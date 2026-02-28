Однодневный джип тур в Домбай
Экскурсия в Домбай проходит по Карачаево-Черкесской Республике и славится чудесными пейзажами и горнолыжными склонами. Домбай - один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе.
Время выезда из Кисловодска 07.00+-
Во время экскурсии в Домбай вы увидите:
Перевал Гумбаши - это самый высокий перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением -двуглавым Эльбрусом.
Сырные пещеры - это название получили пещеры за необычный внешний вид, напоминающий сырную головку в разрезе.
Тебердинский заповедник
Озеро Кара -Кёль одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево -Черкесии и Тебердинском заповеднике.
Знаменитая дорога Домбай -Теберда.
Река Уллу - Муруджу - вода считается самой чистой в этих местах. Река спускается с гор проходит через разные горные породы,в том числе - серебро. Серебро очищает воду и делает ее кристально чистой.
Поселок Домбай.
Подъем на канатной дороге Домбай(доп. услуга)
Знаменитое горное озеро Туманлы -Кель, расположенное в Клухорской долине. В переводе звучит, как туманное. Въезд платный (200р. с человека). (по сезону и согласованию всей группы)
Шоанинский храм -один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом.
Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.
Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.
Джип тур может начинаться с других городов Кмв
Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение гида
- Забираем и возвращаем к месту проживания из городов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Подъёмник на канатной дороге
- Посещение горного озера Туманлы - Кель (при согласовании с группой)
О чём нужно знать до поездки
С собой берем:
—Теплую удобную одежду по сезону
— Удобную обувь
Головной убор
Солнцезащитные очки и средства
— Дождевик (погода в горах переменчива)
Паспорт
Воду и перекус по желанию