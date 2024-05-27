1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
«подворье Серафимо-Дивеевского монастыря — некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
16 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
«К западу от него возвышается Троицкий собор, а сразу за ним размещается Спасо-Преображенский собор, в котором хранятся мощи преподобной Марфы Дивеевской»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Дивеевский монастырь и Казанская церковь В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре, познакомиться с его святынями»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дивеево. Царский скит
Начало: Д. Дивеево
«Вера в чудеса В 1894 году между Дивеево и Саровской пустынью появился монашеский скит»
Расписание: По субботам и воскресеньям
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
«Источник Пантелеймона На источнике Пантелеймона находится самая лучшая дивеевская купальня»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Добрый день. Гид Алексей очень понравился, человек влюбленный в свое дело.
- TTatiana10 марта 2024Нам очень повезло и погода выдалась солнечная. На святом источнике было мало народу и мы спокойно набрали воды. Наша замечательная экскурсовод
- ММария6 марта 2024Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо Галине Павловне.
- ЛЛариса21 января 2024На 6 января 2024 г. заказали экскурсию по святым местам Арзамас - Дивеево. Экскурсия началась в Нижнем Новгороде. Наш гид Алексей
- ААнна6 ноября 2023Прекрасная экскурсия, интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение. Спасибо
- ППолякова10 октября 2023Выражаем благодарность нашему чудесному гиду Галине Павловне за внимательность, интересный рассказ, доброжелательность. Провела по всем самым интересным и важным местам, рассказала историю, помогла даже решить пару бытовых вопросов) Нам все очень понравилось, от души благодарим
- ТТатьяна8 августа 2023Приятный гид и прогулка, в конце экскурсии напоили травяным чаем)) Прошлись по царскому скиту, зашли на серафимовы камни, доехали до кременковского храма и источников.
- ЛЛариса1 августа 2023Великолепная экскурсия для людей, которые любят тишину и покой. Благодарим Светлану за комфортное сопровождение, доброту, увлечённость темой. Открыли для себя новые, загадочные уголки России.
- ББазин5 ноября 2019Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Дивеево»
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