Описание тура
Мы увидим самые знаменитые и красивые места Кавказа, искупаемся в термальных бассейнах, насладимся кавказской кухней, разглядим Эльбрус с разных сторон, поднимемся по самой высокой в Европе канатной дороге, оценим более 20 видов нарзана, покормим симпатичных сусликов и, конечно, сделаем самые лучшие фотографии!
Программа тура по дням
Термальные источники и прекрасный Кисловодск
Мы встретим Вас в аэропорту/вокзале Минеральные воды (или заберем из отеля если вы прилетели накануне), по прибытию в Кисловодск, у вас будет возможность отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, увидеть крепость и первые старинные дома города, подняться на канатной дороге к вершинам местных гор и полюбоваться Кавказским хребтом с любимого Лермонтовым места. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах, а вечером мы отправимся в станицу Суворовская, где будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках. Заселение в отель с 14.00. Встреча в аэропорту/жд вокзал 12:00). Если вы прилетаете позднее или ваш рейс задержан, мы можем предложить Вам индивидуальный трансфер за дополнительную плату (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00).
Водопады в урочище Джилы-су
Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся красавцем Эльбрусом, который все наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедится. Посетим четыре разных водопада. Поищем и покормим диких сусликов (летом). Попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли. По желанию (за доп. плату) посетим также живописный экопарк Долина Нарзанов, где расположено около 40 источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по живописным маршрутам ущелья и пообедать в кафе местной кухни.
Ориентировочная продолжительность поездки 5-6 часов.
Непревзойденный Домбай
В этот день, мы с утра отправимся в Домбай. Дорога в Домбай очень живописна и покорит вас своей красотой. Если в путешествии на Джилы-су мы ехали по горным серпантинам среди скал, то дорога в Домбай окружена словно волшебным лесом. Посетим необычные сырные пещеры. Полюбуемся на озеро Кара-кель, сияющие на фоне заснеженных гор. Поднимемся по канатной дороге на высоту более 3 тысяч метров, любуясь открывающимися видами. Остановимся у чистейшей горной реки и посетим старинный Шоанийский храм. Пообедаем в кафе местной кухни.
Ориентировочная продолжительность поездки 12 часов. На поляне Домбай для подьема на канатных дорогах и обеда около 3-3,5 часов.
Космическое плато Бермамыт
В этот день мы отправляемся на фантастическое плато Бермамыт. По пути мы остановимся на панорамной площадке, самой высокой точке Ставропольского края, 1510 м. и отдохнем на террасе в кафе местной карачаевской кухни.
В дороге на плато Бермамыт мы полюбуемся на живописные альпийские луга, горные ущелья и возможно увидим домашних и диких животных, мирно пасущихся на лугах ил парящих над горными вершинами.
На плато Бермамыт сделаем потрясающие фотографии на фоне Кавказского Хребта и величественного Эльбруса. Осмотрим скалы монахи и удивительный горный амфитеатр, созданный самой природой. Смелые могут забраться на скалы для особо впечатляющих фотографий.
Ориентировочное время проведенное в поездке 4-6 часов.
Эльбрус
В этот день мы отправимся к подножию огромного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через горный перевал и самый высокогорный город России. Отведаем национальные блюда местных народов в кафе. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.
