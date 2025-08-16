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Красивый Домбай для влюблённых в горы

Душевный тур для тех, кто любит горы
Красивый Домбай для влюблённых в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Красивый Домбай для влюблённых в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Красивый Домбай для влюблённых в горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Душевный тур для тех, кто любит горы!;)

Представленная программа - одна из самых интересных и насыщенных в Домбае, здесь много джипинга и трекинга по классным маршрутам! Это и высокогорные озера, водопады, несколько ущелий с потрясающими видами и, конечно, уютные атмосферные вечера!

В туре важна ваша активность и готовность пройти несколько километров пешком до потрясающей локации! Конечно, мы всегда до максимально возможной точки доезжаем на комфортном джипе, но это горы - и к самым красивым местам всегда ведет именно пешая тропа;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Домбай

Мы встретимся в аэропорту (или любом городе Кмв) и начнем своё красивое путешествие!

У нас будет не просто переезд, а полноценный экскурсионный день!

Гора Кольцо, Медовые водопады, при желании зиплайн - 1050м полёта над Аликоновским ущельем!

Далее - самый живописный переезд через перевал Гум-Баши! Останавливаемся на смотровой площадке и любуемся открывшимися панорамами!

Заезжаем попить кофейку в местное аутентичное кафе и дальше нас ждет подъем на гору Шоана к одноименноу храму 9в. И, представляете, он действующий! Помимо прочего, с вершины такие виды, что дух захватывает!

В Теберде остановимся у озера Кара-кель, прогуляемся и вдохнем свежего горного воздуха;) Сделаем фото и в Домбай на приветственный ужин. Вкусно кушаем, идём отдыхать, завтра предстоит активный день на высоте!

Встреча и переезд в ДомбайВстреча и переезд в ДомбайВстреча и переезд в Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Подъем на Мусса-Ачитара и ущелье Гоначхир

Завтракаем и на канатки! Поднимаемся до уровня 3200м, где все ущелья и пики, как на ладони! Гуляем до обеда и делаем 100500 фото и видео))

Кушаем наверху или уже внизу - в поселке.

После - переезд в Гоначхирское ущелье к горному озеру Туманлы-кель на высоту 1850м.

Гуляем по поляне Косыгина, спускаемся к реке, любуемся видами!

Сегодня нам ещё нужно заехать в Вольерный комплекс Тебердинского парка, увидеть мишку Тайсона и покормить его милых обитателей.

На ужин заезжаем в Форелевое хозяйство, ловим свою рыбку, кушаем.

На обратном пути в Домбай останавливаемся у серебояной реки Уллу-Муруджу, едем отдыхать.

Если остались силы - можно посидеть у костра за душевными разговорами;)

Подъем на Мусса-Ачитара и ущелье ГоначхирПодъем на Мусса-Ачитара и ущелье ГоначхирПодъем на Мусса-Ачитара и ущелье Гоначхир
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Два живописных ущелья: Алибекское и Аманауз

Утром мы едем в живописное Алибекское ущелье. Наша цель - водопад Алибек! Это один из самых больших и эффектных водопадов в Домбае, в верхней части ущелья. Высота - более 25 метров. Алибек образуется падением речки Джаловчатки с Алибекского ледника, а камни, с которых падает вода, называют бараньими лбами.

На комфортном джипе мы доезжаем до альплагеря, а уже оттуда совершаем прогулку до водопада. Виды нереально крутые!

Фотографируемся, гуляем, наслаждаемся и возвращаемся обратно к альплагерю. Едем в Домбай.

После - у вас будет пару часов на обед и отдых.

В 15 ч встречаемся вновь и легким прогулочным шагом идем до каньона Чёртова Мельница в ущелье Аманауз. Это не сложный и приятный треккинг по яркому зеленому ущелью, рассчитанный на 3 часа. Очень классное завершение дня!

P.S. Локации сегодняшнего дня находятся в заповедной местности, поэтому для их прохождения потребуется пропуск. Выдается только гражданам Рф. С собой необходимо иметь паспорт.

Два живописных ущелья: Алибекское и АманаузДва живописных ущелья: Алибекское и АманаузДва живописных ущелья: Алибекское и Аманауз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Трекинг к трем Бадукским озерам

Сегодня вас ожидает потрясающий трекинг к трем Бадукским озерам!

Да, в Домбае этот маршрут является самым продолжительным и довольно не простым. Но главный вывод, который я сделала наблюдая за туристами и собой, дело не только в физической подготовке.

У меня этот трекинг проходили люди самых разных возрастов, с разным уровнем физической подготовки и всех объединяет только одно - сила духа! Ну, и конечно, дополним это любовью к природе, горам и себе. Герои!

У второго озера мы устраиваем пикник с хычинами, горным чаем и вкусняшками;)

Я очень люблю маршрут за его живописность, разнообразие и то ощущение счастья, когда ты возвратился обратно - такой гордый и довольный собой!;)

Старт маршрута - у подвесного моста через реку Теберда. От Домбая и обратно мы едем туда на машине. В 17 часов нужно вернуться обратно к Кпп.

После - у вас отдых, можно сходить посмотреть кино в уличном кинотеатре или расслабить мышцы в баньке/чане/сауне.

