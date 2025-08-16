1 день

Встреча и переезд в Домбай

Мы встретимся в аэропорту (или любом городе Кмв) и начнем своё красивое путешествие!

У нас будет не просто переезд, а полноценный экскурсионный день!

Гора Кольцо, Медовые водопады, при желании зиплайн - 1050м полёта над Аликоновским ущельем!

Далее - самый живописный переезд через перевал Гум-Баши! Останавливаемся на смотровой площадке и любуемся открывшимися панорамами!

Заезжаем попить кофейку в местное аутентичное кафе и дальше нас ждет подъем на гору Шоана к одноименноу храму 9в. И, представляете, он действующий! Помимо прочего, с вершины такие виды, что дух захватывает!

В Теберде остановимся у озера Кара-кель, прогуляемся и вдохнем свежего горного воздуха;) Сделаем фото и в Домбай на приветственный ужин. Вкусно кушаем, идём отдыхать, завтра предстоит активный день на высоте!

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