Сохранились 180 сосен и 14 елей

. Её высадили монахини, принявшие постриг в этом скиту. Если постриг приняла крестьянка — сажается сосна, если особа дворянской и царской крови — ель. Сохранились 180 сосен и 14 елей Крестильня . Чудом уцелевшая постройка, архитектура 17 века

. Чудом уцелевшая постройка, архитектура 17 века Деревянные кельи , где размещались насельницы, и часть красивейшей пятиметровой стены, которая была возведена вокруг скита

, где размещались насельницы, и часть красивейшей пятиметровой стены, которая была возведена вокруг скита Серафимовские камни . Три огромных валуна по прозвищу «Медведи». Окружены легендами о чудесах, каждый год их посещают тысячи путешественников

. Три огромных валуна по прозвищу «Медведи». Окружены легендами о чудесах, каждый год их посещают тысячи путешественников Монашеское кладбище. От него остались только небольшие холмики и фундамент мраморного склепа

Мы пройдём по кругу и вернёмся к Богородичной аллее. После прогулки угощу вас местным чаем из листьев смородины, земляники и малины.

Кому подойдёт экскурсия

Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей). Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.

Организационные детали