Описание тура
Добро пожаловать на захватывающий фитнес тур на Северный Кавказ!
Мы предлагаем незабываемое путешествие, полное активности и приключений. Вы испытаете себя в тренировках, насладитесь потрясающими пейзажами во время трекингов в горах и окунетесь в мир лошадей с нашей конной прогулкой,попробуете свои навыки альпиниста на отвесной скале,пролетите на самом длинном Зиплайн в России, а потрясающая прогулка по Кисловодскому парку оставит неизгладимое впечатление в вашей душе.
Мы предоставляем полный пакет услуг: питание, тренировки и экскурсии, которые позволят вам не только поддерживать свою форму, но и открыть для себя новые места, встретить новых людей и ощутить дух приключений.
Вас ожидает сбалансированное питание, которое поддержит ваше тело во время интенсивных тренировок и приключений. Под чутким контролем профессиональных тренеров, сможете развить свои спортивные навыки и достичь новых целей.
Во время трекингов вас ждут невероятные горные пейзажи, реки и долины, а полет над ущельем подарит вам бурю эмоций и адреналина. Наши опытные гиды позаботятся о вашей безопасности и сделают каждый момент запоминающимся.
Не упустите свой шанс отправиться в незабываемое приключение на Северном Кавказе и прокачать свою форму с командой единомышленников!
Программа тура по дням
Прилёт. Прогулка в парке, Нарзанная Галерея, Гриль
12:00 Группа встречается в аэропорту Минеральные Воды. Посадка в комфортабельный трансфер-и мы уже в пути к предгорьям. За окном проплывают виноградники,а вдали вырастают вершины.
14:00 Заселение в уютный отель с панорамным видом на город Кисловодск.
14:30 Обед.
15:30 Главное событие дня-прогулка по жемчужине Кисловодску.
Посетим:
-Курортный Бульвар- архтектурное сердце Кисловодска.
-Нарзанная Галерея- главный символ Кисловодска построенный в 19 веке в стиле готического романтизма.
-Колоннада-величественный портик с колоннами построенный в 1912году.
-Центральный Парк-самый большой рукотворный парк Европы, раскинувшийся по склонам Джинальского хребта.
19:00 Гриль Вечеринка- станет той самой точкой входа,после которой ты почувствуешь себя не просто туристом, а частью нашей фитнес семьи.
23:00 Отбой.
Кабардино-Балкария, Джилы-Су, Аватары, Тузлук, баня
08:00 — Подъем.
09:00 — Функциональная тренировка.
09:30 — Завтрак. Общий сбор и настрой к приключениям:)
11:00 — Отправляемся в Кабардино-Балкарию.
14:00 — Скалы Аватар. Почувствуем себя героями фантастического фильма Аватар, поднявшись на скалы названные в честь одноименного фильма.
15:00 — Долина Желаний. Она окружена большим количеством мифов и загадок. Там мы загадаем свое самое сокровенное желание и оно обязательно сбудется. Скоро. Проверено:)
15-30 Мистическая Гора Тузлук-идеальный конус, который называют Кавказской пирамидой.
16:00 Плато Шатжатмаз-высота 2000метров-это лучшая смотровая площадка. Именно отсюда двуглавая шапка Эльбруса предстает во всей своей мощи и величии.
16:00 — Урочище Джилы Су-Это северный склон Эльбруса с водопадами Каракая Су,Султан,Эмир. Покормим сусликов,которых здесь множество.
17:00 — Чаепитие с потрясающими видами и местными вкусняшками.
18:30 — Возвращаемся на базу. Чилим 1-2 часа.
20:00 — Ужин.
21:00 — Играем в настольные игры.
23:00 — Отбой.
Березовое ущелье, Конная прогулка, Баня
08:00 — Подъем.
08:30 — Функциональная тренировка.
09:30 — Завтрак
12:00 —Конная Прогулка-это возможность научиться навыкам верховой езды.
Конная Прогулка-это не просто великолепная физическая нагрузка но и душевная терапия позволяющая установить более глубокую связь с этими великолепными животными.
14:00 — Обедаем в ущелье.
18:00-19:00 —Баня-горячий пар и аромат веников снимут напряжение и усталость дня.
21:00 — Ужин.
22:00 — Настольные Игры.
23:00 — Отбой.
Карачаево-Черкессия, Скалолазание, Зиплайн
06:20 — Подъем.
7:00 Тайбо + растяжка.
09:00 —Сегодня наш путь лежит в Карачаево Черкессию.
Красивейший маршрут по Аликоновскому Ущелью венчают Медовые Водопады..
13:00 Виа Феррата-урок скалолазания на отвесной скале -это возможность испытать себя на прочность
Зиплайн-Адреналиновый полет над ущельем позволит насладиться чарующей красотой этого места.
Посетим кафе где попробуем Хычины с потрясающими видами на водопад.
На местном рынке сможем купить сувениры и подарки.
18:00 Тренировка.
20:00 Свободное время
23:00 — Отбой.
Кисловодск, Термальные источники, Малое седло
08:00 — Подъем.
08:30 — Силовая тренировка с фитнес-резинками. Завтрак
10:00 — Завтрак.
11:00 Хайкинг на Малое седло 1200м в ясную погоду открывается вид на Эльбрус.
15:00 — Посетим Суворовские Термальные Источники, где минеральная вода из источников позволит нам восстановить энергию и силы.
17:00 — Вечерняя тренировка по растяжке.
21:00 — Образовательная лекция по правильному питанию. Ликбез, развеивание мифов.
23:00 — Отбой.
Домбай. Бадукские озера, Сырные пещеры, Храм
06:20 — Подъем. Функциональная силовая тренировка + растяжка.
09:00 — Трансфер в Домбай
10:00 — Исследуем Сырные Скалы. По мнению ученых такие пещеры древние люди использовали, как жилище.
13: 00 —Перемещаемся к Бадукским Озерам. Нас ждет пеший маршрут к каскаду из трех красивейших озер Карачаево- Черкессии.
17:00 — Доходим до Шоанинского Храма. Это собор 10 века, расположенный в Осетинском селе Коста Хетагурова. Невероятное место с мощнейшей энергетикой. Здесь каждый может загадать желание под звук колокола.
18:00 — Ужин в Осетинском селе с национальным колоритом.
19:00 — Выдвигаемся на базу
23:00 — Отбой.
Интервью для фильма. Прощание. Трансфер в аэропорт
09:00 — Подъем. Функциональная силовая тренировка + растяжка.
10:00 Завтрак
12:00 — Интервью для фильма.
13:00 Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- Питание на 1800 ккал от Гурманфит и национальные блюда
- Трансферы
- Трекинги
- Виа Феррата
- Зиплайн
- Термальные источники
- Развлечения
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Расходы на сувениры
- Прочие личные нужды
О чём нужно знать до поездки
Каждому участнику нашего путешествия высылается памятка со списком необходимых вещей.
Пожелания к путешественнику
Отсутствие медицинских противопоказаний.
Уведомить организатора о наличии хронических заболеваний,аллергии, пищевых предпочтений(вегетарианство и т. д)