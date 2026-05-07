«Равной этой обители не было, нет, и не будет во всём свете, это четвёртый жребий Мой во Вселенной» — считается, что такие слова произнесла Богородица о Дивеево, когда явилась во сне монахине.
Вы побываете в этом уделе Богоматери, где хранятся мощи Серафима Саровского и других святых, где блаженная Паша предрекла судьбу Николая II и где Матерь Божья совершает свой обход.
Описание экскурсии
Дорога
По пути из Нижнего Новгорода в Дивеево мы поговорим об истории не только Дивеевской обители, но и Нижегородского края, а также о народах, которые населяли его в древности. Вы узнаете, что у нас означает слово «майдан», каким образом нижегородцы сохранили и вернули Грузии главную святыню — крест св. Нино, куда шли арзамасские гуси и чего испугался в Арзамасе Толстой.
Дивеево: монастырь и не только
Мы посетим все святыни монастыря:
- мощи одного из самых почитаемых русским народом святых — Серафима Саровского, а также сестёр Дивеевских св. Александры, Марфы и Елены
- музей в домике блаженной Паши Саровской: вы увидите подлинные вещи батюшки Серафима и побываете в комнате, где блаженная Паша принимала императора Николая II и государыню Александру Феодоровну и где им были предсказаны рождение наследника и падение монархии
- мощи святых блаженных Пелагии, Параскевы (Паши Саровской) и Марии
- Канавку Богородицы, по которой Божия Матерь ежедневно совершает обход своего удела. Стоит пройти по ней, особенно в горе, несчастье и болезни
- а также источник св. Серафима Саровского, который находится за пределами Дивеева рядом с посёлком Цыгановка. Это место на границе Мордовского государственного заповедника наполнит вас радостью и успокоением, а прекрасная природа и чистейшая вода источника утолит все печали и вернёт душевное равновесие
Организационные детали
- Женщинам желательно надеть юбку ниже колена и взять платок или шарф на голову
- На территории монастыря есть несколько трапезных, где можно пообедать
- Автомобиль — комфортабельный Kia Carnival, 6 полноценных пассажирских мест, кондиционер. Есть детское кресло-таблетка
- По желанию за дополнительную плату можно посетить старинный Арзамас и его святыни, подробности уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде, по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Дивеево
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
Г
Елена очень пунктуальный гид. Ни в одном месте не было задержек, кроме тех которые устраивали мы сами. С самого момента посадки в комфортабельную машину и до окончания всей поездки, Елена
