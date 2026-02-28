Джип-тур в изюминку Кавказа - Домбай

Домбай окружен со всех сторон лесами, потрясающими альпийскими лугами, горами и горными озёрами
Джип-тур в изюминку Кавказа - Домбай
Описание экскурсии

Однодневный джип тур в Домбай

Экскурсия в Домбай проходит по Карачаево-Черкесской Республике и славится чудесными пейзажами и горнолыжными склонами. Домбай - один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе.

Время выезда из Кисловодска 07.00+-

Во время экскурсии в Домбай вы увидите:

  • Перевал Гумбаши - это самый высокий перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением -двуглавым Эльбрусом.

  • Сырные пещеры - это название получили пещеры за необычный внешний вид, напоминающий сырную головку в разрезе.

  • Тебердинский заповедник

  • Озеро Кара -Кёль одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево -Черкесии и Тебердинском заповеднике.

  • Знаменитая дорога Домбай -Теберда.

  • Река Уллу - Муруджу - вода считается самой чистой в этих местах. Река спускается с гор проходит через разные горные породы,в том числе - серебро. Серебро очищает воду и делает ее кристально чистой.

  • Поселок Домбай.

  • Подъем на канатной дороге Домбай(доп. услуга)

  • Знаменитое горное озеро Туманлы -Кель, расположенное в Клухорской долине. В переводе звучит, как туманное. Въезд платный (200р. с человека). (по сезону и согласованию всей группы)

  • Шоанинский храм -один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом.

Остановки в местных кафе, где попробуете кавказские блюда.

Джип тур проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе от 4-6 человек.

Джип тур может начинаться с других городов Кмв

Последовательность и время выезда и возврата может измениться в связи с погодными и дорожными условиями.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение гида
  • Забираем и возвращаем к месту проживания из городов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска
Что не входит в цену
  • Питание и сувениры
  • Подъёмник на канатной дороге
  • Посещение горного озера Туманлы - Кель (при согласовании с группой)
О чём нужно знать до поездки

С собой берем:

—Теплую удобную одежду по сезону

— Удобную обувь

  • Головной убор

  • Солнцезащитные очки и средства

— Дождевик (погода в горах переменчива)

  • Паспорт

  • Воду и перекус по желанию

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по самым лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини группе 4–7 человек. Наши живописные места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него.

