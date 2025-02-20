4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
7 мар в 13:00
8 мар в 08:00
7500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
9500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
1 апр в 11:00
2 апр в 11:00
5500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 февраля 2025Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
- ЕЕлена19 февраля 2025Поставила бы твердую 4
- ВВера4 января 2025Спасибо Александру за интересную и содержательную экскурсию. Были озвучены истоки основания монастыря, много исторических фактов. Особенно понравились грамотно поставленная речь и глубокий интерес к истории монастыря. Александр ответил на все интересующие нас вопросы. Экскурсию рекомендую.
- ССергей29 октября 2024Дивеево и его святыниЭкскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
- ААндрей29 октября 2024Дивеево и его святыниДоброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
- ЕЕлена19 октября 2024Дивеево и его святыниАлександр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в марте 2025
Сейчас в Дивеево в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 9500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2025 год по теме «Летние», 7 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май