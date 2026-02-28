Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Однодневный джип тур в Домбай

Экскурсия в Домбай проходит по Карачаево-Черкесской Республике и славится чудесными пейзажами и горнолыжными склонами. Домбай - один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе.

Время выезда из Кисловодска 07.00+-

Во время экскурсии в Домбай вы увидите:

Перевал Гумбаши - это самый высокий перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением -двуглавым Эльбрусом.

Сырные пещеры - это название получили пещеры за необычный внешний вид, напоминающий сырную головку в разрезе.

Тебердинский заповедник

Озеро Кара -Кёль одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево -Черкесии и Тебердинском заповеднике.

Знаменитая дорога Домбай -Теберда.

Река Уллу - Муруджу - вода считается самой чистой в этих местах. Река спускается с гор проходит через разные горные породы,в том числе - серебро. Серебро очищает воду и делает ее кристально чистой.

Поселок Домбай.

Подъем на канатной дороге Домбай(доп. услуга)

Знаменитое горное озеро Туманлы -Кель, расположенное в Клухорской долине. В переводе звучит, как туманное. Въезд платный (200р. с человека). (по сезону и согласованию всей группы)

Шоанинский храм -один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.

Джип тур может начинаться с других городов Кмв

Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.