Описание тура
Идеальный тур для поездки компанией в горы. Отпуск, горы, бурные реки, пикники- что может быть прекраснее. Приглашаем вас в уникальное путешествие в сердце Кавказа, где природа встречает незабываемые приключения. Наш тур в Домбай — это:
Восхитительные горные пейзажи Погрузитесь в красоту Кавказских гор, насладитесь видом на снежные вершины и зеленые долины.
Комфорт и уют Мы предлагаем размещение в комфортабельных отелях и гостевых домах с традиционным кавказским гостеприимством.
Кулинарные удовольствия Попробуйте лучшие национальные блюда прямо у костра или в уютном ресторане.
Специальное предложение: Забронируйте свой тур до конца месяца и получите скидку 10% на группу от 4 человек!
Не упустите шанс! Путешествие в Домбай — это не только отдых, но и заряд бодрости на целый год!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кавказ. Знакомство с Домбаем
Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод, садимся в трансфер и отправляемся в Домбай. Заселяемся в гостиницу и нас ждет знакомство с поляной Домбая. Далее нас ждет приветственный ужин в кругу друзей
Приветственный ужин
Знакомство
Живописные локации
Мусса-Ачитара, водопад Шумка, Тибердинский парк
Утро: Мусса-Ачитара
Начинаем день с того, что поднимаемся на вершину Мусса-Ачитара — одной из самых высоких точек в этом районе.
Восхождение на канатной дороге: Поднявшись на канатной дороге, вы сможете насладиться завораживающим видом на окрестные горы и ущелья. Обязательно захватите камеру, чтобы запечатлеть красоту этого места!
Панорамные виды: С вершины открывается потрясающий вид на Домбай и окружающие пейзажи. Это именно тот момент, когда каждый глоток воздуха наполняет душу свободой.
Полдень: Водопад Шумка
После восхождения направляемся к водопаду Шумка. Это одно из самых живописных мест в регионе.
Прогулка к водопаду: Путь к водопаду проходит через живописные леса. Звук бурлящей воды будет сопровождать вас на протяжении всего пути.
Завораживающая красота: Прибыв на место, вы сможете насладиться красотой водопада, который стремительно падает с высоты, создавая облака брызг и радужные эффекты на солнце. Здесь отлично провести время, сделав несколько фото и отдохнув на природе.
Послеобеденное время: Тибердинский национальный парк
Следующим пунктом нашего маршрута будет Тибердинский национальный парк — заповедное место, известное своей флорой и фауной.
Прогулка по парку: В парке вы сможете насладиться пешими прогулками по удобным тропам, погружаясь в атмосферу дикой природы.
Фауна и флора: Внимательно присматривайтесь — здесь можно увидеть редкие виды животных и растений, которые обитают только в этом уголке Кавказа.
Ужин в форелевом хозяйстве
По окончании приключений пора подкрепиться. У нас запланирован ужин в одном из местных форелевых хозяйств.
Свежая форель: Вы сможете насладиться блюдами из свежей форели, выловленной прямо перед подачей. Каждое блюдо приготовлено с любовью, и вы получите истинное удовольствие от кавказской кухни.
Атмосфера: Обед на природе в окружении гор и рек создаст атмосферу уюта и покоя, а доброжелательные местные жители расскажут вам о секретах приготовления блюд.
Этот день будет наполнен впечатлениями и эмоциями, которые останутся с вами на всю жизнь. Наслаждайтесь природой и культурой Кавказа! Если нужно что-то изменить или дополнить, дайте знать!
Приключение в Алибеке
Утро
Завтрак: Начинаем день с вкусного завтрака.
Поездка в Алибекское ущелье
После завтрака, погружаемся в джипы и отправляемся в живописное Алибекское ущелье.
В пути вы сможете насладиться захватывающими видами гор и природы.
Начинаем треккинг к Алибексому водопаду
По пути сделаем остановки для фотографий: живописные ландшафты и разнообразие флоры и фауны.
Вечер
После насыщенного дня обменяемся впечатлениями и обсудим планы на следующие дни.
Примечания:
Убедитесь, что у вас есть удобная обувь и одежда для активного отдыха.
Не забудьте взять с собой воду, закуски и защиту от солнца, дождевик.
Сентинский храм, закат на Гум-Баши
После позднего завтрака мы отправляемся на джипах к Сентинскому храму 10 века, который находится на вершине горы. Узнаем из истории Аланского государства от нашего гида.
Далее едем встречать закат в перевале Гум-Баши:
Наслаждаемся потрясающим закатом с видом на Кавказский хребет и Эльбрус и ароматным чаем.
Этот день обещает быть насыщенным новыми знаниями и впечатлениями, а также глубоким погружением в местную культуру!
Бадукские озера
День5.
Начнем день с вкусного завтрака, который зарядит энергией. Садимся в джипы и нас ждет увлекательное путешествие к Бадугским озерам. Сегодня нас ждет трекинг 9 км и живописные виды.
Поездка к Бадугским озерам
Путешествие к живописным бадукским озерам, где природа восхитительна.
Пикник на берегу озера
На берегу нас ждет пикник с красивыми видами.
Прекрасные природные пейзажи создадут идеальные условия для множества красивых фотографий.
Не упустите шанс запечатлеть уникальные мгновения с друзьями и природой!
Советы
:
Дождевики: Возможно, стоит взять дождевики на случай непогоды.
Хорошее настроение: Принесите с собой позитив и готовность к приключениям!
Наслаждайтесь днем на природе и получайте максимум удовольствия от пикника у Бадугских озер!
Отправляемся по Мухинскому Ущелью
После завтрака отправляемся по Мухинскому ущелью. По тупи заедем в интересные локации. Заряжайте телефоны-кадров красивых будет множество.
Каскад Чучхурских водопадов
Русская Поляна и Чучхурские водопады
Русская Поляна:
Сделаем остановку на Русской Поляне для отдыха.
Посещение Чучхурских водопадов:
Продолжаем путь к Чучхурским водопадам, где вы сможете насладиться потрясающими каскадами и искрящимся шумом воды.
Вокруг водопадов обстановка идеально подходит для медитации и наслаждения природой.
Свободное время
После экскурсионной программы вас ждет свободное время:
Исследуйте окрестности, гуляйте по тропинкам.
Возможно, захочется отдохнуть у воды или сделать красивые фотографии.
Улыбнитесь и насладитесь моментом на свежем воздухе!
До скорых встреч
Мы не прощаемся, а говорим до свидания и до новых встреч в прекрасном Домбае!
Собираем чемоданы и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.
Напутствие:
Пусть ваше путешествие наполнит сердце новыми эмоциями, а душу — вдохновением! Until next time!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-Домбай-аэропорт
- Проживание в 2-х местных номерах
- Завтраки
- Приветственный ужин
- Гид-сопровождение
- Тур-лидер на протяжении всей поездки
- Эко сборы
- Джипинг по программе
- Пикник у бадугских озер
Что не входит в цену
- Обеды и ужины не по программе
- Канатные дороги
- Личные расходы
- Прогулки на лошадях
- Баня
- Бассейн
- Квадроциклы
О чём нужно знать до поездки
Тур можем скорректировать по пожеланиям под любые даты. Организатор в праве менять распорядок дней из за погодных условий, либо других причин (закрытие участков) и менять локации Повышение номера и одноместное проживание за доп. плату