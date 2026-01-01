Описание тура
Мы решили подготовить для вас тур в прекрасные горы Домбая!
Потому что природа в этом регионе невероятно красива, обворожительна и вызывает только восхищение!
За ярчайшими пейзажами гор, уютными вечерами, душевным общением, здоровым юмором и улыбками - это к нам!
С удовольствием прокатим и проведем по знаковым местам Домбая.
Все туры нашей команды с проживанием в номерах уровня комфорт. Ваша поездка пройдёт в мини-группе до 6ти человек.
1-4 июня мая свободно мужское место на подселение в номер без доплат.
4-7 июня свободны женское и мужское место на подселение в номер без доплат.
P.S. Порядок локаций в программе может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть. Опыт его работы - более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Домбай
Всем доброго дня!
Ну что, за красотой в горы?;)
Мы поедем через туркомплекс Медовые, полюбуемся на водопады и желающие смогут пролететь на зиплайне над живописным Аликоновским ущельем!
Съедаем по хычину и запиваем фирменным лимонадом Груша - мы же в Карачаево-Черкесии)
Через перевал Гум-Баши с потрясающей панорамой - переезжаем туда, где горы выше, а виды круче! Останавливаемся на смотровой площадке, снимаем контент и едем на обед/чай/кофе в этно кафе.
По пути у нас будут так назывемые сырные пещеры - при желании идём исследовать! Но нужно быть готовым, что песчаник останется на вашей одежде) Обувь должна быть на не скользкой подошве.
Следующая остановка - Тебердинский Вольерный комплекс. Знакомимся с его милыми обитателями)
Если успеем до темноты - сделаем остановку у озера Кара-кель в Теберде. Смотрится очень красиво. а яркие катамараны на воде добавляют эстетики в ваши фото!
В Домбай? Заселяемся в отель - выходим на ужин и прогулку по поселку.
Отдыхаем, завтра ранний подъем.
Подъем на Мусса-Ачитара и ущелье Алибек
Доброе утро!
Вкусно завтракаем и поднимаемся наверх - 3200м - наша заветная цель на сегодня! Панорамы с вершины г. Мусса-Ачитара просто потрясающие! Все ущелья, как на ладони, красота необыкновенная!
До 14 часов у вас свободное время. Пообедать можно на самом верху - для атмосферы, а можно спуститься вниз и покушать в поселке.
Далее едем в живописное ущелье Алибек - до альплагеря на внедорожнике - и потом легкая прогулка до водопада! А какие виды на ледник! Ни одно фото не сможет передать эмоций от увиденного! Примерно к 18ти часам возвращаемся в Домбай.
На вечер можно забронировать баньку/чаны. Добавляет отличного настроения в этот прекрасный день!
День озер на высоте 1850м и 3000м
Сегодня выезжаем к озерам! Домбай вообще богат на водоёмы)
Первое - Туманлы-кель на высоте 1850м в ущелье Гоначхир на границе с Абхазией.
Второе - Шобайдак в Мухинском ущелье на высоте 3000м, а если пройтись вверх к г. Белая Папаха, то вы достигните этих же 3200м, что и покорили вчера на канатках! Только представьте! В данном случае это будет джиппинг и немнгого трекинга. Локация доступна со второй половины июня до октября. В остальное время замена на равнозначную по времени экскурсию. В любом случае - это будет восторг от увиденного!
Спускаемся в поселок также к вечеру.
Ужинаем, отдыхаем!
Свободное время и обратный трансфер
Сегодня у вас будет свободное время до выселения из гостиницы (12 ч дня). Можно выспаться, сходить на рынок, посетить Ферму альпак и пр.
В 12.00 будет организован общий трансфер до Минеральных Вод. Ориентир прибытия - 15 ч. Если улетаете в этот же день, то рейс должен быть не ранее 16 ч., лучше - позже)
Счастливого пути домой! Уверена, что Домбай вам полюбился.
Будем рады новой встрече!!!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый и крайний день тура
- Проживание 3н. в Домбае
- Вкусные завтраки
- Передвижение на комфортных внедорожниках
- Эко-сборы на локациях
- Работа гида-водителя, экскурсионная программа
- Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
- Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билеты на канатные дороги в Домбае (+2700р., обяз.)
- Банный комплекс (от 1500р, по желанию)
- Катание на лошадях в Теберде (от 1500р., по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Список одежды направляю при бронировании тура.
Пожелания к путешественнику
Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)