Этот маршрут объединят динамичную поездку к высокогорному Туманому озеру с погружением в неторопливый ритм конной прогулки по заповедным тропам.
Так горы Кавказа откроются вам с двух сторон: через стекло комфортабельного внедорожника и из седла выносливой карачаевской лошади.
Так горы Кавказа откроются вам с двух сторон: через стекло комфортабельного внедорожника и из седла выносливой карачаевской лошади.
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы показать вам самые живописные и знаковые места региона.
- Туманлы-Кёль (Туманое озеро). Вы посетите одно из самых высокогорных озёр, спрятанное в Гоначхирском ущелье. Его зеркальная гладь и окружающие вершины создают пейзаж невероятной красоты
- Тебердинский заповедник. Вы прогуляетесь по территории национального парка, наслаждаясь чистым воздухом и первозданной природой. По желанию вы можете заглянуть в визит-центр (входной билет оплачивается отдельно)
- Знакомство с карачаевскими лошадьми. Красивый финал поездки — конная прогулка. Вы сможете пообщаться с умными и выносливыми животными, оценить их грацию и увидеть окрестности с нового ракурса
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедороднике, по запросу можно установить детское кресло
- Обязательно иметь при себе паспорт РФ, детям — свидетельство о рождении: въезд в приграничную зону только по документам
- В стоимость экскурсии не входит:
— экосбор на территории заповедника (от 200 ₽ с чел.)
— билеты в визит-центр (500 ₽ с чел.)
— прокат лошадей (от 1 500 ₽ с чел.)
- Остановка на обед будет, кафе выберем по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваш гид в Домбае
Провёл экскурсии для 493 туристов
Я убеждён, что гид — это не просто человек, который проводит экскурсию по городу или региону. Нужно быть настоящим профессионалом, который знает все детали истории, интересные факты о культуре и
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии из Домбая
-
24%
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
3800 ₽
5000 ₽ за человека
Групповая
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
30 ноя в 06:45
4512 ₽ за человека