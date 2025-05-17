Мои заказы

Каникулы в горах: план отдыха на высоте - Домбай, КЧР

Идеальный тур для поездки в горы компанией: отпуск, горы, бурные реки, пикники - что может быть прекраснее?
Описание тура

Идеальный тур для поездки компанией в горы. Отпуск, горы, бурные реки, пикники- что может быть прекраснее. Приглашаем вас в уникальное путешествие в сердце Кавказа, где природа встречает незабываемые приключения. Наш тур в Домбай — это:

Восхитительные горные пейзажи Погрузитесь в красоту Кавказских гор, насладитесь видом на снежные вершины и зеленые долины.

Комфорт и уют Мы предлагаем размещение в комфортабельных отелях и гостевых домах с традиционным кавказским гостеприимством.

Кулинарные удовольствия Попробуйте лучшие национальные блюда прямо у костра или в уютном ресторане.

Специальное предложение: Забронируйте свой тур до конца месяца и получите скидку 10% на группу от 4 человек!

Не упустите шанс! Путешествие в Домбай — это не только отдых, но и заряд бодрости на целый год!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кавказ. Знакомство с Домбаем

Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод, садимся в трансфер и отправляемся в Домбай. Заселяемся в гостиницу и нас ждет знакомство с поляной Домбая. Далее нас ждет приветственный ужин в кругу друзей

  • Приветственный ужин

  • Знакомство

  • Живописные локации

Добро пожаловать на Кавказ. Знакомство с Домбаем
2 день

Мусса-Ачитара, водопад Шумка, Тибердинский парк

Утро: Мусса-Ачитара

Начинаем день с того, что поднимаемся на вершину Мусса-Ачитара — одной из самых высоких точек в этом районе.

  • Восхождение на канатной дороге: Поднявшись на канатной дороге, вы сможете насладиться завораживающим видом на окрестные горы и ущелья. Обязательно захватите камеру, чтобы запечатлеть красоту этого места!

  • Панорамные виды: С вершины открывается потрясающий вид на Домбай и окружающие пейзажи. Это именно тот момент, когда каждый глоток воздуха наполняет душу свободой.

Полдень: Водопад Шумка

После восхождения направляемся к водопаду Шумка. Это одно из самых живописных мест в регионе.

  • Прогулка к водопаду: Путь к водопаду проходит через живописные леса. Звук бурлящей воды будет сопровождать вас на протяжении всего пути.

  • Завораживающая красота: Прибыв на место, вы сможете насладиться красотой водопада, который стремительно падает с высоты, создавая облака брызг и радужные эффекты на солнце. Здесь отлично провести время, сделав несколько фото и отдохнув на природе.

Послеобеденное время: Тибердинский национальный парк

Следующим пунктом нашего маршрута будет Тибердинский национальный парк — заповедное место, известное своей флорой и фауной.

  • Прогулка по парку: В парке вы сможете насладиться пешими прогулками по удобным тропам, погружаясь в атмосферу дикой природы.

  • Фауна и флора: Внимательно присматривайтесь — здесь можно увидеть редкие виды животных и растений, которые обитают только в этом уголке Кавказа.

Ужин в форелевом хозяйстве

По окончании приключений пора подкрепиться. У нас запланирован ужин в одном из местных форелевых хозяйств.

  • Свежая форель: Вы сможете насладиться блюдами из свежей форели, выловленной прямо перед подачей. Каждое блюдо приготовлено с любовью, и вы получите истинное удовольствие от кавказской кухни.

  • Атмосфера: Обед на природе в окружении гор и рек создаст атмосферу уюта и покоя, а доброжелательные местные жители расскажут вам о секретах приготовления блюд.

Этот день будет наполнен впечатлениями и эмоциями, которые останутся с вами на всю жизнь. Наслаждайтесь природой и культурой Кавказа! Если нужно что-то изменить или дополнить, дайте знать!

Мусса-Ачитара, водопад Шумка, Тибердинский парк
3 день

Приключение в Алибеке

Утро

  • Завтрак: Начинаем день с вкусного завтрака.

Поездка в Алибекское ущелье

  • После завтрака, погружаемся в джипы и отправляемся в живописное Алибекское ущелье.

    • В пути вы сможете насладиться захватывающими видами гор и природы.

    • Начинаем треккинг к Алибексому водопаду

    • По пути сделаем остановки для фотографий: живописные ландшафты и разнообразие флоры и фауны.

  • Вечер

    • После насыщенного дня обменяемся впечатлениями и обсудим планы на следующие дни.

Примечания:

  • Убедитесь, что у вас есть удобная обувь и одежда для активного отдыха.

  • Не забудьте взять с собой воду, закуски и защиту от солнца, дождевик.

Приключение в Алибеке
4 день

Сентинский храм, закат на Гум-Баши

После позднего завтрака мы отправляемся на джипах к Сентинскому храму 10 века, который находится на вершине горы. Узнаем из истории Аланского государства от нашего гида.

Далее едем встречать закат в перевале Гум-Баши:

  • Наслаждаемся потрясающим закатом с видом на Кавказский хребет и Эльбрус и ароматным чаем.

  • Этот день обещает быть насыщенным новыми знаниями и впечатлениями, а также глубоким погружением в местную культуру!

Сентинский храм, закат на Гум-Баши
5 день

Бадукские озера

День5.

Начнем день с вкусного завтрака, который зарядит энергией. Садимся в джипы и нас ждет увлекательное путешествие к Бадугским озерам. Сегодня нас ждет трекинг 9 км и живописные виды.

  • Поездка к Бадугским озерам

    • Путешествие к живописным бадукским озерам, где природа восхитительна.

  • Пикник на берегу озера

    • На берегу нас ждет пикник с красивыми видами.

    • Прекрасные природные пейзажи создадут идеальные условия для множества красивых фотографий.

    • Не упустите шанс запечатлеть уникальные мгновения с друзьями и природой!

  • Советы

    :

Дождевики: Возможно, стоит взять дождевики на случай непогоды.

  • Хорошее настроение: Принесите с собой позитив и готовность к приключениям!

Наслаждайтесь днем на природе и получайте максимум удовольствия от пикника у Бадугских озер!

Бадукские озера
6 день

Отправляемся по Мухинскому Ущелью

После завтрака отправляемся по Мухинскому ущелью. По тупи заедем в интересные локации. Заряжайте телефоны-кадров красивых будет множество.

Отправляемся по Мухинскому Ущелью
7 день

Каскад Чучхурских водопадов

Русская Поляна и Чучхурские водопады

  • Русская Поляна:

    • Сделаем остановку на Русской Поляне для отдыха.

  • Посещение Чучхурских водопадов:

    • Продолжаем путь к Чучхурским водопадам, где вы сможете насладиться потрясающими каскадами и искрящимся шумом воды.

    • Вокруг водопадов обстановка идеально подходит для медитации и наслаждения природой.

Свободное время

  • После экскурсионной программы вас ждет свободное время:

    • Исследуйте окрестности, гуляйте по тропинкам.

    • Возможно, захочется отдохнуть у воды или сделать красивые фотографии.

    • Улыбнитесь и насладитесь моментом на свежем воздухе!

Каскад Чучхурских водопадов
8 день

До скорых встреч

Мы не прощаемся, а говорим до свидания и до новых встреч в прекрасном Домбае!

Собираем чемоданы и отправляемся в аэропорт Минеральных Вод.

Напутствие:

Пусть ваше путешествие наполнит сердце новыми эмоциями, а душу — вдохновением! Until next time!

До скорых встреч
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-Домбай-аэропорт
  • Проживание в 2-х местных номерах
  • Завтраки
  • Приветственный ужин
  • Гид-сопровождение
  • Тур-лидер на протяжении всей поездки
  • Эко сборы
  • Джипинг по программе
  • Пикник у бадугских озер
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины не по программе
  • Канатные дороги
  • Личные расходы
  • Прогулки на лошадях
  • Баня
  • Бассейн
  • Квадроциклы
О чём нужно знать до поездки

Тур можем скорректировать по пожеланиям под любые даты. Организатор в праве менять распорядок дней из за погодных условий, либо других причин (закрытие участков) и менять локации Повышение номера и одноместное проживание за доп. плату

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Таулан
Таулан — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Я, Таулан, коренной житель Карачаево-Черкесской Республики, и с гордостью представляю свои родные места — Теберду и Домбай. С каждым узким ущельем и каждым чистым источником я знаком как никто другой,
читать дальше

и за 25 лет организации туров я влюбил в красоты Кавказа более тысячи путешественников. Зарегистрироваться на сайте мне посоветовали благодарные гости, которые не первый раз возвращаются в туры. Теперь я действую самостоятельно, без лишних комиссий. Почему выбирают мои экскурсии? Индивидуальный подход: Ваша поездка будет уникальной, основанной на ваших предпочтениях и интересах. Опыт и знания: Я знаю лучшие кафе, уютное жилье и живописные локации для незабываемых фото с WOW-эффектом. Полный сервис: Я позабочусь о всех деталях — от программы до трансфера. Дополнительные преимущества Аккредитованный гид: У меня есть удостоверение, и я также являюсь тренером по сноуборду, что позволяет сделать ваши зимние приключения более насыщенными. Доверие и отзывы: В мои туры возвращаются и их копируют, так как люди ценят качество и незабываемые впечатления. Готовы к приключению? Вам остается только выбрать даты, а я позабочусь о том, чтобы ваше путешествие стало настоящим праздником для души!?️ Жду вас на Кавказе, чтобы вместе создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда! ✨

Тур входит в следующие категории Домбая

