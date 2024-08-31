Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Дивеево

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Дивеево, цены от 6 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Погрузитесь в историю православия, посетите знаковые религиозные объекты и откройте для себя архитектурные шедевры Арзамаса и Дивеево
«Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса»
4 окт в 07:00
11 окт в 07:00
10 000 за всё до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Соборы На территории монастыря находятся четыре величественных собора»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 5 чел.
Дивеево и его святыни
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеево и его святыни
Познакомиться с духовной обителью, посетить её главные храмы и целебные источники
Начало: Село Дивеево
«Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского»
17 сен в 10:00
18 сен в 09:00
6 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    31 августа 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Очень красивый монастырь, ухоженный. Рассказ Натальи расцветил наше путешествие деталями. Очень понравилось все. Благодарю.
  • И
    Ирина
    21 августа 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Были в Дивеево 19го августа 2024 года, решили взять экскурсию, так как понимали что территория монастыря очень большая и ещё
    читать дальше

    источники, сразу подумали что часовая экскурсия от монастыря это очень мало и поэтому взяли индивидуальную экскурсию. У нас был гид Александр и мы в полном восторге, 3 часа, даже чуть больше получилось, так как мы попали на Крёстный Ход. Настолько интересно нам все рассказал, провёл по всем соборам, показал где какие мощи, иконы и чем прославлены именно конкретные иконы. Без него мы бы там несколько дней плутали и все бы не обошли и не узнали много интересных вещей) Огромная благодарность Александру, время на экскурсии пролетело незаметно!

  • С
    Светлана
    12 августа 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Впечатлила и порадовала экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо- Дивеевский монастырь. Величественное и благодатное место, где душе дышится легко. Особые слова благодарности
    читать дальше

    гиду Александру, который с добром и любовью познакомил нашу семью с Дивеевской обителью, земным уделом Божией Матери, историей монастыря, духовных трудах батюшки Серафима и дивеевских сестёр. Александр грамотный, начитанный, эрудированный человек. С особым почтением, относящийся к людям и родной земле, знающий все о ней в мельчайших деталях.

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Добрый день. Гид Алексей очень понравился, человек влюбленный в свое дело.
  • Л
    Лариса
    21 января 2024
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    На 6 января 2024 г. заказали экскурсию по святым местам Арзамас - Дивеево. Экскурсия началась в Нижнем Новгороде. Наш гид Алексей
    читать дальше

    и водитель Денис быстро домчали нас до Арзамаса, по пути мы заочно познакомились с провинциальным городом. В Арзамасе Алексей с большой любовью к городу вел свой рассказ о многих достопримечательностях, о местах, связанных с именами известных арзамасцев. Мы посетили арзамасские храмы, монастыри и даже единственный в России музей Русского Патриаршества. Алексей очень заботливо строил маршруты, чтобы мы не успели замерзнуть: провели более 6 часов на сильном морозе. Мы даже не ожидали открыть для себя так много нового о небольшом городе. Алексей - отличный рассказчик, прекрасно знает историю родного края и не только. Вечером мы приехали в Дивеево. Алексей рассказал нам о батюшке Серафиме, о его предсказаниях, о Святой Канавке, о святых источниках. Поездка оставила прекрасные воспоминания. Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!

  • Б
    Базин
    5 ноября 2019
    По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Экскурсия отличная Алексей молодец спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По святым местам: в Дивеево и Арзамас
  2. Дивеевский монастырь и село Дивеево
  3. Дивеево и его святыни
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Святая Канавка
  2. Серафимо-Дивеевский монастырь
  3. Благовещенский собор
  4. Казанская церковь
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в сентябре 2024
Сейчас в Дивеево в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6 400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 32 ⭐ отзыва, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам