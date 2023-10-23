Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска

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Мы отправимся в путешествие на Домбай — в место, о котором знает практически каждый. Вы покорите горные вершины, прокатившись на канатной дороге.

Мы проедем перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие виды, остановимся у озера Кара-Кель, которое прозвали «черным», и чистейшей реки Уллу-Муруджу.
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Индивидуальная экскурсия в Домбай из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
30
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбайские вершины
  • Гостиница «Аманауз»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаю Вам интересную экскурсию из Кисловодска в Домбай. Как говорят на Кавказе: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
Что вас ждетСперва дорога будет проходить через горный перевал Гумбаши — очень красивый и живописный. Примерно на высоте 2100 метров мы сделаем остановку, где вы сможете передохнуть, перекусить, выпить чай с видом на горный хребет и сделать красивые фотографии.
Следующая наша остановка будет у озера Кара-Кёль и у горной реки Уллу-Муруджу, которая точно не оставит вас равнодушными. По прибытии в Домбай, я провожу вас до касс на канатные дороги, и у вас будет свободное время для прогулки по Домбайским вершинам. Самая верхняя канатка поднимет вас на высоту 3168 метров над уровнем моря. Там наверху вас будут ждать завораживающие пейзажи и невероятная природа, величественные горы и чистый воздух!
Важно знать• Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере Porsche Cayenne S.
  • На экскурсию обязательно возьмите с собой: паспорта, наличные, легкий перекус, питьевую воду, солнцезащитные очки и крем, дождевик (рекомендуется), теплую одежу (наверху может быть прохладно), головной убор.
  • Канатная дорога оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатные дороги — 1850 руб. /чел.
  • Питание
Место начала и завершения?
Курортный бул. , 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На эту экскурсию обязательно взять с собой:
  • 1. Паспорта
  • 2. Наличные
  • 3. Легкий перекус
  • 4. Вода питьевая
  • 5. Солнцезащитные очки и крем, дождевик (рекомендуется)
  • 6. Теплая одежа (наверху может быть прохладно)
  • 7. Головной убор
  • Экскурсия проходит комфортабельном кроссовере.
  • На данный момент это Porsche Cayenne S.
  • Количество человек — до 4-х.
  • Продолжительность: 12 ч.
  • Выезд: 06:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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