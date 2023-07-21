Мои заказы

Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска

Кавказская Швейцария
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.

Со мной
читать дальшеуменьшить

вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.

5
25 отзывов
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.

•Шоанинский храм. Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя.
Что не входит в цену
  • Еда
  • Канатная дорога (хребет Мусса-Ачитара, 1800 руб.)
  • Пропуска на эко-маршруты (300 руб.).
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Н
Лучше гор могут быть только горы. Домбай рекомендую посмотреть всем!!! Красота не описать словами!! В группе 6 человек, очень удобно/ рекомендую/, с замечательным экскурсоводом Тамарой, маршрут не казался сложным. Забирают
читать дальшеуменьшить

и возвратились к дому, очень удобно. Гид Тамара сопровождала по всему маршруту, учитывая индивидуальные просьбы, сделала поездку незабываемой!!! Все продумано, санитарные остановки, кафешки со вкусной едой! Огромное спасибо Тамаре и как опытному водителю. ВСЕ БЫЛО СУПЕР!!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Гид Евгений -молодец, 10 из 10, общительный и заботливый, знает историю мест, легенды, в непринужденной и веселой форме делился этими знаниями с нами. Выбрал отличного водителя для поездки на кабриолете
читать дальшеуменьшить

типа "таблерон" к храму, на обратной дороге еще и с живой музыкой) Места, конечно, очень красивые - гора Кольцо, перевал Гум-Баши, сырные пещеры, храм, озеро и вишенка на торте - Домбай, с его остроконечными вершинами. На обратной дороге испили самой чистой в России водицы). РЕКОМЕНДУЮ +

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень впечатлена экскурсией💯💯💯 начиная с организации. Комфортабельный автомобиль и очень харизматичный и эрудированный рассказчик он же водитель он же Гид с большой буквы- Евгений. Каждая остановка - либо квэст (Сырная
читать дальшеуменьшить

пещера), либо экстрим 😁поездка в кабриолете советского автопрома к Храму находящемуся на высоте птичьего полёта. Вкуснейший обед. И конечно жемчужина экскурсии Дамбай со своей красотой, величием и непредсказуемостью по погоде. Рекомендую, рекомендую рекомендую 💯💯💯💯

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Спасибо большое за экскурсию на Домбай, все было четко, слажено и хорошо организовано. Мы очень поздно задумались об экскурсии, но организатор сразу с нами связался. Яна обратном пути довезли прямо
читать дальшеуменьшить

до дома. Поездка была на комфортной машине, чистой. Гид Алибек нам очень понравился, общительный, спокойный, много рассказывал. Показал где вкусно и недорого покушать. Очень старался и было с ним безумно приятно общаться. Обязательно обратимся в след. поездку. Спасибо🤍

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличные впечатления от экскурсии. Помимо Домбая, особенно поразил и запомнился действующий старинный Шоанинский храм на закате (расположен на скале) и маленькая колокольня, до которой необходимо пройти сквозь храм и по
читать дальшеуменьшить

узкой скальной дорожке. В вечерних лучах солнца звук колокола смешивается с пением сверчков, и неспешное парение птиц в небосводе создаёт ощущение блаженства. Огромная благодарность гиду Елене за чудесное завершение насыщенного дня.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сырные скалы, завтрак в уютнейшем кафе и шикарный рассказ гида о местном крае. И вот он-Домбай!! Нам несказанно повезло с гидом Тамарой. Юмор и веселье не покидали нашу машину, а
читать дальшеуменьшить

все рассказы были настолько увлекательны, что мысль "поспать еще пару часов в пути" даже не пришла в голову)) Поездка организована шикарно, все локации по пути вписаны органично, и что важно- на все реально хватало времени. Еще раз спасибо за шикарный день!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Домбая

Похожие экскурсии на «Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска»

Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
На микроавтобусе
11 часов
-
20%
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
4200 ₽5250 ₽ за человека
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
12 часов
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Домбай - жемчужина Кавказа. Откройте для себя его горные вершины, озера и уникальные пейзажи в компании до 7 человек. Присоединяйтесь к путешествию
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 07:30
4180 ₽4400 ₽ за человека
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
На автобусе
14 часов
2 отзыва
Групповая
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Четверг, воскресенье в 08:20
9 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Домбае
-5%
4400 ₽
4180 ₽ за человека