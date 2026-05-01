Описание тура
Скидка 10% для компаний от 3х человек (дополнительно к скидке, если она есть на нужную дату). Для компаний от 4х человек можно выбрать любые даты (4 чел. едет бесплатно)
Самые известные и впечатляющие горы Кавказа. Яркие впечатления, захватывающие виды, маленькие группы и современные отели для максимального комфорта.
Программа тура по дням
Встреча и медовые водопады
В этот день мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале в Минеральных водах (если вы прилетели накануне, то заберем Вас из отеля в Мин. водах).
Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей. В этот день мы совершим небольшое путешествие в окрестности Кисловодска, покатаемся на лошадях, полюбуемся на шумные водопады в ущелье и попробуем местную кухню.
Гора Кольцо — это уникальное и очень живописное место. Созданные ветром и временем, пещеры и гроты в скалах, можно часто увидеть в горах. Но здесь, на высокой горе, образовалось необычное и огромное отверстие в скале, по своей форме очень похожее на кольцо, что породило множество местных легенд, о которых мы, с удовольствием, Вам поведаем. Поднявшись к нему вашим глазам, предстанет удивительно живописный ландшафт горных хребтов окружающих город со всех сторон.
Чайный домик и прогулка на лошадях.
На живописных альпийских лугах, среди мирно пасущихся животных, расположилось небольшое подворье, где можно покататься на подготовленных к степенной прогулке лошадках, и сделать красивые фотографии с конной прогулки в горной долине.
После катания мы заглянем в уютный чайный домик, где можно бесплатно продегустировать множество видов варенья: из шишек, барбариса, имбиря, одуванчиков, лепестков акации и даже красного перца, горного чая, сладостей и других местных вкусностей.
Медовые водопады
Следующей нашей остановкой станут живописные водопады на границе с Карачаево-Черкесией. И здесь не обошлось без мифов и легенд. Гид расскажет Вам историю о происхождении названия Медовых водопадов. Мы полюбуемся с высокой обзорной площадки на ущелье водопадов, покачаемся на высоких качелях у высокого обрыва, а те, кто хочет больше ярких впечатлений сможет испробовать невероятный полет над ущельем на самом длинном зип-лайне в России. Мы спустимся вниз по крутой тропе в узенький каньон. И, прогуляемся до водопадов — Жемчужный, Чертова Мельница, Безымянный и Большой Медовый. После прогулки можно заглянуть в Карачаевское подворье, где расположены традиционные дома горцев, можно покормить домашних животных на скотном дворе и отведать горячих свежеприготовленных хычинов, шашлык или домашнее вино.
По желанию мы заглянем на живописную ферму альпак, где вы можете встретить не только альпак, но и другие видов пушистых жителей. Здесь обитают ламы, бараны и козы разных стран, мары (родственники капибар), кролики, мини-хорсы, карликовые пони, гуанако, северные олени и европейские лани, бараны уэссан, нубийские козы, валийские козы и бараны, дорперы, бараны кайло. Интересная экскурсия входит в стоимость, а все животные очень ухоженные и готовы к общению и ждут вкусностей. На ферме, окруженной великолепным горным пейзажем, можно также встретить яркий закат, погулять по лавандовому полю, повалятся на сене, отдохнуть на ранчо в компании милейших кроликов или выпить чаю в стильной гостинной.
Нагулявшись мы отправляемся в отель, чтобы выспаться и отдохнуть. Размещение в двухместных номерах если вы путешествуете вдвоем, одноместный (при взаимном согласии мы предлагаем другим одиночным путешественникам объединиться, при отсутствии других желающих, размещаем в одноместном с доплатой), трехместный/четырехместный для компаний из 3/4 человек или семьи.
Едем к подножию Эльбруса
Ранним утром этого дня мы отправимся к подножию великого Эльбруса.
Наш путь пройдет по живописным местам Кавказских Минеральных вод, мимо необычного озера Тамбукан, лечебная и очень полезная грязь которого используется в большинстве санаториев Кавказа. Уже в дороге можно любоваться уходящим в бесконечную даль заснеженным Кавказским хребтом. А как только мы въедем в Баксанское ущелье, горы станут еще ближе и выше. Мы поднимемся по горной дороге к одному из самых живописных озер Кабардино-Балкарии. Озеро Гижгит (второе название Былымское), рукотворное, но невероятно красивое, словно драгоценная жемчужина сияет окруженное ожерельем высоких гор.
В пути мы обязательно расскажем Вам об истории этого края, его удивительных местах, обычаях и конечно заедем в уютное кафе где полакомимся вкуснейшими хычинами и другими национальными блюдами этого гостеприимного края.
