Экскурсии в Серафимо-Дивеевский монастырь

Найдено 3 экскурсии в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь» в Дивеево, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
7500 за всё до 4 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6400 за всё до 5 чел.
Дивеево - православная Мекка России
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Дивеево - духовный центр для православных. Исцелитесь и прикоснитесь к реликвиям, посетив Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
14 фев в 07:00
15 фев в 07:00
19 800 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    4 января 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
  • А
    Андрей
    11 ноября 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Мне понравилось всё, спасибо. Надеюсь в скором времени повторить
  • С
    Сергей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
    читать дальше

    и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени.

  • Е
    Елена
    19 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дивеево - православная Мекка России
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
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  2. Благовещенский собор
  3. Святая Канавка
  4. Казанская церковь
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в феврале 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Серафимо-Дивеевский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 19 800. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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