Прибытие в аэропорт около 20 вечера (если вы остаётесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Мин. водах или Кисловодске. Пятигорск по согласованию)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах с удобствами (для двух человек двухместный номер, для трех - трехместный или двухместный +доплата за одноместный (по вашему выбору) если вас четверо, будет два двухместных (возможен, по запросу, четырехместный)
- Встреча в аэропорту/жд вокзале Мин. вод в 12.00 (если вы прилетели накануне мы заберем Вас с места вашего проживания в г. Мин. воды). Обратный групповой трансфер в аэропорт (прибытие около 20 часов вечера (если вы останетесь мы отвезем Вас в отель в Мин. водах или Кисловодске)
- Чай и кофе на остановках в живописных локациях
- Помощь в выборе места размещения если вы приезжаете раньше начала тура или хотите задержаться
- Лучший тревел-эксперт, всегда готовый помочь, подсказать, сфотографировать, и всячески способствовать вашему отличному отдыху! На любые вопросы я с удовольствием отвечу в чате, не сомневайтесь, пишете. После бронирования, всегда на связи по телефону
Что не входит в цену
- Питание и сувениры, прогулка на лошадях, зиплайн и альпаки
- Оплата входных билетов на канатную дорогу (стоимость зависит от вида выбираемой Вами канатной дороги и высоты на которую вы желаете подняться. Для примера, подъём на все три уровня на Эльбрусе стоит 2700 на август 2025)
- Входные билеты в термальные бассейны (стоимость зависит от возраста и выбора услуг)
- Экосбор на джилы-су (500 руб/чел)
- Одноместное проживание (8000 за все дни), если вы путешествуете один/одна и нет других участников готовых разделить номер с Вами или Вы сами хотите одноместный номер (если вы хотите чтобы вас объединили в другим участником/цей, напишите пожалуйста об этом после бронирования и мы будем предлагать новым участникам объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден)
- Индивидуальный трансфер (если вы прилетаете после 12 часов, или ваш рейс задержан если вы прилетаете на день раньше/улетаете на день позже если прилетаете/приезжаете рано утром и не хотите ждать группу)
О чём нужно знать до поездки
Ориентировочно с 1 по 20 сентября 2026 года новая канатная дорога на Эльбрусе будет находится на регламентных работах, в связи с чем возможны очереди на втором подъемнике, а в случае его неисправности вообще не будет возможности подняться. Я не могу предсказать какой длины будет очередь и сколько времени на нее будет потрачено также как и до какого уровня будет возможен подъём.
Пожелания к путешественнику
В зимнее время, или в случае снежных заносов, поездка на Джилысу заменяется на поездку на Чегемские водопады.
Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой: отражение солнечного света от снега невероятно яркое). Перчатки, варежки (зимой обязательно). Дождевик. Аптечные средства, если вас укачивает (помните что практически каждый участник хочет сидеть впереди, поэтому мы меняемся местами в течение поездки чтобы никого не обидеть).
Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится. В зимнее время, в следствии снежных заносов, поездка на водопады Джилы-су заменяется поездкой на Чегемские водопады. На Бермамыт мы едем по горному плато, дорог и связи в этом районе нет, при плохой погоде, если не удаётся перенести на другой день эту поездку, мы выбираем другое направление (предлагаем доступные варианты).
Последовательность экскурсий по дням определяется организатором (при этом, мы постараемся чтобы Вы посетили Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.
Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).
Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы гладите/кормите с рук, их, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.
У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но поездка на Бермамыт это бездорожье, а резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, что, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.
К сожалению, я не могу предсказывать погоду. Учитывая что вы проведете в путешествии 5+ дней, даже за время вашего путешествия погода может несколько раз кардинально поменяться (зимой бывает и +16, и -16), выбирайте многослойный способ одежды чтобы можно было утеплиться если холодно, или снять лишнее если тепло. Утром может быть холодно, днем тепло, вечером холодно. На открытых канатках может быть ледяной ветер. На верхней станции Эльбруса снег лежит круглогодично поэтому всегда есть возможность наступить в снег и промочить ноги. Большинство отлично путешествуют в кроссовках, но по опыту: есть уникальные туристы.
Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.
Пожалуйста, учитывайте что на рейс в 20:45 мы можем не успеть! Мы гарантированно приезжаем в аэропорт к 20.00. Если вам подходит только этот рейс свяжитесь со мной до бронирования. С Эльбруса нет возможности и смысла уехать раньше (даже индивидуально, на такси и тд) чтобы успеть в аэропорт.
Трансфер включенный в стоимость только групповой, это означает что даже в случае, если из-за изменений поездок по дням (например из-за закрытия канатной дороги) в последний день программы у нас другая, возможно более короткая поездка, чем Эльбрус, мы едем в аэропорт к 20.00 (исключение: если все! участники согласны ехать раньше).
Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.
Дорогие туристы, в горах как правило, наиболее прекрасные виды по утрам, поэтому обычно мы выезжаем в 7 утра (чем позже выезжаешь тем больше риск облачности). В 7 утра в отелях не сервируют завтрак. Мы завтракаем в кафе или на красивой локации, по пути. В кафе в горах как правило ограниченный ассортимент, в несезон или по другим причинам кафе может быть закрыто. Тем кому необходимы определенные блюда на завтрак будет некомфортно в нашем путешествии. Пообедать на Эльбрусе и в Домбае вы можете в любом кафе в рамках свободного времени.