Вкусно подкрепившись мы отправляемся к главной цели нашего путешествия - горе Эльбрус! Это популярное место не только для горнолыжников или альпинистов, но и у многих туристов. Многих манит сюда возможность подняться на самую высокую гору Европы. На поляне Азау, с которой стартуют подъемники, работают вагончик и новые кабинки фуникулера. Три очереди подъёма вознесут Вас на невероятную высоту 3 847 метров (верхняя станция Гарабаши занесена в Книгу Рекордов России, и является самой высокой станцией канатной дороги в Европе). Здесь даже в жаркий летний день лежит снег. Для туристов на верхней станции расположены разные фотозоны, на террасах кафе можно отдохнуть наслаждаясь невероятными видами или отправить открытку из самого высокогорного почтового ящика России.
С панорамных смотровых площадок в ясную погоду вы увидите горную гряду Главного кавказского хребта и 4 пятитысячника: Дыхтау (5204 м), Шхара (5193 м), Коштантау (5152 м) и, конечно, сам легендарный Эльбрус самую высокую точку Европы пики 5642 м и 5621 м. А если Вам повезет Вы увидите и местную звезду - лисичку Муху, которая частенько приходит за вкусняшками к туристам и альпинистам.
Но на этом мы не остановимся и отправимся на поляну Нарзанов, ведь вулкан Эльбрус это кладовая минеральных вод, некая природная подземная химическая лаборатория, которая вырабатывает и выталкивает из земли популярный и чудодейственный нарзан. Места извержения нарзана выглядят словно земля на Марсе из-за содержащегося в воде железа, а на поляне можно попробовать сразу несколько различных по вкусу минеральных вод или напившись полезной водички,прогуляться по небольшому рынку, где прикупить множество местных сувениров для себя и своих близких.
Среднее время поездки 12 часов (выезд около 7 утра, на поляне Азау для подъёма на Эльбрус около 3-4 часов), дорога в одну сторону около 3х часов).
Живописный Домбай
Отдохнув в отеле, утром выезжаем в Домбай.
Дорога в Домбай проходящая вдоль горной реки Теберда, по одному из самых зеленых заповедников России, наверное никого не оставит равнодушным. Пейзажи здесь совсем другие, нежели по те что мы видели по пути на Эльбрус, но очаровывают они совсем не меньше. Зеленые вековые ели и выглядывающие на поворотах острые покрытые снегом горные пики, водопады и лазурные реки, сказочная природа Домбая завораживает и бесповоротно влюбляет в эти места.
Одна из первых остановок будет на смотровой площадке горного перевала Гум-баши (в переводе песчаная голова, и вы сами убедитесь в верности этого названия, рассматривая гору которая невероятно похожа на огромного сфинкса), в хорошую погоду с этого места один из лучших видов на Эльбрус. Мы остановимся для завтрака в кафе национальной кухни и попробуем другие хычины и блюда (ведь это уже другой регион Кавказа. . вместо вчерашней Кабардино-Балкарии, Карачаево-черкессия).
Удивительные горные долины, где кажется течет совсем другая жизнь, а стада мирно пасущиеся на склонах будто специально украшают картины этих мест. Дорога приведет нас в Карачаевск, где высоко в горах мы посетим старинный христианский храм X века. Шоанинский храм был построен во времена развития северного ответвления знаменитого шелкового пути и расцвета царства Алании, он словно парит в небесах, а с его стен открываются восхитительные виды на окружающие горы и долины.
Дольше мы посетим загадочное озеро Кара-кель и узнаем чем оно знаменито, и чистейшую горную реку Улу-муруджу.
По прибытии в Домбай, вы отправитесь на вершины горы Мусса Ачитара. Три разные канатные дороги, по вашему предпочтению, поднимут Вас на высоту до 3200 метров.
Перед теми, кто поднимется до второй и верхней станции, в ясную погоду откроются виды на Кавказский хребет, пик Софруджу, горы Белалакая и Эльбрус.
Погуляв и пообедав (3-4 часа проводим в Домбае) мы отправимся в обратный путь.
Архыз, древние аланские храмы и обсерватория
Одна из наших первых остановок - Красногорская сторожевая башня Хiх века. Двухъярусная башня с толстыми стенами и бойницами сложенными из местного камня на высоком берегу реки. На Кавказе по приказу Екатерины Ii было начато строительство линни из 10 крепостей, многие из которых впоследствии выросли в такие города как Пятигорск и Кисловодск, другие же были полностью разрушены. Сейчас внутри башни работает музей, а от сторожевой башни открывается бесподобный вид на долину реки Кубань и горные хребты.
