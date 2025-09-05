Мои заказы

Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево

Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Серафимовские леса хранят память о первом женском ските царской России.

Я расскажу, как была связана жизнь трёх знаменитых монастырей — Саровского, Дивеевского и Понетаевского. На понятном языке объясню монастырские уставы и уклады.

Вы услышите о местном народе и его истории, о монашеской жизни и быте, об интересных людях и их свершениях.
4.9
7 отзывов
Описание экскурсии

  • Богородичная аллея. Её высадили монахини, принявшие постриг в этом скиту. Если постриг приняла крестьянка — сажается сосна, если особа дворянской и царской крови — ель. Сохранились 180 сосен и 14 елей
  • Крестильня. Чудом уцелевшая постройка, архитектура 17 века
  • Деревянные кельи, где размещались насельницы, и часть красивейшей пятиметровой стены, которая была возведена вокруг скита
  • Серафимовские камни. Три огромных валуна по прозвищу «Медведи». Окружены легендами о чудесах, каждый год их посещают тысячи путешественников
  • Монашеское кладбище. От него остались только небольшие холмики и фундамент мраморного склепа

Мы пройдём по кругу и вернёмся к Богородичной аллее. После прогулки угощу вас местным чаем из листьев смородины, земляники и малины.

Кому подойдёт экскурсия

Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей). Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mazda 323, есть одно детское кресло (от 5 лет). Можем поехать на вашем автомобиле (стоимость экскурсии не меняется)
  • По желанию мы можем заехать к местным отшельницам. Если вам нужна молитва, напишите об этом заранее, чтобы я договорилась с ними
  • Царский скит находится в 20 минутах езды от села Дивеево

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Дивеево
Провела экскурсии для 96 туристов
У меня филологическое образование, несколько лет я участвую в проекте по сохранению исторических мест нашей земли и пишу статьи. Одно из главных моих увлечений — генеалогия. В моём проекте более 8000
человек, рождённых с 1620 года. Также занимаюсь этнографическими исследованиями, знаю мордовскую и славянскую мифологии, изучаю историю монастырей нашего края. С прошлого года провожу экскурсии, чтобы дать людям те знания, за которыми они приехали в эти глухие места. Мы обмениваемся мнениями и вопросами. И это очень важно для меня, как для исследователя.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
5 сен 2025
Светлана - это не гид, это просто ФЕЯ и сокровищница удивительных историй!
Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!
Спасибо большое,Светлана!
Маргарита
Маргарита
5 авг 2025
Наша компания получила огромное удовольствие от общения со Светланой. Мы погрузились совсем в другой мир: отчасти реальный и актуальный, отчасти сказочный и давний. Рассказывать о вере всегда сложно, тем более открывать таинства… Искренне советую глубоким и мыслящим людям. С нами были мальчишки 14 лет. Им очень понравилось.
Валентина
Валентина
17 июн 2025
Очень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй, хотим еще с ней прогуляться по Мордовскому заповеднику
И
Ирина
9 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и подробно рассказала о местах экскурсии, о современной жизни в этих краях. Очень эрудированный, знающий, глубокий человек, много путешествующий и изучающий историю не в кабинете, а вживую. Однозначно рекомендую Светлану как экскурсовода и неординарного человека.
Спасибо большое за время, проведенное с Вами.
Александр
Александр
28 мая 2025
Все понравилось.
А
Алевтина
20 мая 2025
Интересное место. Экскурсовод знающий,хорошо знает местность
Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось
С
Светлана
10 мая 2025
Чудесная Светлана! Интересный рассказчик и специалист по истории. Нестандартный и познавательный маршрут.

Входит в следующие категории Дивеево

