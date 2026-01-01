Каникулы в горах: план отдыха на высоте - Домбай, КЧР
Идеальный тур для поездки в горы компанией: отпуск, горы, бурные реки, пикники - что может быть прекраснее?
«Каждое блюдо приготовлено с любовью, и вы получите истинное удовольствие от кавказской кухни»
от 62 800 ₽ за человека
-
23%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
«Мы остановимся для завтрака в кафе национальной кухни и попробуем другие хычины и блюда (ведь это уже другой регион Кавказа»
22 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 23 000 ₽
30 000 ₽ за человека
-
17%
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа
«Мы остановимся для завтрака в кафе национальной кухни и попробуем другие хычины и блюда (ведь это уже другой регион Кавказа»
31 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 35 700 ₽
43 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Домбае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Домбае в феврале 2026
Сейчас в Домбае в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 62 800 со скидкой до 23%.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Домбая, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026