Во время нашей поездки мы посетим древнее Нижне-Архызского городище. Три ранне-христианских храма настолько лаконично вписались в горный ландшафт, что кажется являются необходимой частью местных красот. Южный, Северный и средний храм были построены во времена Аланского царства и шелкового пути. Здесь при раскопках археологами были найдены остатки древнего города и захоронение с золотым кладом, статуи, и менгиры. А еще остатки одной из величайших в мире средневековых обсерваторий - огромного солнечного круга.
Те кто уверен в своих силах могут подняться к лику Христа, написанному прямо на скале на склоне горы. Он был обнаружен всего 20 лет назад, и споры о дате создания этой необычной иконы все еще продолжаются. Тем кто одолеет 526 ступеней откроется удивительное место: на высоте перед изображением установлено специально стекло т. к. икону видно только при определенном освещении.
На нашем пути мы встретим уникальное сооружение - радиотелескоп Ратан, размеры которого поистине впечатляют. Это крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром почти 600 м. Чтобы попасть сюда, заявки, от ученых всего мира, на проведение наблюдений, подаются за годы: число желающих втрое превышает возможности телескопа.
Мы поднимемся к обсерватории. Сама дорога к Архызской астрофизической обсерватории невероятно красива: с горного серпантина открываются прекрасные виды на горные хребты и долину реки Архыз. Мы сделаем остановку на панорамной площадке для эффектных фотографий. При желании Вы сможете посетить дневную экскурсию и увидеть мощнейший телескоп Бта с 6-метровым зеркалом (его можно увидеть только на дневной экскурсии). Благодаря расположению высоко в горах, частых безоблачных ночей и отсутствию рядом крупных городов, Карачаево-Черкессия настоящая мекка телескопов, и рядом расположено несколько подобных пунктов для наблюдения за вселенной.
Восхитившись видами мы отправляемся к канатным дорогам Архыза. Которые поднимут Вас к панорамным площадкам на горнолыжных склонах. Архыз самый современный горнолыжный курорт северного Кавказа, а поляна Романтик одна из самых благоустроенных. Множество инсталляций для красивых фотографий, канатные дороги уходящие на Северный и Южный склон, стильные кафе и восхитительные пики гор вокруг - все это будет для Вас. Вволю нагулявшись и пообедав мы отправляемся в обратный путь.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт 20.00 (вылет рейса не ранее 21:30). Вы также можете улететь утром/уехать поездом/автобусом (мы отвезем Вас по Вашему адресу в Минеральных водах/Пятигорске, на вокзал)
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповая встреча в аэропорту и возвращение в аэропорт (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания нашего путешествия
- Все переезды по программе и сопровождение тревел-эксперта
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами. Если вы бронируете на двоих у вас будет индивидуальный двухместный номер. Если на троих - трехместный или двухместный+одноместный с доплатой. При бронировании на 4х, по акции 4й бесплатно четырехместный
- Чай из альпийских горных трав и свежесвареный кофе, на остановках в живописных локациях
- Помощь в выборе отеля, если вы приезжаете раньше или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/поездки (+в день окончания нашего путешествия, можем отвезти Вас так же в отель в Минеральных водах или Кисловодск. (Пятигорск по согласованию до бронирования) )
Что не входит в цену
- Питание (мы завозим в кафе по маршруту), также на Эльбрусе и в Домбае дается время для обеда. Сувениры/фото/местные деликатесы, прогулка на лошадях или зиплайн
- Оплата подъемников в Домбае, Эльбрусе, Архызе (вы сами решаете, на каком подъемнике вы поедете и на какую высоту - от этого зависит стоимость)
- Ферма альпак
- Одноместное проживание (9900 за весь тур (обязательно доплата для тех кто бронирует на одного человека), при взаимном желании, и наличии, двух одиночных путешественников, мы предлагаем объединится в один номер без доплат)
- Трансфер, если вы приезжаете раньше или уезжаете позже времени/дат указанных в программе
О чём нужно знать до поездки
В поездке в горы, необходима удобная и устойчивая обувь. Теплая, непродуваемая и непромокаемая одежда (в горах погода может быстро меняться, а лишнюю одежду можно всегда оставить в машине). Паспорт, наличные деньги. Головной убор, солнцезащитные очки и средства.
Пожелания к путешественнику
В программе возможны изменения в случае опасной дороги в горах и/или предупреждений Мчс. Последовательность поездок по дням определяется гидом накануне выезда (например, в зависимости от погоды, ситуации на дорогах, закрытия/профилактику канатных дорог). Учтите, что на Кавказе не приветствуется слишком открытая одежда.