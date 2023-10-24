Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.



Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные скалы. Экскурсия проводится в мини-группе до 7 человек.