Трекинг к трем Бадукским озерамТрекинг к трем Бадукским озерамТрекинг к трем Бадукским озерам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чучхурские водопады, Сентинский Храм и закат

Сегодня в первой половине дня мы едем в одно из самых панорамных ущелий - Домбай-Ульген! Оно названо в честь вершины Домбай-Ульген, которая является самой высокой в окрестностях Домбайской Поляны и всего Западного Кавказа.

Это комбо-маршрут: джиппинг по ущелью и затем треккинг.

Наша цель - подняться к каскаду Чучхурских Водопадов.

Но и сам путь очень красив! Я бы даже назвала это фотопоездкой))

Основные локации ущелья Домбай-Ульген: Русская Поляна, камень Высоцкого, водопад Джугутурлючат и те самые Чучхурские водопады) Вот всё и посетим!

Подъем к водопадам достаточно крутой, должны быть или удобные кроссовки, или треккинговая обувь при наличии.

Примерно к 14ти часам мы возвратимся в Домбай. Пару часов на обед и отдых.

В 16 часов выезжаем к Сентинскому Храму 9в - памятник исторического наследия (не действующий), оттуда открывается шикарный панорамный вид, который обязательно стоит запечатлить!

При хорошей погоде - продвигаемся наверх к закату на Буруш-сырты.

Плато расположено на высоте 2000 м над уровнем моря. Здесь можно в полной мере насладиться потрясающей панорамой горных хребтов. В отсутствие облаков отсюда можно увидеть самую величественную вершину Европы — Эльбрус!

Вечером возвращаемся в Домбай, отдыхаем.

Чучхурские водопады, Сентинский Храм и закатЧучхурские водопады, Сентинский Храм и закатЧучхурские водопады, Сентинский Храм и закат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Мухинское ущелье/озеро Шобайдак

Утром мы отправимся на джипах в Мухинское ущелье к высокогорному озеру Шобайдак на высоту 3000м! Эта локация для туристов открылась не так давно и однозначно стоит вашего внимания!

С набором высоты пейзажи меняются просто с невероятной скоростью, да и сами отчасти напоминают космические/марсианские/норвежские - так отзываются наши туристы)

Вместе с гидом мы поищем спрятавшиеся от глаз озёра, прогуляемся по ущелью, покормим милых сусликов, послушаем свист горных туров и сделаем огромное количество атмосферных фотографий!

Уверена, что Вы останетесь в восторге!

Примерно к 15ти часам вернемся в Домбай и у вас останется время для похода на рынок за сувенирами)

Вечером финалим тур вкусным ужином и делимся эмоциями!;)

Мухинское ущелье/озеро ШобайдакМухинское ущелье/озеро ШобайдакМухинское ущелье/озеро Шобайдак
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Прогулка на лошадях и обратный трансфер

В 10 утра мы выезжаем из Домбая, до этого времени вам нужно позавтракать и собрать сумку)

У нас ещё осталась прогулка на лошадях карачаевской породы!

Примерно за час в спокойном темпе вас поднимут чуть выше от дороги на красивую панорамную точку. Ещё раз любуемся пейзажами, оставляем картинку в памяти и спускаемся вниз.

Ну что, друзья, вы довольны? Я думаю поездка получилась очень яркой и щедрой на эмоции!

Всегда рады видеть на гостеприимном Кавказе!

Прогулка на лошадях и обратный трансферПрогулка на лошадях и обратный трансферПрогулка на лошадях и обратный трансфер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Комфортное проживание в гостинице, либо апартаментах
  • Вкусные завтраки
  • Приветственный ужин
  • Увлекательная экскурсионная программа
  • Сопровождение гидом, который не жалеет своего времени
  • Эко-сборы
  • Веселые джиппинги в течение всего тура
  • Прогулка на лошадях
  • Треккинги по живописным маршрутам
  • Пикник у Чучхурских водопадов
  • Чай у каньона Чёртова Мельница
  • Пикник у второго Бадукского озера
  • Веселые вечера в компании единомышленников
Что не входит в цену
  • Единый билет на канатные дороги
  • Обеды (за исключением перекуса на Бадукском озере и у Чучхурских водопадов)
  • Ужины (кроме приветственного)
  • Личные расходы и доп. услуги
О чём нужно знать до поездки

Экскурсионная программа может немного меняться днями в зависимости от погодных условий. Но, мы обещаем, что Вы увидите всё и даже больше, чем заявлено в описании тура!

Список одежды (базовый), дополняем по желанию)
Удобная спортивная обувь для прогулок и для трекинга
Резиновые сланцы, купальник для девушек (вдруг бассейн, банька, озеро))
Ветровка или легкая куртка (на высоте ветренно)
Толстовка, худи или флисовая кофта
Удобные штаны, закрывающие щиколотки
Футболки
Головной убор
Солнцезащитные очки, крем, гигиеническая помада
Небольшие рюкзаки для походов и прогулок (это удобно)
Аптечка, если есть индивидуальные особенности по здоровью
Наличные деньги (приветствуются местными жителями))
Паспорт

Пожелания к путешественнику

Для получения пропуска в пограничные зоны нужен паспорт Рф

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

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