Фитнес-тур «Вершины Кавказа»: 7 дней, всё включено

Фитнес-тур по Кавказу - это возможность испытать себя и получить незабываемые впечатления
Описание тура

Добро пожаловать на захватывающий фитнес тур на Северный Кавказ!

Мы предлагаем незабываемое путешествие, полное активности и приключений. Вы испытаете себя в тренировках, насладитесь потрясающими пейзажами во время трекингов в горах и окунетесь в мир лошадей с нашей конной прогулкой,попробуете свои навыки альпиниста на отвесной скале,пролетите на самом длинном Зиплайн в России, а потрясающая прогулка по Кисловодскому парку оставит неизгладимое впечатление в вашей душе.

Мы предоставляем полный пакет услуг: питание, тренировки и экскурсии, которые позволят вам не только поддерживать свою форму, но и открыть для себя новые места, встретить новых людей и ощутить дух приключений.

Вас ожидает сбалансированное питание, которое поддержит ваше тело во время интенсивных тренировок и приключений. Под чутким контролем профессиональных тренеров, сможете развить свои спортивные навыки и достичь новых целей.

Во время трекингов вас ждут невероятные горные пейзажи, реки и долины, а полет над ущельем подарит вам бурю эмоций и адреналина. Наши опытные гиды позаботятся о вашей безопасности и сделают каждый момент запоминающимся.

Не упустите свой шанс отправиться в незабываемое приключение на Северном Кавказе и прокачать свою форму с командой единомышленников!

Программа тура по дням

1 день

Прилёт. Прогулка в парке, Нарзанная Галерея, Гриль

12:00 Группа встречается в аэропорту Минеральные Воды. Посадка в комфортабельный трансфер-и мы уже в пути к предгорьям. За окном проплывают виноградники,а вдали вырастают вершины.

14:00 Заселение в уютный отель с панорамным видом на город Кисловодск.

14:30 Обед.

15:30 Главное событие дня-прогулка по жемчужине Кисловодску.

Посетим:

-Курортный Бульвар- архтектурное сердце Кисловодска.

-Нарзанная Галерея- главный символ Кисловодска построенный в 19 веке в стиле готического романтизма.

-Колоннада-величественный портик с колоннами построенный в 1912году.

-Центральный Парк-самый большой рукотворный парк Европы, раскинувшийся по склонам Джинальского хребта.

19:00 Гриль Вечеринка- станет той самой точкой входа,после которой ты почувствуешь себя не просто туристом, а частью нашей фитнес семьи.

23:00 Отбой.

2 день

Кабардино-Балкария, Джилы-Су, Аватары, Тузлук, баня

08:00 — Подъем.

09:00 — Функциональная тренировка.

09:30 — Завтрак. Общий сбор и настрой к приключениям:)

11:00 — Отправляемся в Кабардино-Балкарию.

14:00 — Скалы Аватар. Почувствуем себя героями фантастического фильма Аватар, поднявшись на скалы названные в честь одноименного фильма.

15:00 — Долина Желаний. Она окружена большим количеством мифов и загадок. Там мы загадаем свое самое сокровенное желание и оно обязательно сбудется. Скоро. Проверено:)

15-30 Мистическая Гора Тузлук-идеальный конус, который называют Кавказской пирамидой.

16:00 Плато Шатжатмаз-высота 2000метров-это лучшая смотровая площадка. Именно отсюда двуглавая шапка Эльбруса предстает во всей своей мощи и величии.

16:00 — Урочище Джилы Су-Это северный склон Эльбруса с водопадами Каракая Су,Султан,Эмир. Покормим сусликов,которых здесь множество.

17:00 — Чаепитие с потрясающими видами и местными вкусняшками.

18:30 — Возвращаемся на базу. Чилим 1-2 часа.

20:00 — Ужин.

21:00 — Играем в настольные игры.

23:00 — Отбой.

3 день

Березовое ущелье, Конная прогулка, Баня

08:00 — Подъем.

