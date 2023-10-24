Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска

Кавказская Швейцария

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Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
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окт
28
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29
окт
30
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Шоанинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
  • Шоанинский храм.

Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя
Что не входит
  • Еда
  • Канатная дорога (хребет Мусса-Ачитара, 1800 руб.)
  • Пропуска на эко-маршруты (300 руб.)
Место начала и завершения?
ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с гидом в WhatsApp по номеру 89380808044
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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