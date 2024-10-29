3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Посетите Дивеевский монастырь, узнайте о Серафиме Саровском и других святых, а также окунитесь в целебные источники. Индивидуальная экскурсия с гидом
Начало: В селе Дивеево
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
6400₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
Посетить знаменитый женский монастырь и животворные источники
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
7000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
20 дек в 10:00
23 дек в 10:00
95004750₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 октября 2024Экскурсию проводил Александр. Человек, как мне показалось, активно занимается своим духовным воспитанием и развитием. Поэтому его экскурсия была не только интересной и познавательной, но и эмоционально окрашенной, подвигающей к приобщению к духовным знаниям. Спасибо большое!
- ААндрей29 октября 2024Доброго дня! Мы с семьей были на экскурсии 28 октября. В Дивеево были первый раз. Александр провел прекрасную экскурсию, очень подробно
- ЕЕлена19 октября 2024Александр погрузил нас в историю монастыря, интересно и живо рассказывая о матушках и отце Серафиме. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Можно с детьми»
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