08:30 — Функциональная тренировка.

09:30 — Завтрак

12:00 —Конная Прогулка-это возможность научиться навыкам верховой езды.

Конная Прогулка-это не просто великолепная физическая нагрузка но и душевная терапия позволяющая установить более глубокую связь с этими великолепными животными.

14:00 — Обедаем в ущелье.

18:00-19:00 —Баня-горячий пар и аромат веников снимут напряжение и усталость дня.

21:00 — Ужин.

22:00 — Настольные Игры.

23:00 — Отбой.

4 день

Карачаево-Черкессия, Скалолазание, Зиплайн

06:20 — Подъем.

7:00 Тайбо + растяжка.

09:00 —Сегодня наш путь лежит в Карачаево Черкессию.

Красивейший маршрут по Аликоновскому Ущелью венчают Медовые Водопады..

13:00 Виа Феррата-урок скалолазания на отвесной скале -это возможность испытать себя на прочность

Зиплайн-Адреналиновый полет над ущельем позволит насладиться чарующей красотой этого места.

Посетим кафе где попробуем Хычины с потрясающими видами на водопад.

На местном рынке сможем купить сувениры и подарки.

18:00 Тренировка.

20:00 Свободное время

23:00 — Отбой.

5 день

Кисловодск, Термальные источники, Малое седло

08:00 — Подъем.

08:30 — Силовая тренировка с фитнес-резинками. Завтрак

10:00 — Завтрак.

11:00 Хайкинг на Малое седло 1200м в ясную погоду открывается вид на Эльбрус.

15:00 — Посетим Суворовские Термальные Источники, где минеральная вода из источников позволит нам восстановить энергию и силы.

17:00 — Вечерняя тренировка по растяжке.

21:00 — Образовательная лекция по правильному питанию. Ликбез, развеивание мифов.

23:00 — Отбой.

6 день

Домбай. Бадукские озера, Сырные пещеры, Храм

06:20 — Подъем. Функциональная силовая тренировка + растяжка.

09:00 — Трансфер в Домбай

10:00 — Исследуем Сырные Скалы. По мнению ученых такие пещеры древние люди использовали, как жилище.

13: 00 —Перемещаемся к Бадукским Озерам. Нас ждет пеший маршрут к каскаду из трех красивейших озер Карачаево- Черкессии.

17:00 — Доходим до Шоанинского Храма. Это собор 10 века, расположенный в Осетинском селе Коста Хетагурова. Невероятное место с мощнейшей энергетикой. Здесь каждый может загадать желание под звук колокола.

18:00 — Ужин в Осетинском селе с национальным колоритом.

19:00 — Выдвигаемся на базу

23:00 — Отбой.

7 день

Интервью для фильма. Прощание. Трансфер в аэропорт

09:00 — Подъем. Функциональная силовая тренировка + растяжка.

10:00 Завтрак

12:00 — Интервью для фильма.
13:00 Трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Питание на 1800 ккал от Гурманфит и национальные блюда
  • Трансферы
  • Трекинги
  • Виа Феррата
  • Зиплайн
  • Термальные источники
  • Развлечения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Расходы на сувениры
  • Прочие личные нужды
О чём нужно знать до поездки

Каждому участнику нашего путешествия высылается памятка со списком необходимых вещей.

Пожелания к путешественнику

Отсутствие медицинских противопоказаний.

Уведомить организатора о наличии хронических заболеваний,аллергии, пищевых предпочтений(вегетарианство и т. д)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Евгений. Я тревел эксперт с богатым опытом путешествий по России и Юго-Восточной Азии. Моя страсть к активному отдыху и фитнесу вдохновила меня на создание уникальных фитнес туров. Являюсь действующим гидом
ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ. Мечта: Исследовать красоты Новой Зеландии и побывать в ПАТАГОНИИ. Цели в фитнес-туре: наполнить жизнь красками и объединить вокруг себя единомышленников, быть примером и мотивацией для людей ведущих активный образ жизни.

