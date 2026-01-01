Путешествие в горы: впечатляющий Домбай

Мы решили подготовить для вас тур в прекрасные горы Домбая. Потому что впечатления будут незабываемыми
Путешествие в горы: впечатляющий Домбай

Описание тура

Мы решили подготовить для вас тур в прекрасные горы Домбая!

Потому что природа в этом регионе невероятно красива, обворожительна и вызывает только восхищение!

За ярчайшими пейзажами гор, уютными вечерами, душевным общением, здоровым юмором и улыбками - это к нам!

С удовольствием прокатим и проведем по знаковым местам Домбая.

Все туры нашей команды с проживанием в номерах уровня комфорт. Ваша поездка пройдёт в мини-группе до 6ти человек.

1-4 июня мая свободно мужское место на подселение в номер без доплат.

4-7 июня свободны женское и мужское место на подселение в номер без доплат.

P.S. Порядок локаций в программе может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть. Опыт его работы - более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Домбай

Всем доброго дня!

Ну что, за красотой в горы?;)

Мы поедем через туркомплекс Медовые, полюбуемся на водопады и желающие смогут пролететь на зиплайне над живописным Аликоновским ущельем!

Съедаем по хычину и запиваем фирменным лимонадом Груша - мы же в Карачаево-Черкесии)

Через перевал Гум-Баши с потрясающей панорамой - переезжаем туда, где горы выше, а виды круче! Останавливаемся на смотровой площадке, снимаем контент и едем на обед/чай/кофе в этно кафе.

По пути у нас будут так назывемые сырные пещеры - при желании идём исследовать! Но нужно быть готовым, что песчаник останется на вашей одежде) Обувь должна быть на не скользкой подошве.

Следующая остановка - Тебердинский Вольерный комплекс. Знакомимся с его милыми обитателями)

Если успеем до темноты - сделаем остановку у озера Кара-кель в Теберде. Смотрится очень красиво. а яркие катамараны на воде добавляют эстетики в ваши фото!

В Домбай? Заселяемся в отель - выходим на ужин и прогулку по поселку.

Отдыхаем, завтра ранний подъем.

2 день

Подъем на Мусса-Ачитара и ущелье Алибек

Доброе утро!

Вкусно завтракаем и поднимаемся наверх - 3200м - наша заветная цель на сегодня! Панорамы с вершины г. Мусса-Ачитара просто потрясающие! Все ущелья, как на ладони, красота необыкновенная!

До 14 часов у вас свободное время. Пообедать можно на самом верху - для атмосферы, а можно спуститься вниз и покушать в поселке.

Далее едем в живописное ущелье Алибек - до альплагеря на внедорожнике - и потом легкая прогулка до водопада! А какие виды на ледник! Ни одно фото не сможет передать эмоций от увиденного! Примерно к 18ти часам возвращаемся в Домбай.

На вечер можно забронировать баньку/чаны. Добавляет отличного настроения в этот прекрасный день!

3 день

День озер на высоте 1850м и 3000м

Сегодня выезжаем к озерам! Домбай вообще богат на водоёмы)

Первое - Туманлы-кель на высоте 1850м в ущелье Гоначхир на границе с Абхазией.

Второе - Шобайдак в Мухинском ущелье на высоте 3000м, а если пройтись вверх к г. Белая Папаха, то вы достигните этих же 3200м, что и покорили вчера на канатках! Только представьте! В данном случае это будет джиппинг и немнгого трекинга. Локация доступна со второй половины июня до октября. В остальное время замена на равнозначную по времени экскурсию. В любом случае - это будет восторг от увиденного!

Спускаемся в поселок также к вечеру.

Ужинаем, отдыхаем!

4 день

Свободное время и обратный трансфер

Сегодня у вас будет свободное время до выселения из гостиницы (12 ч дня). Можно выспаться, сходить на рынок, посетить Ферму альпак и пр.

В 12.00 будет организован общий трансфер до Минеральных Вод. Ориентир прибытия - 15 ч. Если улетаете в этот же день, то рейс должен быть не ранее 16 ч., лучше - позже)

Счастливого пути домой! Уверена, что Домбай вам полюбился.

Будем рады новой встрече!!!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый и крайний день тура
  • Проживание 3н. в Домбае
  • Вкусные завтраки
  • Передвижение на комфортных внедорожниках
  • Эко-сборы на локациях
  • Работа гида-водителя, экскурсионная программа
  • Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
  • Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатные дороги в Домбае (+2700р., обяз.)
  • Банный комплекс (от 1500р, по желанию)
  • Катание на лошадях в Теберде (от 1500р., по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Список одежды направляю при бронировании тура.

Пожелания к путешественнику

Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

