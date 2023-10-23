Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус и Кавказский Хребет.
Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро».
Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Озеро Кара-кёль
- Сырные пещеры
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. В хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус и Кавказский хребет. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы Шоана, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В Домбае Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, сможете отведать традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Т
Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения.
Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт.
- Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду.
- Солнцезащитные очки и крем.
Ежедневно в 07.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида на протяжении всего маршрута
- Индивидуальный трансфер
- Что не входит
- Питание
- Билет на канатную дорогу в Домбае
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт.
- Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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