Описание тура
Душевный тур для тех, кто любит горы!;)
Представленная программа - одна из самых интересных и насыщенных в Домбае, здесь много джипинга и трекинга по классным маршрутам! Это и высокогорные озера, водопады, несколько ущелий с потрясающими видами и, конечно, уютные атмосферные вечера!
В туре важна ваша активность и готовность пройти несколько километров пешком до потрясающей локации! Конечно, мы всегда до максимально возможной точки доезжаем на комфортном джипе, но это горы - и к самым красивым местам всегда ведет именно пешая тропа;)
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Домбай
Мы встретимся в аэропорту (или любом городе Кмв) и начнем своё красивое путешествие!
У нас будет не просто переезд, а полноценный экскурсионный день!
Гора Кольцо, Медовые водопады, при желании зиплайн - 1050м полёта над Аликоновским ущельем!
Далее - самый живописный переезд через перевал Гум-Баши! Останавливаемся на смотровой площадке и любуемся открывшимися панорамами!
Заезжаем попить кофейку в местное аутентичное кафе и дальше нас ждет подъем на гору Шоана к одноименноу храму 9в. И, представляете, он действующий! Помимо прочего, с вершины такие виды, что дух захватывает!
В Теберде остановимся у озера Кара-кель, прогуляемся и вдохнем свежего горного воздуха;) Сделаем фото и в Домбай на приветственный ужин. Вкусно кушаем, идём отдыхать, завтра предстоит активный день на высоте!
Подъем на Мусса-Ачитара и ущелье Гоначхир
Завтракаем и на канатки! Поднимаемся до уровня 3200м, где все ущелья и пики, как на ладони! Гуляем до обеда и делаем 100500 фото и видео))
Кушаем наверху или уже внизу - в поселке.
После - переезд в Гоначхирское ущелье к горному озеру Туманлы-кель на высоту 1850м.
Гуляем по поляне Косыгина, спускаемся к реке, любуемся видами!
Сегодня нам ещё нужно заехать в Вольерный комплекс Тебердинского парка, увидеть мишку Тайсона и покормить его милых обитателей.
На ужин заезжаем в Форелевое хозяйство, ловим свою рыбку, кушаем.
На обратном пути в Домбай останавливаемся у серебояной реки Уллу-Муруджу, едем отдыхать.
Если остались силы - можно посидеть у костра за душевными разговорами;)
Два живописных ущелья: Алибекское и Аманауз
Утром мы едем в живописное Алибекское ущелье. Наша цель - водопад Алибек! Это один из самых больших и эффектных водопадов в Домбае, в верхней части ущелья. Высота - более 25 метров. Алибек образуется падением речки Джаловчатки с Алибекского ледника, а камни, с которых падает вода, называют бараньими лбами.
На комфортном джипе мы доезжаем до альплагеря, а уже оттуда совершаем прогулку до водопада. Виды нереально крутые!
Фотографируемся, гуляем, наслаждаемся и возвращаемся обратно к альплагерю. Едем в Домбай.
После - у вас будет пару часов на обед и отдых.
В 15 ч встречаемся вновь и легким прогулочным шагом идем до каньона Чёртова Мельница в ущелье Аманауз. Это не сложный и приятный треккинг по яркому зеленому ущелью, рассчитанный на 3 часа. Очень классное завершение дня!
P.S. Локации сегодняшнего дня находятся в заповедной местности, поэтому для их прохождения потребуется пропуск. Выдается только гражданам Рф. С собой необходимо иметь паспорт.
Трекинг к трем Бадукским озерам
Сегодня вас ожидает потрясающий трекинг к трем Бадукским озерам!
Да, в Домбае этот маршрут является самым продолжительным и довольно не простым. Но главный вывод, который я сделала наблюдая за туристами и собой, дело не только в физической подготовке.
У меня этот трекинг проходили люди самых разных возрастов, с разным уровнем физической подготовки и всех объединяет только одно - сила духа! Ну, и конечно, дополним это любовью к природе, горам и себе. Герои!
У второго озера мы устраиваем пикник с хычинами, горным чаем и вкусняшками;)
Я очень люблю маршрут за его живописность, разнообразие и то ощущение счастья, когда ты возвратился обратно - такой гордый и довольный собой!;)
Старт маршрута - у подвесного моста через реку Теберда. От Домбая и обратно мы едем туда на машине. В 17 часов нужно вернуться обратно к Кпп.
После - у вас отдых, можно сходить посмотреть кино в уличном кинотеатре или расслабить мышцы в баньке/чане/сауне.
