Экскурсии проходящие только летом в Дивеево

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Дивеево, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
7 мар в 13:00
8 мар в 08:00
7500 за всё до 4 чел.
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
На машине
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
9500 за всё до 3 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
5500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 февраля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
  • Е
    Елена
    19 февраля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Поставила бы твердую 4
  • В
    Вера
    4 января 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
  • С
    Сергей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    29 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
    читать дальше

    и увлекательно рассказывал о истории и чудесах, рекомендуем от души. За 3 часа многое успели, на канавку отдельно планируйте час времени.

  • Е
    Елена
    19 октября 2024
    Дивеево и его святыни
    Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
  2. Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
  3. Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Серафимо-Дивеевский монастырь
  2. Благовещенский собор
  3. Святая Канавка
  4. Казанская церковь
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в марте 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 9500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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