10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в историю православия, посетите знаковые религиозные объекты и откройте для себя архитектурные шедевры Арзамаса и Дивеево
«Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса»
4 окт в 07:00
11 окт в 07:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Соборы На территории монастыря находятся четыре величественных собора»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Познакомиться с духовной обителью, посетить её главные храмы и целебные источники
Начало: Село Дивеево
«Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского»
17 сен в 10:00
18 сен в 09:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория31 августа 2024Очень красивый монастырь, ухоженный. Рассказ Натальи расцветил наше путешествие деталями. Очень понравилось все. Благодарю.
- ИИрина21 августа 2024Были в Дивеево 19го августа 2024 года, решили взять экскурсию, так как понимали что территория монастыря очень большая и ещё
- ССветлана12 августа 2024Впечатлила и порадовала экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо- Дивеевский монастырь. Величественное и благодатное место, где душе дышится легко. Особые слова благодарности
- ССветлана27 мая 2024Добрый день. Гид Алексей очень понравился, человек влюбленный в свое дело.
- ЛЛариса21 января 2024На 6 января 2024 г. заказали экскурсию по святым местам Арзамас - Дивеево. Экскурсия началась в Нижнем Новгороде. Наш гид Алексей
- ББазин5 ноября 2019Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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