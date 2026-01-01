Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой: отражение солнечного света от снега невероятно яркое). Перчатки, варежки (зимой обязательно). Дождевик. Аптечные средства, если вас укачивает (помните что практически каждый участник хочет сидеть впереди, поэтому мы меняемся местами в течение поездки чтобы никого не обидеть).

Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится. В зимнее время, в следствии снежных заносов, поездка на водопады Джилы-су заменяется поездкой на Чегемские водопады. На Бермамыт мы едем по горному плато, дорог и связи в этом районе нет, при плохой погоде, если не удаётся перенести на другой день эту поездку, мы выбираем другое направление (предлагаем доступные варианты).

Последовательность экскурсий по дням определяется организатором (при этом, мы постараемся чтобы Вы посетили Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно.

Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).

Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы гладите/кормите с рук, их, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.

У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но поездка на Бермамыт это бездорожье, а резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, что, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.

К сожалению, я не могу предсказывать погоду. Учитывая что вы проведете в путешествии 5+ дней, даже за время вашего путешествия погода может несколько раз кардинально поменяться (зимой бывает и +16, и -16), выбирайте многослойный способ одежды чтобы можно было утеплиться если холодно, или снять лишнее если тепло. Утром может быть холодно, днем тепло, вечером холодно. На открытых канатках может быть ледяной ветер. На верхней станции Эльбруса снег лежит круглогодично поэтому всегда есть возможность наступить в снег и промочить ноги. Большинство отлично путешествуют в кроссовках, но по опыту: есть уникальные туристы.

Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.

Пожалуйста, учитывайте что на рейс в 20:45 мы можем не успеть! Мы гарантированно приезжаем в аэропорт к 20.00. Если вам подходит только этот рейс свяжитесь со мной до бронирования. С Эльбруса нет возможности и смысла уехать раньше (даже индивидуально, на такси и тд) чтобы успеть в аэропорт.

Трансфер включенный в стоимость только групповой, это означает что даже в случае, если из-за изменений поездок по дням (например из-за закрытия канатной дороги) в последний день программы у нас другая, возможно более короткая поездка, чем Эльбрус, мы едем в аэропорт к 20.00 (исключение: если все! участники согласны ехать раньше).

Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.

Дорогие туристы, в горах как правило, наиболее прекрасные виды по утрам, поэтому обычно мы выезжаем в 7 утра (чем позже выезжаешь тем больше риск облачности). В 7 утра в отелях не сервируют завтрак. Мы завтракаем в кафе или на красивой локации, по пути. В кафе в горах как правило ограниченный ассортимент, в несезон или по другим причинам кафе может быть закрыто. Тем кому необходимы определенные блюда на завтрак будет некомфортно в нашем путешествии. Пообедать на Эльбрусе и в Домбае вы можете в любом кафе в рамках свободного времени.