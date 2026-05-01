1 день

Встреча и медовые водопады

В этот день мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале в Минеральных водах (если вы прилетели накануне, то заберем Вас из отеля в Мин. водах).

Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей. В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню.

Гора Кольцо — это уникальное и очень живописное место. Созданные ветром и временем, пещеры и гроты в скалах, можно часто увидеть в горах. Но здесь, на высокой горе, образовалось необычное и огромное отверстие в скале, по своей форме очень похожее на кольцо, что породило множество местных легенд, о которых мы, с удовольствием, Вам поведаем. Поднявшись к нему вашим глазам, предстанет удивительно живописный ландшафт горных хребтов окружающих город со всех сторон.

Чайный домик и прогулка на лошадях.

На живописных альпийских лугах, среди мирно пасущихся животных, расположилось небольшое подворье, где можно покататься на подготовленных к степенной прогулке лошадках, и сделать красивые фотографии с конной прогулки в горной долине.

После катания мы заглянем в уютный чайный домик, где можно бесплатно продегустировать множество видов варенья: из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков, лепестков акации и даже красного перца, горного чая, сладостей и других местных вкусностей.

Медовые водопады

Следующей нашей остановкой станут живописные водопады на границе с Карачаево-Черкесией. И здесь не обошлось без мифов и легенд. Гид расскажет Вам историю о происхождении названия Медовых водопадов. Мы полюбуемся с высокой обзорной площадки на ущелье водопадов, покачаемся на высоких качелях у высокого обрыва, а те, кто хочет больше ярких впечатлений сможет испробовать невероятный полет над ущельем на самом длинном зип-лайне в России. Мы спустимся вниз по крутой тропе в узенький каньон. И, прогуляемся до водопадов — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и Большой Медовый. После прогулки можно заглянуть в Карачаевское подворье, где расположены традиционные дома горцев, можно покормить домашних животных на скотном дворе и отведать горячих свежеприготовленных хычинов, шашлык или домашнее вино.

По желанию мы заглянем на живописную ферму альпак, где вы можете встретить не только альпак, но и другие видов пушистых жителей. Здесь обитают ламы, бараны и козы разных стран, мары (родственники капибар), кролики, мини-хорсы, карликовые пони, гуанако, северные олени и европейские лани, бараны уэссан, нубийские козы, валийские козы и бараны, дорперы, бараны кайло. Интересная экскурсия входит в стоимость, а все животные очень ухоженные и готовы к общению и ждут вкусностей. На ферме, окруженной великолепным горным пейзажем, можно также встретить яркий закат, погулять по лавандовому полю, повалятся на сене, отдохнуть на ранчо в компании милейших кроликов или выпить чаю в стильной гостинной.

Нагулявшись мы отправляемся в отель, чтобы выспаться и отдохнуть. Размещение в двухместных номерах если вы путешествуете вдвоем, одноместный (при взаимном согласии мы предлагаем другим одиночным путешественникам объединиться, при отсутствии других желающих, размещаем в одноместном с доплатой), трехместный/четырехместный для компаний из 3/4 человек или семьи.

