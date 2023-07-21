Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.
Со мной
Со мной
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
- Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
- Домбай — высокогорный курортный поселок.
- Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
•Шоанинский храм. Важно знать:
- Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
- Канатная дорога открытая.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида-водителя.
Что не входит в цену
- Еда
- Канатная дорога (хребет Мусса-Ачитара, 1800 руб.)
- Пропуска на эко-маршруты (300 руб.).
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Лучше гор могут быть только горы. Домбай рекомендую посмотреть всем!!! Красота не описать словами!! В группе 6 человек, очень удобно/ рекомендую/, с замечательным экскурсоводом Тамарой, маршрут не казался сложным. Забирают
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Д
Гид Евгений -молодец, 10 из 10, общительный и заботливый, знает историю мест, легенды, в непринужденной и веселой форме делился этими знаниями с нами. Выбрал отличного водителя для поездки на кабриолете
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Т
Очень впечатлена экскурсией💯💯💯 начиная с организации. Комфортабельный автомобиль и очень харизматичный и эрудированный рассказчик он же водитель он же Гид с большой буквы- Евгений. Каждая остановка - либо квэст (Сырная
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Т
Спасибо большое за экскурсию на Домбай, все было четко, слажено и хорошо организовано. Мы очень поздно задумались об экскурсии, но организатор сразу с нами связался. Яна обратном пути довезли прямо
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Н
Отличные впечатления от экскурсии. Помимо Домбая, особенно поразил и запомнился действующий старинный Шоанинский храм на закате (расположен на скале) и маленькая колокольня, до которой необходимо пройти сквозь храм и по
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Е
Сырные скалы, завтрак в уютнейшем кафе и шикарный рассказ гида о местном крае. И вот он-Домбай!! Нам несказанно повезло с гидом Тамарой. Юмор и веселье не покидали нашу машину, а
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