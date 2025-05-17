Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

от 62 800 ₽ за человека

Описание тура

Идеальный тур для поездки компанией в горы. Отпуск, горы, бурные реки, пикники- что может быть прекраснее. Приглашаем вас в уникальное путешествие в сердце Кавказа, где природа встречает незабываемые приключения. Наш тур в Домбай — это:

Восхитительные горные пейзажи Погрузитесь в красоту Кавказских гор, насладитесь видом на снежные вершины и зеленые долины.

Комфорт и уют Мы предлагаем размещение в комфортабельных отелях и гостевых домах с традиционным кавказским гостеприимством.

Кулинарные удовольствия Попробуйте лучшие национальные блюда прямо у костра или в уютном ресторане.

Специальное предложение: Забронируйте свой тур до конца месяца и получите скидку 10% на группу от 4 человек!

Не упустите шанс! Путешествие в Домбай — это не только отдых, но и заряд бодрости на целый год!