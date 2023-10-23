Что вас ожидает:

Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. В хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус и Кавказский хребет. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы Шоана, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В Домбае Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, сможете отведать традиционные блюда национальной карачаевской кухни.

На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Т

Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения.

Важная информация: