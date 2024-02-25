В отличие от автобусных экскурсий никто никого не торопит (мы выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации).

Мы сможем остановиться, к примеру, для фотосессии в любом понравившемся для вас месте по пути экскурсии.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс").

Мы заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске.

Можете выбрать удобное для вас время выезда.

Что вас ожидает? перевал Гум-Баши и потрясающая панорама Кавказского хребта В начале нашего маршрута по горной части Карачаево-Черкессии мы поднимемся на перевал Гум-Баши (или Кум-Баши), который с карачаево-балкарского переводится как "песчаная голова". Именно отсюда в хорошую погоду нам откроется величественный Эльбрус. Шоанинский храм Знаменитый Шоанинский храм, находящийся близ города Карачаевска, был построен в X веке и является одним из старейших храмов Северного Кавказа. Кстати, этот храм до сих пор является действующим! Теберда По пути к Домбаю мы будем проезжать знаменитый бальнеологический курорт Карачаево-Черкессии — посёлок Теберда. Мы сможем вдохнуть настоящий горный воздух с ароматом хвои, а также рассмотреть потрясающую природу этих мест. Домбай Конечной точкой маршрута является знаменитый посёлок Домбай, который многие называют "частичкой Швейцарии". И действительно, посёлок и окружающие его снежные пики напоминают какой-нибудь курорт в Альпах. (поверьте, природа и виды здесь ничем не хуже). Мы сможем подняться на канатной дороге и рассмотреть все пики, которые окружают живописный посёлок в глубине Карачаево-Черкессии. Преимущества выбора нашей экскурсии • Выбирая индивидуальную экскурсию вы поедете только своей компанией без других участников (в отличие от групповых экскурсий).