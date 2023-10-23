Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в Домбай. Как говорят на Кавказе: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

Что вас ждетСперва дорога будет проходить через горный перевал Гумбаши — очень красивый и живописный. Примерно на высоте 2100 метров мы сделаем остановку, где вы сможете передохнуть, перекусить, выпить чай с видом на горный хребет и сделать красивые фотографии.

Следующая наша остановка будет у озера Кара-Кёль и у горной реки Уллу-Муруджу, которая точно не оставит вас равнодушными. По прибытии в Домбай, я провожу вас до касс на канатные дороги, и у вас будет свободное время для прогулки по Домбайским вершинам. Самая верхняя канатка поднимет вас на высоту 3168 метров над уровнем моря. Там наверху вас будут ждать завораживающие пейзажи и невероятная природа, величественные горы и чистый воздух!

Важно знать• Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере Porsche Cayenne S.