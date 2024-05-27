Экскурсии в Дивеево из Дивеево

Найдено 5 экскурсий в категории «Дивеево» в Дивеево, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
«подворье Серафимо-Дивеевского монастыря — некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию»
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
16 670 за всё до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Дивеевский монастырь и село Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
«К западу от него возвышается Троицкий собор, а сразу за ним размещается Спасо-Преображенский собор, в котором хранятся мощи преподобной Марфы Дивеевской»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 400 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Дивеевский монастырь и Казанская церковь В рамках расширенной экскурсии вы сможете получить подробную информацию о Дивеевском монастыре, познакомиться с его святынями»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Дивеево. Царский скит
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Дивеево. Царский скит
Начало: Д. Дивеево
«Вера в чудеса В 1894 году между Дивеево и Саровской пустынью появился монашеский скит»
Расписание: По субботам и воскресеньям
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
«Источник Пантелеймона На источнике Пантелеймона находится самая лучшая дивеевская купальня»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Добрый день. Гид Алексей очень понравился, человек влюбленный в свое дело.
  • T
    Tatiana
    10 марта 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Нам очень повезло и погода выдалась солнечная. На святом источнике было мало народу и мы спокойно набрали воды. Наша замечательная экскурсовод
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    Наталья вела рассказ очень интересно и не скучно. Нам удалось приложить к мощам и не спеша пройти по канавке. Все просто замечательно! Огромное спасибо Наталье за прекрасную работу!

  • М
    Мария
    6 марта 2024
    Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо Галине Павловне.
  • Л
    Лариса
    21 января 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    На 6 января 2024 г. заказали экскурсию по святым местам Арзамас - Дивеево. Экскурсия началась в Нижнем Новгороде. Наш гид Алексей
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    и водитель Денис быстро домчали нас до Арзамаса, по пути мы заочно познакомились с провинциальным городом. В Арзамасе Алексей с большой любовью к городу вел свой рассказ о многих достопримечательностях, о местах, связанных с именами известных арзамасцев. Мы посетили арзамасские храмы, монастыри и даже единственный в России музей Русского Патриаршества. Алексей очень заботливо строил маршруты, чтобы мы не успели замерзнуть: провели более 6 часов на сильном морозе. Мы даже не ожидали открыть для себя так много нового о небольшом городе. Алексей - отличный рассказчик, прекрасно знает историю родного края и не только. Вечером мы приехали в Дивеево. Алексей рассказал нам о батюшке Серафиме, о его предсказаниях, о Святой Канавке, о святых источниках. Поездка оставила прекрасные воспоминания. Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!

  • А
    Анна
    6 ноября 2023
    Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
    Прекрасная экскурсия, интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение. Спасибо
  • П
    Полякова
    10 октября 2023
    Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
    Выражаем благодарность нашему чудесному гиду Галине Павловне за внимательность, интересный рассказ, доброжелательность. Провела по всем самым интересным и важным местам, рассказала историю, помогла даже решить пару бытовых вопросов) Нам все очень понравилось, от души благодарим
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2023
    Дивеево. Царский скит
    Приятный гид и прогулка, в конце экскурсии напоили травяным чаем)) Прошлись по царскому скиту, зашли на серафимовы камни, доехали до кременковского храма и источников.
  • Л
    Лариса
    1 августа 2023
    Дивеево. Царский скит
    Великолепная экскурсия для людей, которые любят тишину и покой. Благодарим Светлану за комфортное сопровождение, доброту, увлечённость темой. Открыли для себя новые, загадочные уголки России.
  • Б
    Базин
    5 ноября 2019
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Дивеево»

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Сколько стоит экскурсия по Дивеево в июне 2024
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