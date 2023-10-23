Джип тур в Домбай из Кисловодска

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Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус и Кавказский Хребет.

Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро».
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Джип тур в Домбай из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Сырные пещеры
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. В хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус и Кавказский хребет. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы Шоана, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В Домбае Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, сможете отведать традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Т
Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения.

Важная информация:

  • Не забудьте взять паспорт.
  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду.
  • Солнцезащитные очки и крем.

Ежедневно в 07.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
  • Индивидуальный трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Билет на канатную дорогу в Домбае
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Не забудьте взять паспорт.
  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Джиппинг
Природа и пейзажи

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