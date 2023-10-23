читать дальше Северного Кавказа, и в части невероятно живописной осенней природы Домбая, дороги к нему. Хочется особо отметить эрудицию гида, его юмор, обояние и заботливое отношение к туристам!

Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов