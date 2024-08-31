читать дальше

и водитель Денис быстро домчали нас до Арзамаса, по пути мы заочно познакомились с провинциальным городом. В Арзамасе Алексей с большой любовью к городу вел свой рассказ о многих достопримечательностях, о местах, связанных с именами известных арзамасцев. Мы посетили арзамасские храмы, монастыри и даже единственный в России музей Русского Патриаршества. Алексей очень заботливо строил маршруты, чтобы мы не успели замерзнуть: провели более 6 часов на сильном морозе. Мы даже не ожидали открыть для себя так много нового о небольшом городе. Алексей - отличный рассказчик, прекрасно знает историю родного края и не только. Вечером мы приехали в Дивеево. Алексей рассказал нам о батюшке Серафиме, о его предсказаниях, о Святой Канавке, о святых источниках. Поездка оставила прекрасные воспоминания. Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!