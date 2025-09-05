Серафимовские леса хранят память о первом женском ските царской России.
Я расскажу, как была связана жизнь трёх знаменитых монастырей — Саровского, Дивеевского и Понетаевского. На понятном языке объясню монастырские уставы и уклады.
Вы услышите о местном народе и его истории, о монашеской жизни и быте, об интересных людях и их свершениях.
Я расскажу, как была связана жизнь трёх знаменитых монастырей — Саровского, Дивеевского и Понетаевского. На понятном языке объясню монастырские уставы и уклады.
Вы услышите о местном народе и его истории, о монашеской жизни и быте, об интересных людях и их свершениях.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Богородичная аллея. Её высадили монахини, принявшие постриг в этом скиту. Если постриг приняла крестьянка — сажается сосна, если особа дворянской и царской крови — ель. Сохранились 180 сосен и 14 елей
- Крестильня. Чудом уцелевшая постройка, архитектура 17 века
- Деревянные кельи, где размещались насельницы, и часть красивейшей пятиметровой стены, которая была возведена вокруг скита
- Серафимовские камни. Три огромных валуна по прозвищу «Медведи». Окружены легендами о чудесах, каждый год их посещают тысячи путешественников
- Монашеское кладбище. От него остались только небольшие холмики и фундамент мраморного склепа
Мы пройдём по кругу и вернёмся к Богородичной аллее. После прогулки угощу вас местным чаем из листьев смородины, земляники и малины.
Кому подойдёт экскурсия
Эта поездка для тех, кто хочет хочет увидеть человеческую сторону монашеской жизни, понять смысл их веры (а может, и своей). Это не паломничество, мы говорим об истории места и о судьбах людей, которые когда-то здесь жили.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mazda 323, есть одно детское кресло (от 5 лет). Можем поехать на вашем автомобиле (стоимость экскурсии не меняется)
- По желанию мы можем заехать к местным отшельницам. Если вам нужна молитва, напишите об этом заранее, чтобы я договорилась с ними
- Царский скит находится в 20 минутах езды от села Дивеево
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Дивеево
Провела экскурсии для 96 туристов
У меня филологическое образование, несколько лет я участвую в проекте по сохранению исторических мест нашей земли и пишу статьи. Одно из главных моих увлечений — генеалогия. В моём проекте более 8000Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 сен 2025
Светлана - это не гид, это просто ФЕЯ и сокровищница удивительных историй!
Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!
Спасибо большое,Светлана!
Мы ездили с тремя подростками,ни один не пожалел! Все в восторге!
Спасибо большое,Светлана!
Маргарита
5 авг 2025
Наша компания получила огромное удовольствие от общения со Светланой. Мы погрузились совсем в другой мир: отчасти реальный и актуальный, отчасти сказочный и давний. Рассказывать о вере всегда сложно, тем более открывать таинства… Искренне советую глубоким и мыслящим людям. С нами были мальчишки 14 лет. Им очень понравилось.
Валентина
17 июн 2025
Очень понравилось. Так необычно развернулась история, совершенно небанальное, нетуристическое место. Светлана рассказала очень много интересных историй, хотим еще с ней прогуляться по Мордовскому заповеднику
И
Ирина
9 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Светлана интересно и подробно рассказала о местах экскурсии, о современной жизни в этих краях. Очень эрудированный, знающий, глубокий человек, много путешествующий и изучающий историю не в кабинете, а вживую. Однозначно рекомендую Светлану как экскурсовода и неординарного человека.
Спасибо большое за время, проведенное с Вами.
Спасибо большое за время, проведенное с Вами.
Александр
28 мая 2025
Все понравилось.
А
Алевтина
20 мая 2025
Интересное место. Экскурсовод знающий,хорошо знает местность
Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось
Экскурсия призывает к размышлению. Нам понравилось
С
Светлана
10 мая 2025
Чудесная Светлана! Интересный рассказчик и специалист по истории. Нестандартный и познавательный маршрут.
Входит в следующие категории Дивеево
Похожие экскурсии из Дивеево
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
Пройти молитвенным путём в Царском скиту и почтить память святого старца
Завтра в 13:00
11 ноя в 08:00
12 950 ₽ за всё до 4 чел.