Чучхурские водопады, Сентинский Храм и закат
Сегодня в первой половине дня мы едем в одно из самых панорамных ущелий - Домбай-Ульген! Оно названо в честь вершины Домбай-Ульген, которая является самой высокой в окрестностях Домбайской Поляны и всего Западного Кавказа.
Это комбо-маршрут: джиппинг по ущелью и затем треккинг.
Наша цель - подняться к каскаду Чучхурских Водопадов.
Но и сам путь очень красив! Я бы даже назвала это фотопоездкой))
Основные локации ущелья Домбай-Ульген: Русская Поляна, камень Высоцкого, водопад Джугутурлючат и те самые Чучхурские водопады) Вот всё и посетим!
Подъем к водопадам достаточно крутой, должны быть или удобные кроссовки, или треккинговая обувь при наличии.
Примерно к 14ти часам мы возвратимся в Домбай. Пару часов на обед и отдых.
В 16 часов выезжаем к Сентинскому Храму 9в - памятник исторического наследия (не действующий), оттуда открывается шикарный панорамный вид, который обязательно стоит запечатлить!
При хорошей погоде - продвигаемся наверх к закату на Буруш-сырты.
Плато расположено на высоте 2000 м над уровнем моря. Здесь можно в полной мере насладиться потрясающей панорамой горных хребтов. В отсутствие облаков отсюда можно увидеть самую величественную вершину Европы — Эльбрус!
Вечером возвращаемся в Домбай, отдыхаем.
Мухинское ущелье/озеро Шобайдак
Утром мы отправимся на джипах в Мухинское ущелье к высокогорному озеру Шобайдак на высоту 3000м! Эта локация для туристов открылась не так давно и однозначно стоит вашего внимания!
С набором высоты пейзажи меняются просто с невероятной скоростью, да и сами отчасти напоминают космические/марсианские/норвежские - так отзываются наши туристы)
Вместе с гидом мы поищем спрятавшиеся от глаз озёра, прогуляемся по ущелью, покормим милых сусликов, послушаем свист горных туров и сделаем огромное количество атмосферных фотографий!
Уверена, что Вы останетесь в восторге!
Примерно к 15ти часам вернемся в Домбай и у вас останется время для похода на рынок за сувенирами)
Вечером финалим тур вкусным ужином и делимся эмоциями!;)
Прогулка на лошадях и обратный трансфер
В 10 утра мы выезжаем из Домбая, до этого времени вам нужно позавтракать и собрать сумку)
У нас ещё осталась прогулка на лошадях карачаевской породы!
Примерно за час в спокойном темпе вас поднимут чуть выше от дороги на красивую панорамную точку. Ещё раз любуемся пейзажами, оставляем картинку в памяти и спускаемся вниз.
Ну что, друзья, вы довольны? Я думаю поездка получилась очень яркой и щедрой на эмоции!
Всегда рады видеть на гостеприимном Кавказе!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Комфортное проживание в гостинице, либо апартаментах
- Вкусные завтраки
- Приветственный ужин
- Увлекательная экскурсионная программа
- Сопровождение гидом, который не жалеет своего времени
- Эко-сборы
- Веселые джиппинги в течение всего тура
- Прогулка на лошадях
- Треккинги по живописным маршрутам
- Пикник у Чучхурских водопадов
- Чай у каньона Чёртова Мельница
- Пикник у второго Бадукского озера
- Веселые вечера в компании единомышленников
Что не входит в цену
- Единый билет на канатные дороги
- Обеды (за исключением перекуса на Бадукском озере и у Чучхурских водопадов)
- Ужины (кроме приветственного)
- Личные расходы и доп. услуги
О чём нужно знать до поездки
Экскурсионная программа может немного меняться днями в зависимости от погодных условий. Но, мы обещаем, что Вы увидите всё и даже больше, чем заявлено в описании тура!
Список одежды (базовый), дополняем по желанию)
Удобная спортивная обувь для прогулок и для трекинга
Резиновые сланцы, купальник для девушек (вдруг бассейн, банька, озеро))
Ветровка или легкая куртка (на высоте ветренно)
Толстовка, худи или флисовая кофта
Удобные штаны, закрывающие щиколотки
Футболки
Головной убор
Солнцезащитные очки, крем, гигиеническая помада
Небольшие рюкзаки для походов и прогулок (это удобно)
Аптечка, если есть индивидуальные особенности по здоровью
Наличные деньги (приветствуются местными жителями))
Паспорт
Пожелания к путешественнику
Для получения пропуска в пограничные зоны нужен паспорт Рф