4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
7500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6400₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дивеево - православная Мекка России
Дивеево - духовный центр для православных. Исцелитесь и прикоснитесь к реликвиям, посетив Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Большая Покровская, 2
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
14 фев в 07:00
15 фев в 07:00
19 800₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 января 2025Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
- ААндрей11 ноября 2024Мне понравилось всё, спасибо. Надеюсь в скором времени повторить
- ССергей29 октября 2024Дивеево и его святыниЭкскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
- ААндрей29 октября 2024Дивеево и его святыниДоброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
- ЕЕлена19 октября 2024Дивеево и его святыниАлександр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Серафимо-Дивеевский монастырь»
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