Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска

Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С

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Путешествие начинается с Кармадонского ущелья.

Это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка.

Вы своими глазами увидите последствия жуткой катастрофы, в которой погибла и съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего.

Далее будем двигаться через Горную Санибу, посмотрим Даргавский «Город мёртвых» – крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник. Также вы увидите популярные арт-объекты республики и живописные Мидаграбинские водопады. А если пожелаете, сможем побывать и у лавочки счастья на перевале Архон
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С.С. из Железноводска
Ближайшие даты:
24
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Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Место гибели и памятник Бодрова-младшего
  • Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
  • Арт-объект буква Аланского алфавита
  • Арт-объект «Снежный Барс»
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.
Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших.

Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель-гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор в Даргавс (100 руб.).
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 500 р. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
  • Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
Природа и пейзажи
Горы

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